Бесы вокруг Достоевского - прогулка по Петербургу

Пройти по улицам великих романов и прикоснуться к теням автора
Почему герои Достоевского бродят по мрачным улицам, слыша голоса собственных бесов? Что терзало писателя и его современников? На прогулке по Владимирской площади и окрестным кварталам вы увидите Петербург Достоевского и почувствуете, что город продолжает говорить (или спорить?) с ним и его идеями.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

  • Памятник Ф. М. Достоевскому и музей писателя
  • Места, где жили и работали Довлатов, Куприн, Чуковская, Чернышевский и Достоевский
  • Знаменитые Пять углов — нервный узел старого города
  • Владимирский собор и улочки Ямской слободы
  • Кузнечный рынок и баня, где бывал Достоевский
  • Переулки и закутки, ставшие декорациями романов
  • Дом, где жила та самая Настасья Филипповна из «Идиота»

Вы узнаете, какие бесы терзали самого Достоевского — и какие голоса он вложил в своих героев. Мы поговорим о его заключении, нищете, оппонентах, зависимости от игры. И о боли, которую он приносил себе и своим близким.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия понравится взрослым и подросткам от 15 лет
  • Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 18 лет1050 ₽
Взрослый1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 42584 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
читать дальше

2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Марина
21 окт 2025
Экскурсия "Бесы вокруг Достоевского" с гидом Анной - это увлекательная прогулка по Петербургу через призму жизни и творчества Достоевского, Чернышевского, Панаевых и их окружения. Анна мастерски сочетает исторические факты с
читать дальше

литературными размышлениями, показывая, как город стал ареной философских дебатов о свободе, морали и человеке. Каждое место на маршруте оживает не только благодаря своей истории, но и через литературные ассоциации, открывая новый, неожиданный взгляд на Петербург как пространство, пропитанное вечными вопросами и идеями.

П
Полина
3 сен 2025
Очень интересная экскурсия, позволяет лучше узнать город с непривычной для туристов стороны. Приятно провела время. Огромное спасибо Анне за познавательный и увлекательный рассказ!
Ю
Юлия
8 авг 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Дворики, красивая парадная. Поговорили не только о Достоевском, но и о его современниках. И, конечно, о "бесах", которые терзали то поколение в целом и Достоевского в частности.
Спасибо гиду 🤗

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

