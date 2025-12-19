Описание Фото Ответы на вопросы История портрета идет рука об руку с историей человечества.



Описание экскурсии История портрета идет рука об руку с историей человечества. Развитие технологий, изменение восприятия мира в целом и места человека в нем - всё это повлияло на то, как люди отдают дань лицам, увековечивают или же обезличивают соплеменников. На временной выставке Эрмитажа «Искусство портрета. Личность и эпоха» у вас есть возможность увидеть динамику этого развития, ознакомиться с этапами становления портрета. Зачем идти на выставку Выставка портрета, открывшаяся в Эрмитаже недавно, наглядно демонстрирует всю полноту слова "портрет": от погребальных масок, чеканных монет с ликами императоров, каменных столбов и икон с изображением святых до витражей и более понятных современному человеку полотен. Но не нужно забывать, что скульптура тоже бывает портретной, и здесь она также представлена в своем многообразии и красоте. Просто идя от экспоната к экспонату по выставочным комнатам, расположившимся в Аванзале и Николаевском зале, вы сможете пробежать глазами по всей истории человечества. Эволюция нашего общества, изменение религиозных обычаев и погребальных норм - каждый аспект повлиял на место человека, а стало быть и на уделяемое ему внимание, коим и является портрет. Известные личности, держатели власти, святые и даже божества - только ли они получали право войти в анналы истории? Об этом и многом другом поговорим на выставке. Организационные детали - Выставка является временной и будет открыта до 29.03.2026 г. - В стоимость входят услуги гида. - Входные билеты в Эрмитаж туристы приобретают самостоятельно. Стоимость билета 700 рублей. - Экскурсию проведет один из наших гидов.

