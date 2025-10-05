Е Евгения Это одна из лучших экскурсий в Питере! Так умело держать слушателей целых 2,5 часа - это настоящий талант 👍 Нереально интересно!

Особую благодарность хочется выразить за удобный и качественный наушник. Не надо совать его в ухо, все отлично слышно. Можно чуть отойти от группы. Очень приятна такая забота о нас 😊 Вообщем рекомендую без сомнений 👍🥳👍

Ольга Очень интересная экскурсия. Никогда не думала, что прогулка по вокзалу может быть такой! Спасибо Вадиму, он замечательный гид!

Е Елизавета Всем добрый день.

Давно хотела побывать на Витебском вокзале и наконец мне это удалось! Экскурсия потрясающая, экскурсовод Вадим знает очень много информации, доступно и интересно ее рассказывает, не было ни минуты, чтобы я заскучала или отвлеклась от его рассказов.

Два с половиной часа пролетели незаметно, всем советую побывать на данной экскурсии, вы не останетесь разочарованными:)

Т Тихомирова Передаю слова благодарности от своих родителей Вадиму за прекрасную экскурсию по Витебскому вокзалу! Это был мой подарок маме на День рождения. Они вернулись с массой впечатлений от красоты вокзала, узнали его историю, которую очень интересно и профессинально поведал Вадим. Спасибо большое! И удачи!

И Ирина Экскурсия с Вадимом превзошла все ожидания, потрясающий рассказчик, глубокие знания. Экскурсия проходила с аудиогидами. Два часа пролетели на одном дыхании, узнали много интересных фактов из истории вокзала, очень много исторических деталей, о которых даже и не слышали, потрясающая архитектура вокзала. Рекомендую к посещению обязательно! И в будущем обязательно планирую прийти на другие экскурсии с Вадимом.

Д Дарья Вадим, потрясающий рассказчик, 2 часа пролетели незаметно. Интересно, увлекательно, с юмором, мы остались довольны и влюбились в Витебский вокзал, после заказали еще экскурсии у Вадима. Особенно понравилась экскурсия про Петербург Достоевского с его "бедными людьми" и борделями. Также "Небанальный Петербург". Рекомендуем! Все было замечательно, мы под впечатлением.

Д Дмитрий читать дальше скрывается удивительная история. Увидели детали, которые просто так не заметишь: элементы декора, уникальные инженерные решения. Услышали захватывающие истории о создании вокзала, его удивительных особенностях, о поездах царских времен и многом другом. Экскурсия открыла Витебский вокзал с совершенно новой, неожиданной стороны. Как настоящий архитектурный шедевр и живой музей истории Петербурга и российских железных дорог.



Впечатления от экскурсии остались самые яркие и положительные:

-Хороший гид.

-Насыщенная и познавательная экскурсия.

-Уникальная возможность увидеть знакомое место с новой глубиной.

-Красота и величие архитектуры, открытые для детального рассмотрения.

-Полное погружение в атмосферу старины и путешествий.



Однозначно рекомендую эту экскурсию всем! И жителям Петербурга, которые хотят лучше узнать свой город, и гостям северной столицы. Это не просто прогулка – это настоящее путешествие во времени, которое подарит вам море новых знаний, эстетическое удовольствие и незабываемые впечатления. Спасибо за прекрасно проведённое время! Не раз бывали на Витебском вокзале. Но благодаря Вадиму узнали на экскурсии много нового и интересного о вокзале и его окрестностях! Оказывается, за каждым фасадом, лепниной, витражом или старой лестницей

Д Дарья Спасибо за увлекательную экскурсию по Витебскому вокзалу! Это настоящее погружение в историю. Наш гид Вадим очень много интересного рассказал о первом в России вокзале, о его архитектуре (этот удивительный модерн), о знаменитых людях, которые здесь бывали, и о железнодорожных традициях.

Е Екатерина читать дальше архитектурные изыски: витражи, лепнину, металлоконструкции, историю создания. Мы не просто прошлись по залам, а узнали массу деталей о строительстве, инженерных решениях начала XX века и исторических событиях, связанных с этим местом. Экскурсия длилась около 2х часов, но пролетела на одном дыхании. Узнали даже то, что не замечали раньше, проходя мимо. Отличная организация, глубокое погружение в тему.

Огромное спасибо! Всем рекомендую - не пожалеете! Потрясающая экскурсия! Витебский вокзал оказался не просто вокзалом, а настоящим дворцом в стиле модерн. Это уникальная возможность погрузиться в историю российских железных дорог. Экскурсовод Вадим, блестяще показал и объяснил все

Ю Юрий

Путешествие "сквозь века" от первых рельсов Царскосельской дороги до модерна

Витебского вокзала и знаковых мест вокруг него оказалось невероятно увлекательным.

Каждый этап истории подан ярко и информативно.

Особая благодарность гиду читать дальше Вадиму! Его глубокие знания, умение увлекательно рассказывать и искренняя любовь к городу превратили прогулку в настоящее погружение в прошлое. Все было отлично спланировано! Никакой "воды" - только интересные факты и живые истории. Отличная, очень насыщенная экскурсия!Путешествие "сквозь века" от первых рельсов Царскосельской дороги до модернаВитебского вокзала и знаковых мест вокруг него оказалось невероятно увлекательным.Каждый этап истории подан ярко и информативно.Особая благодарность гиду

М Мария читать дальше не просто интересно, а ещё и с юмором и с шикарной подачей материала. Отдельная благодарность за внимание к мелочам, которых так с ходу даже и не заметишь. Вадим, огромное спасибо за такие чудесные эмоции! Теперь хочу посетить и другие экскурсии с Вами) Давно мечтала побывать именно на этом вокзале, поскольку являюсь большим поклонником Модерна. Но! Главное - с хорошим гидом, который сумеет буквально погрузить тебя в эту эпоху. Очень довольна экскурсией, было

Анастасия читать дальше с любого расстояния! Можно было отойти и рассмотреть что интересует вокруг. Шум вокзала не мешал никаким образом. Здание Витебского вокзала я видела ранее и было очень интересно узнать его историю. И вот, наконец, это удалось! Так же много любопытных технических моментов было рассказано. Экскурсия будет интересна как женщинам, так и мужчинам, а также детям для расширения кругозора! Очень рекомендую данную экскурсию и гида! В течение двух часов Вадим непрерывно удерживал наше внимание, не было ни минуты заскучать! Хочу отметить также, что группе выдали наушники-всё было прекрасно слышно