Это самостоятельная прогулка-игра по старинному вокзалу.
Вас ждут загадки архитектора, истории из прошлого, полное погружение в 19 век, историю железных дорог и паровозов! Решая задания с помощью виртуального помощника (понадобится телефон/планшет), вы познакомитесь с хитростями вокзала и его роскошными интерьерами.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Можно изучать искусство в музее или во дворце. А можно пойти за ним… на вокзал! Ведь Витебский — это самый красивый вокзал в России, шедевр архитектуры с удивительными интерьерами. Чтобы разглядеть любопытные детали, вы будете решать задания на логику и смекалку. Будет интересно и взрослым, и детям!
Удобный формат
- У квеста нет строгой привязки ко времени. Опаздываете к планируемому началу? Ничего страшного, никто вас не торопит!
- Решать задания вы можете с друзьями или всей семьёй. А можно собрать целую компанию — школьным классам, к примеру, формат отлично подходит
- Вас ждёт не только текстовая информация, но и множество архивных фото, картинок, игровых заданий, ребусов, загадок. Как и полагается квесту:)
Организационные детали
- Для прохождения квеста достаточно смартфона или другого устройства с выходом в интернет
- Вам нужно подойти к зданию Витебского вокзала и написать кодовое слово в сообщении через ВКонтакте/Телеграм. Ведущий будет присылать задания, а вы — самостоятельно изучать старинный вокзал
- Программа подходит и взрослым, и подросткам, и детям (6+)
- Квест можно пройти в любое время в часы работы вокзала
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Семейный билет (взрослый + ребенок)
|1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед зданием Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4352 туристов
Всем привет! Меня зовут Ксюша, я искусствовед из Петербурга. Своим проектом я стремлюсь вдохновлять людей, зажигать деток интересом к искусству, давать ценные знания интересно, свежо и со вкусом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
2 ноя 2025
Прошли сегодня квест на Витебском вокзале. Давно хотела сводить ребёнка на один из самых красивейших вокзалов. Случайно увидела, что у Ксении есть квест- экскурсия именно туда. Мы остались очень довольны,
Елена
29 окт 2025
Пишу с опозданием, но квест отличный, как все остальные квесты у Ксении. Очень рекомендую!
татьяна
19 окт 2025
Очень интересный интерактивный квест! Для детей и даже взрослых очень интересно! И это тот случай, когда телефон для ребенка во благо! Рекомендую от души.
Л
Лилия
6 окт 2025
Квест понравился. Прошли с удовольствием. Спасибо. Мы довольны
М
Мария
23 сен 2025
Очень увлекательный и познавательный квест! Интересно и ребёнку, и взрослому.
М
Марианна
31 июл 2025
Остались очень довольны, узнали много нового, продуман маршрут, понятно куда идти к следующему заданию, справились раньше чем за отведенный для квеста час. Участвовали дети 13, 11 и 7 лет, всем было интересно
А
Анна
17 июн 2025
Очень понравилось мальчокаи, сказали, что жто наиного лучше, чем аудиогид
О
Ольга
5 мая 2025
Проходили квест, когда провожали знакомых на поезд и было полтора часа "лишних". Решили внезапно, заказ оформили сразу, ссылки прислали очень быстро. Проходили с мобильного интернета, поэтому проблем со связью не
А
Ангелина
23 фев 2025
Всем, Здравствуйте! Прошли с дочками 12 и 10 лет квест по Витебскому вокзалу и хотим выразить слова благодарности организатору Ксении! Очень Интересный формат экскурсии для детей и подростков! Всё информативно, понятно и доступно! Нам Очень Понравилось Знакомится с историей вокзала в совершенно новой форме! Ксения, желаем Вам ещё больше новых идей для экскурсий в Любимом Питере! 🤗⭐️🤗
А
Алина
23 фев 2025
Квест на Витебском вокзале оказался очень познавательным) Проходили с детьми 8 и 9 лет, всем было интересно и самое главное, что можно было в своем темпе двигаться и отвечать на вопросы👍🏼
Регина
19 фев 2025
Прошли квест на Витебском вокзале с дочкой 9 лет, очень интересно! Какая там красота, мы и не предполагали, что вокзал - это локация не хуже, чем музей со старинными залами!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
