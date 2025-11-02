Ольга читать дальше так как смогли узнать многое о Витебском вокзале. Сын теперь знает что такое модерн)) очень информативно, динамично и познавательно!! Особенно для детей ☺️ а главное, без спешки и в удобном для себя темпе. Прошли сегодня квест на Витебском вокзале. Давно хотела сводить ребёнка на один из самых красивейших вокзалов. Случайно увидела, что у Ксении есть квест- экскурсия именно туда. Мы остались очень довольны,

Елена Пишу с опозданием, но квест отличный, как все остальные квесты у Ксении. Очень рекомендую!

татьяна Очень интересный интерактивный квест! Для детей и даже взрослых очень интересно! И это тот случай, когда телефон для ребенка во благо! Рекомендую от души.

Л Лилия Квест понравился. Прошли с удовольствием. Спасибо. Мы довольны

М Мария Очень увлекательный и познавательный квест! Интересно и ребёнку, и взрослому.

М Марианна Остались очень довольны, узнали много нового, продуман маршрут, понятно куда идти к следующему заданию, справились раньше чем за отведенный для квеста час. Участвовали дети 13, 11 и 7 лет, всем было интересно

А Анна Очень понравилось мальчокаи, сказали, что жто наиного лучше, чем аудиогид

О Ольга читать дальше было. Задания интересные, небанальный формат, несложные, скорее на поиск и внимательность - подходят даже для маленьких детей. Нам очень понравилось, что было неожиданно для меня) Не думала, что ожидание поезда может быть не скучным. Спасибо))) Проходили квест, когда провожали знакомых на поезд и было полтора часа "лишних". Решили внезапно, заказ оформили сразу, ссылки прислали очень быстро. Проходили с мобильного интернета, поэтому проблем со связью не

А Ангелина Всем, Здравствуйте! Прошли с дочками 12 и 10 лет квест по Витебскому вокзалу и хотим выразить слова благодарности организатору Ксении! Очень Интересный формат экскурсии для детей и подростков! Всё информативно, понятно и доступно! Нам Очень Понравилось Знакомится с историей вокзала в совершенно новой форме! Ксения, желаем Вам ещё больше новых идей для экскурсий в Любимом Питере! 🤗⭐️🤗

До Новых Встреч! 👋🏻👋🏻👋🏻

А Алина Квест на Витебском вокзале оказался очень познавательным) Проходили с детьми 8 и 9 лет, всем было интересно и самое главное, что можно было в своем темпе двигаться и отвечать на вопросы👍🏼

По поводу формата немного сомневались, но все прошло отлично: много картинок, исторических фотографий, игр, заданий – то, что надо, чтобы заинтересовать детей! Рекомендую