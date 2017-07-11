Дух города более всего можно прочувствовать на контрастах, и одним из самых ярких контрастов парадной столицы стали Сенная площадь и её окрестности — «чрево Петербурга».
Здесь можно было встретить тех, кому
Здесь можно было встретить тех, кому
Описание экскурсии
Насыщенная городская жизнь бурлила в “чреве” города, и эту жизнь во всем её многообразии и без прикрас рисовали в своих строках Достоевский, Крестовский, Некрасов.
Программа
Мы увидим не только Сенную площадь и постройки, ее окружающие, но также дома Юсуповых и Полторацких, вспомним о разрушенных церквях — Успенской на Сенной площади и Вознесенской на Екатерининском канале, побываем у дома Раскольникова, в «готическом дворе», а также посетим одно из самых мистических мест Петербурга — легендарную «Ротонду» на Гороховой.
Организационные детали
Стоимость посещения Ротонды — 50 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1013 туристов
Историк, лицензированный экскурсовод, выпускница исторического факультета СПбГУ. Специалист по нестандартным городским и пригородным экскурсиям, твёрдо убеждённый в том, что знакомство с историей должно основываться не только на фактах, но и увлекательном повествовании и диалоге с собеседником.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Большое спасибо Арине за экскурсию! Она смогла очень чётко структурировать материал, правильно его распределить, интересно было на всём протяжении экскурсии - типично питерская прекрасная особенность: рассказчик делится с тобой всем, чем знает, и делает это деликатно, ненавязчиво и с большим тактом!
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