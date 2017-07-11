Вокруг Сенной площади

О благородной и маргинальной сторонах Петербурга на экскурсии по историческим местам

5
1 отзыв
Индивидуальная
Дух города более всего можно прочувствовать на контрастах, и одним из самых ярких контрастов парадной столицы стали Сенная площадь и её окрестности — «чрево Петербурга».

Здесь можно было встретить тех, кому в светлое время суток не дозволено было являться в «благородных» местах города — тех, кто представлял собой городские массы: купцов, торговцев, крестьян, разночинцев, нищих, шарлатанов всех мастей.

Какой была эта «другая» сторона Петербурга? Об этом и пойдёт речь на нашей экскурсии.
Вокруг Сенной площади
Вокруг Сенной площади
Вокруг Сенной площади
Вокруг Сенной площади
Вокруг Сенной площади
Вокруг Сенной площади
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Насыщенная городская жизнь бурлила в “чреве” города, и эту жизнь во всем её многообразии и без прикрас рисовали в своих строках Достоевский, Крестовский, Некрасов.

Программа

Мы увидим не только Сенную площадь и постройки, ее окружающие, но также дома Юсуповых и Полторацких, вспомним о разрушенных церквях — Успенской на Сенной площади и Вознесенской на Екатерининском канале, побываем у дома Раскольникова, в «готическом дворе», а также посетим одно из самых мистических мест Петербурга — легендарную «Ротонду» на Гороховой.

Организационные детали

Стоимость посещения Ротонды — 50 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Н
11 июля 2017
Большое спасибо Арине за экскурсию! Она смогла очень чётко структурировать материал, правильно его распределить, интересно было на всём протяжении экскурсии - типично питерская прекрасная особенность: рассказчик делится с тобой всем, чем знает, и делает это деликатно, ненавязчиво и с большим тактом!

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