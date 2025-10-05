Витебский вокзал - это не просто транспортный узел, а настоящая кинозвезда и инженерное чудо.
Участники экскурсии смогут пройтись по мраморной парадной лестнице, заглянуть в зал ожидания и увидеть знаменитый дебаркадер, знакомый по многим фильмам. Узнайте, как строилась первая железная дорога в России, и кто путешествовал в царских поездах.
Особое внимание уделяется уникальной архитектуре вокзала, старинным устройствам и современным технологиям
5 причин купить эту экскурсию
- 🚂 Уникальная архитектура
- 🎥 Знаменитый дебаркадер
- 📜 История железных дорог
- 🏛️ Мраморная лестница
- 🖼️ Витражи и росписи
Что можно увидеть
- Витебский вокзал
- Семёновская слобода
- Парадная лестница
- Дебаркадер
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Территорию вокруг вокзала с постройками бывшей Семёновской слободы: казармами, офицерскими домами и госпиталем.
- Мраморную парадную лестницу, по размерам превосходящую многие дворцовые лестницы.
- Огромные витражи с яркими сюжетами.
- Кованые решётки ручной работы, сохранившиеся с начала 20 века.
- Росписи на стенах и потолках, создающие атмосферу роскоши.
- Дебаркадер — уникальное пространство, в котором снимали более сотни фильмов.
- Детали инженерных систем — старинные механизмы, освещение, устройства связи.
Вы узнаете:
- Что означает само слово «вокзал».
- Как создавалась первая железная дорога в России — трудности и предрассудки того времени.
- Как выглядели вагоны 19 века и сколько стоили билеты.
- В чём особенность металла, из которого изготовлены рельсы и конструкции.
- Кто и откуда отправлялся с Витебского — от императоров до знаменитых путешественников.
- Как в архитектуре вокзала отражалась классовая структура общества.
- И многое другое.
Организационные детали
- Для вашего комфорта мы предоставим радиооборудование с наушниками.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2400 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вадим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 31 туриста
Коренной петербуржец и лицензированный гид с государственной аккредитацией. В туризме с 2010 года. Иностранные языки: английский, иврит. Вместе со своей командой провожу экскурсии по городу, музеям и пригородам. Беру на себя все заботы по программе, транспорту, билетам. Рассказываю про достопримечательности, интересные факты и легенды, делюсь ценными советами и рекомендациями. Участвую в съёмках для петербургских телеканалов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
5 окт 2025
Это одна из лучших экскурсий в Питере! Так умело держать слушателей целых 2,5 часа - это настоящий талант 👍 Нереально интересно!
Особую благодарность хочется выразить за удобный и качественный наушник. Не надо совать его в ухо, все отлично слышно. Можно чуть отойти от группы. Очень приятна такая забота о нас 😊 Вообщем рекомендую без сомнений 👍🥳👍
Ольга
5 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Никогда не думала, что прогулка по вокзалу может быть такой! Спасибо Вадиму, он замечательный гид!
Е
Елизавета
12 сен 2025
Всем добрый день.
Давно хотела побывать на Витебском вокзале и наконец мне это удалось! Экскурсия потрясающая, экскурсовод Вадим знает очень много информации, доступно и интересно ее рассказывает, не было ни минуты, чтобы я заскучала или отвлеклась от его рассказов.
Два с половиной часа пролетели незаметно, всем советую побывать на данной экскурсии, вы не останетесь разочарованными:)
Т
Тихомирова
29 авг 2025
Передаю слова благодарности от своих родителей Вадиму за прекрасную экскурсию по Витебскому вокзалу! Это был мой подарок маме на День рождения. Они вернулись с массой впечатлений от красоты вокзала, узнали его историю, которую очень интересно и профессинально поведал Вадим. Спасибо большое! И удачи!
И
Ирина
24 авг 2025
Экскурсия с Вадимом превзошла все ожидания, потрясающий рассказчик, глубокие знания. Экскурсия проходила с аудиогидами. Два часа пролетели на одном дыхании, узнали много интересных фактов из истории вокзала, очень много исторических деталей, о которых даже и не слышали, потрясающая архитектура вокзала. Рекомендую к посещению обязательно! И в будущем обязательно планирую прийти на другие экскурсии с Вадимом.
Д
Дарья
5 авг 2025
Вадим, потрясающий рассказчик, 2 часа пролетели незаметно. Интересно, увлекательно, с юмором, мы остались довольны и влюбились в Витебский вокзал, после заказали еще экскурсии у Вадима. Особенно понравилась экскурсия про Петербург Достоевского с его "бедными людьми" и борделями. Также "Небанальный Петербург". Рекомендуем! Все было замечательно, мы под впечатлением.
Д
Дмитрий
3 июл 2025
Не раз бывали на Витебском вокзале. Но благодаря Вадиму узнали на экскурсии много нового и интересного о вокзале и его окрестностях! Оказывается, за каждым фасадом, лепниной, витражом или старой лестницей
Д
Дарья
3 июл 2025
Спасибо за увлекательную экскурсию по Витебскому вокзалу! Это настоящее погружение в историю. Наш гид Вадим очень много интересного рассказал о первом в России вокзале, о его архитектуре (этот удивительный модерн), о знаменитых людях, которые здесь бывали, и о железнодорожных традициях.
Е
Екатерина
26 июн 2025
Потрясающая экскурсия! Витебский вокзал оказался не просто вокзалом, а настоящим дворцом в стиле модерн. Это уникальная возможность погрузиться в историю российских железных дорог. Экскурсовод Вадим, блестяще показал и объяснил все
Ю
Юрий
25 июн 2025
Отличная, очень насыщенная экскурсия!
Путешествие "сквозь века" от первых рельсов Царскосельской дороги до модерна
Витебского вокзала и знаковых мест вокруг него оказалось невероятно увлекательным.
Каждый этап истории подан ярко и информативно.
Особая благодарность гиду
М
Мария
25 июн 2025
Давно мечтала побывать именно на этом вокзале, поскольку являюсь большим поклонником Модерна. Но! Главное - с хорошим гидом, который сумеет буквально погрузить тебя в эту эпоху. Очень довольна экскурсией, было
Анастасия
22 июн 2025
Очень рекомендую данную экскурсию и гида! В течение двух часов Вадим непрерывно удерживал наше внимание, не было ни минуты заскучать! Хочу отметить также, что группе выдали наушники-всё было прекрасно слышно
В
Валерия
22 июн 2025
Прекрасная и увлекательная экскурсия! Оказывается, Витебский вокзал это невероятно интересное место, хранящее в себе множество историй. Неоднократно уезжала с этого вокзала и возращалась обратно, но никогда не обращала внимание на то, сколько же здесь интересных деталей. Но благодаря Вадиму открыла для себя Витебский вокзал с новой и нетривиальной стороны.
