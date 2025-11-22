Приглашаем вас на экскурсию во Владимирский дворец Петербурга, где вы познакомитесь с его великолепием.
Это уникальная возможность посетить комнаты, обычно закрытые для посещения! Вы узнаете о тайнах, которые хранят эти стены, и о людях, которые жили в этих покоях.
Это уникальная возможность посетить комнаты, обычно закрытые для посещения! Вы узнаете о тайнах, которые хранят эти стены, и о людях, которые жили в этих покоях.
Описание экскурсииЖемчужина петербургской архитектуры Откройте для себя великолепие и тайны Владимирского дворца — жемчужины петербургской архитектуры! Эта расширенная экскурсия позволит вам прикоснуться к истории и ощутить атмосферу роскоши, в которой жили члены императорской семьи. Впервые у вас будет уникальная возможность посетить не только парадные залы, но и секретные комнаты, хранящие отголоски прошлого! Почему стоит выбрать эту экскурсию:
- Эксклюзивный маршрут: вы увидите не только парадные залы, но и секретные комнаты, доступные только избранным.
- Погружение в историю: знакомство с жизнью членов императорской семьи, их привычками и увлечениями.
- Архитектурное великолепие: вы полюбуетесь роскошными интерьерами дворца, выполненными в разных стилях.
- Профессиональный гид расскажет вам захватывающие истории и ответит на все ваши вопросы.
Каждую субботу в 12:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дворцовая наб. 26
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую субботу в 12:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборЮсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
Завтра в 11:00
23 ноя в 10:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Владимирский дворец изнутри
Погрузитесь в историю царской России, посетив знаменитый Владимирский дворец. Откройте для себя его роскошные интерьеры и узнайте о его владельцах
Начало: В холле дворца
6 дек в 15:00
13 дек в 15:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
Начало: У входа в Египетский зал
Завтра в 11:00
25 ноя в 12:00
6600 ₽ за всё до 4 чел.