История портрета идет рука об руку с историей человечества.
История портрета идет рука об руку с историей человечества. Развитие технологий, изменение восприятия мира в целом и места человека в нем - всё это повлияло на то, как люди отдают дань лицам, увековечивают или же обезличивают соплеменников. На временной выставке Эрмитажа «Искусство портрета. Личность и эпоха» у вас есть возможность увидеть динамику этого развития, ознакомиться с этапами становления портрета. Зачем идти на выставку Выставка портрета, открывшаяся в Эрмитаже недавно, наглядно демонстрирует всю полноту слова "портрет": от погребальных масок, чеканных монет с ликами императоров, каменных столбов и икон с изображением святых до витражей и более понятных современному человеку полотен. Но не нужно забывать, что скульптура тоже бывает портретной, и здесь она также представлена в своем многообразии и красоте. Просто идя от экспоната к экспонату по выставочным комнатам, расположившимся в Аванзале и Николаевском зале, вы сможете пробежать глазами по всей истории человечества. Эволюция нашего общества, изменение религиозных обычаев и погребальных норм - каждый аспект повлиял на место человека, а стало быть и на уделяемое ему внимание, коим и является портрет. Известные личности, держатели власти, святые и даже божества - только ли они получали право войти в анналы истории? Об этом и многом другом поговорим на выставке. Организационные детали - Выставка является временной и будет открыта до 29.03.2026 г. - В стоимость входят услуги гида. - Входные билеты в Эрмитаж туристы приобретают самостоятельно. Стоимость билета 700 рублей. - Экскурсию проведет один из наших гидов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Эрмитаж
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург
Завершение: Внутри Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
