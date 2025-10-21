Почему герои Достоевского бродят по мрачным улицам, слыша голоса собственных бесов? Что терзало писателя и его современников? На прогулке по Владимирской площади и окрестным кварталам вы увидите Петербург Достоевского и почувствуете, что город продолжает говорить (или спорить?) с ним и его идеями.
Описание экскурсии
- Памятник Ф. М. Достоевскому и музей писателя
- Места, где жили и работали Довлатов, Куприн, Чуковская, Чернышевский и Достоевский
- Знаменитые Пять углов — нервный узел старого города
- Владимирский собор и улочки Ямской слободы
- Кузнечный рынок и баня, где бывал Достоевский
- Переулки и закутки, ставшие декорациями романов
- Дом, где жила та самая Настасья Филипповна из «Идиота»
Вы узнаете, какие бесы терзали самого Достоевского — и какие голоса он вложил в своих героев. Мы поговорим о его заключении, нищете, оппонентах, зависимости от игры. И о боли, которую он приносил себе и своим близким.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсия понравится взрослым и подросткам от 15 лет
- Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 18 лет
|1050 ₽
|Взрослый
|1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 42584 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
21 окт 2025
Экскурсия "Бесы вокруг Достоевского" с гидом Анной - это увлекательная прогулка по Петербургу через призму жизни и творчества Достоевского, Чернышевского, Панаевых и их окружения. Анна мастерски сочетает исторические факты с
П
Полина
3 сен 2025
Очень интересная экскурсия, позволяет лучше узнать город с непривычной для туристов стороны. Приятно провела время. Огромное спасибо Анне за познавательный и увлекательный рассказ!
Ю
Юлия
8 авг 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Дворики, красивая парадная. Поговорили не только о Достоевском, но и о его современниках. И, конечно, о "бесах", которые терзали то поколение в целом и Достоевского в частности.
Спасибо гиду 🤗
Спасибо гиду 🤗
