Насыщенная городская жизнь бурлила в “чреве” города, и эту жизнь во всем её многообразии и без прикрас рисовали в своих строках Достоевский, Крестовский, Некрасов.

Программа

Мы увидим не только Сенную площадь и постройки, ее окружающие, но также дома Юсуповых и Полторацких, вспомним о разрушенных церквях — Успенской на Сенной площади и Вознесенской на Екатерининском канале, побываем у дома Раскольникова, в «готическом дворе», а также посетим одно из самых мистических мест Петербурга — легендарную «Ротонду» на Гороховой.

Организационные детали

Стоимость посещения Ротонды — 50 руб.