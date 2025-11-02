Мои заказы

Квест-экскурсия по Витебскому вокзалу в Петербурге

Раскрыть тайну машины времени, разгадать загадки архитектора и погрузиться в историю железных дорог
Это самостоятельная прогулка-игра по старинному вокзалу.

Вас ждут загадки архитектора, истории из прошлого, полное погружение в 19 век, историю железных дорог и паровозов! Решая задания с помощью виртуального помощника (понадобится телефон/планшет), вы познакомитесь с хитростями вокзала и его роскошными интерьерами.
5
11 отзывов
Квест-экскурсия по Витебскому вокзалу в Петербурге© Ксения
Квест-экскурсия по Витебскому вокзалу в Петербурге© Ксения
Квест-экскурсия по Витебскому вокзалу в Петербурге© Ксения
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Можно изучать искусство в музее или во дворце. А можно пойти за ним… на вокзал! Ведь Витебский — это самый красивый вокзал в России, шедевр архитектуры с удивительными интерьерами. Чтобы разглядеть любопытные детали, вы будете решать задания на логику и смекалку. Будет интересно и взрослым, и детям!

Удобный формат

  • У квеста нет строгой привязки ко времени. Опаздываете к планируемому началу? Ничего страшного, никто вас не торопит!
  • Решать задания вы можете с друзьями или всей семьёй. А можно собрать целую компанию — школьным классам, к примеру, формат отлично подходит
  • Вас ждёт не только текстовая информация, но и множество архивных фото, картинок, игровых заданий, ребусов, загадок. Как и полагается квесту:)

Организационные детали

  • Для прохождения квеста достаточно смартфона или другого устройства с выходом в интернет
  • Вам нужно подойти к зданию Витебского вокзала и написать кодовое слово в сообщении через ВКонтакте/Телеграм. Ведущий будет присылать задания, а вы — самостоятельно изучать старинный вокзал
  • Программа подходит и взрослым, и подросткам, и детям (6+)
  • Квест можно пройти в любое время в часы работы вокзала

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Семейный билет (взрослый + ребенок)1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед зданием Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4352 туристов
Всем привет! Меня зовут Ксюша, я искусствовед из Петербурга. Своим проектом я стремлюсь вдохновлять людей, зажигать деток интересом к искусству, давать ценные знания интересно, свежо и со вкусом. Как за
читать дальше

нами следят древние мумии? Почему спрятались эрмитажные коты? Где находятся самые страшные картины? Все это вы и ваши дети узнаете на квест-экскурсиях. Я очень стараюсь для вас! Надеюсь, с моим проектом вы получите вдохновение, гармонию и волшебное погружение в мир искусства.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Ольга
Ольга
2 ноя 2025
Прошли сегодня квест на Витебском вокзале. Давно хотела сводить ребёнка на один из самых красивейших вокзалов. Случайно увидела, что у Ксении есть квест- экскурсия именно туда. Мы остались очень довольны,
читать дальше

так как смогли узнать многое о Витебском вокзале. Сын теперь знает что такое модерн)) очень информативно, динамично и познавательно!! Особенно для детей ☺️ а главное, без спешки и в удобном для себя темпе.

Елена
Елена
29 окт 2025
Пишу с опозданием, но квест отличный, как все остальные квесты у Ксении. Очень рекомендую!
Пишу с опозданием, но квест отличный, как все остальные квесты у Ксении. Очень рекомендую!
татьяна
татьяна
19 окт 2025
Очень интересный интерактивный квест! Для детей и даже взрослых очень интересно! И это тот случай, когда телефон для ребенка во благо! Рекомендую от души.
Л
Лилия
6 окт 2025
Квест понравился. Прошли с удовольствием. Спасибо. Мы довольны
М
Мария
23 сен 2025
Очень увлекательный и познавательный квест! Интересно и ребёнку, и взрослому.
Очень увлекательный и познавательный квест! Интересно и ребёнку, и взрослому.
М
Марианна
31 июл 2025
Остались очень довольны, узнали много нового, продуман маршрут, понятно куда идти к следующему заданию, справились раньше чем за отведенный для квеста час. Участвовали дети 13, 11 и 7 лет, всем было интересно
А
Анна
17 июн 2025
Очень понравилось мальчокаи, сказали, что жто наиного лучше, чем аудиогид
Очень понравилось мальчокаи, сказали, что жто наиного лучше, чем аудиогидОчень понравилось мальчокаи, сказали, что жто наиного лучше, чем аудиогидОчень понравилось мальчокаи, сказали, что жто наиного лучше, чем аудиогидОчень понравилось мальчокаи, сказали, что жто наиного лучше, чем аудиогид
О
Ольга
5 мая 2025
Проходили квест, когда провожали знакомых на поезд и было полтора часа "лишних". Решили внезапно, заказ оформили сразу, ссылки прислали очень быстро. Проходили с мобильного интернета, поэтому проблем со связью не
читать дальше

было. Задания интересные, небанальный формат, несложные, скорее на поиск и внимательность - подходят даже для маленьких детей. Нам очень понравилось, что было неожиданно для меня) Не думала, что ожидание поезда может быть не скучным. Спасибо)))

А
Ангелина
23 фев 2025
Всем, Здравствуйте! Прошли с дочками 12 и 10 лет квест по Витебскому вокзалу и хотим выразить слова благодарности организатору Ксении! Очень Интересный формат экскурсии для детей и подростков! Всё информативно, понятно и доступно! Нам Очень Понравилось Знакомится с историей вокзала в совершенно новой форме! Ксения, желаем Вам ещё больше новых идей для экскурсий в Любимом Питере! 🤗⭐️🤗
До Новых Встреч! 👋🏻👋🏻👋🏻
А
Алина
23 фев 2025
Квест на Витебском вокзале оказался очень познавательным) Проходили с детьми 8 и 9 лет, всем было интересно и самое главное, что можно было в своем темпе двигаться и отвечать на вопросы👍🏼
По поводу формата немного сомневались, но все прошло отлично: много картинок, исторических фотографий, игр, заданий – то, что надо, чтобы заинтересовать детей! Рекомендую
Регина
Регина
19 фев 2025
Прошли квест на Витебском вокзале с дочкой 9 лет, очень интересно! Какая там красота, мы и не предполагали, что вокзал - это локация не хуже, чем музей со старинными залами!
читать дальше

Время проходит очень быстро, получили много полезной информации, узнали любопытные факты, расширили кругозор, познакомились со старинными фотографиями и убранством! А еще нашли секретный зал ожидания 😀 Всем рекомендуем посетить этот квест, восторги и новые впечатления обеспечены!!

Прошли квест на Витебском вокзале с дочкой 9 лет, очень интересно! Какая там красота, мы иПрошли квест на Витебском вокзале с дочкой 9 лет, очень интересно! Какая там красота, мы и

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
На поезде
1.5 часа
173 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
Рассмотреть паровоз в разрезе и узнать, почему рельсы были навигацией для самолётов
Начало: У Музея железных дорог России Библиотечный пер. 4 ...
Завтра в 10:30
12 ноя в 14:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды Мистического Петербурга: Тайны и загадки Северной столицы
Пешая
2 часа
-
35%
13 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Легенды Мистического Петербурга: Тайны и загадки Северной столицы
Начало: Невский проспект 72
Сегодня в 19:30
Завтра в 15:00
975 ₽1500 ₽ за человека
Квест-экскурсия «Тайна машины времени» на Витебском вокзале
На машине
1 час
13 отзывов
Квест
Квест-экскурсия «Тайна машины времени» на Витебском вокзале
Начало: Витебский вокзал, главный вход
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге