Дух города более всего можно прочувствовать на контрастах, и одним из самых ярких контрастов парадной столицы стали Сенная площадь и её окрестности — «чрево Петербурга».Здесь можно было встретить тех, кому

в светлое время суток не дозволено было являться в «благородных» местах города — тех, кто представлял собой городские массы: купцов, торговцев, крестьян, разночинцев, нищих, шарлатанов всех мастей. Какой была эта «другая» сторона Петербурга? Об этом и пойдёт речь на нашей экскурсии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Насыщенная городская жизнь бурлила в “чреве” города, и эту жизнь во всем её многообразии и без прикрас рисовали в своих строках Достоевский, Крестовский, Некрасов.

Программа

Мы увидим не только Сенную площадь и постройки, ее окружающие, но также дома Юсуповых и Полторацких, вспомним о разрушенных церквях — Успенской на Сенной площади и Вознесенской на Екатерининском канале, побываем у дома Раскольникова, в «готическом дворе», а также посетим одно из самых мистических мест Петербурга — легендарную «Ротонду» на Гороховой.

Организационные детали

Стоимость посещения Ротонды — 50 руб.