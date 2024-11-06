Первобытное и древнее искусство в Эрмитаже с археологом

Рассмотреть алтайскую мумию, прочесть петроглифы и услышать истории из археологических экспедиций
Эта экскурсия — путешествие на тысячи лет назад в стенах Эрмитажа.

Мы пройдём по залам первобытного искусства и археологии, пристально рассмотрим уникальные артефакты из курганов и саркофагов.

Вы узнаете о предметах, с которых начиналась мировая цивилизация, и о людях, которые жили за тысячи лет до нас.
5
3 отзыва
Первобытное и древнее искусство в Эрмитаже с археологом
Первобытное и древнее искусство в Эрмитаже с археологом
Первобытное и древнее искусство в Эрмитаже с археологом
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Поговорим об истории человечества в те времена, когда истории ещё не было. Обсудим судьбы советских и российских археологов, их непростой труд по сохранению артефактов древности. И коснёмся музейных загадок, которые ещё только предстоит разгадать.

Вы увидите:

  • обнаруженные в кургане повозку из берёзы и мумию древнего вождя
  • деревянную колесницу 4 века до н. э.
  • самые известные в мире войлочный и узелковый ковры высочайшей художественной ценности
  • выбитые на скалах петроглифы
  • древнеегипетские саркофаги и предметы из гробниц жрецов и вельмож
  • портреты русских императоров-покровителей археологии в нашей стране

Вы узнаете:

  • что такое курган
  • что погребальные практики древности рассказали археологам о повседневном быте людей того времени
  • во что верили и на что надеялись древние люди
    и другие захватывающие факты

Организационные детали

  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам с 14 лет
  • Входные билеты в Эрмитаж (вход с Центральной или Иорданской лестниц) не входят в стоимость экскурсии. Приобрести билеты необходимо заранее на официальном сайте музея или на Трипстере: купить билет. Покупать билет для гида не нужно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Во дворе Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 ноя 2024
Было очень интересно, не скучно и динамично. Просто супер👍🏻
Наталья
3 ноя 2024
Ооочень интересная экскурсия с потрясающей Марией. Два часа пролетели незаметно, хотелось слушать и рассматривать первобытное искусство еще и еще!

Экскурсия про действительно уникальные экспонаты Эрмитажа, историческая ценность просто поражает. Я много
читать дальше

раз была в Эрмитаже, но никогда в этих залах и совершенно зря. Оказалось, что по ценности и важности эти экспонаты не уступают мировым, более известным шедеврам музея.

Мария — абсолютный профессионал в своем деле. Так много знает про историю, искусство, археологию, религию, культуру — очень рада была познакомиться и надеюсь сходить на другие ее экскурсии. Рекомендую на 100%.

Ооочень интересная экскурсия с потрясающей Марией. Два часа пролетели незаметно, хотелось слушать и рассматривать первобытное искусство еще и еще!Ооочень интересная экскурсия с потрясающей Марией. Два часа пролетели незаметно, хотелось слушать и рассматривать первобытное искусство еще и еще!Ооочень интересная экскурсия с потрясающей Марией. Два часа пролетели незаметно, хотелось слушать и рассматривать первобытное искусство еще и еще!Ооочень интересная экскурсия с потрясающей Марией. Два часа пролетели незаметно, хотелось слушать и рассматривать первобытное искусство еще и еще!
И
3 ноя 2024
Мария - потрясающий рассказчик, экскурсовод и археолог. Видно, что человек очень увлечен темой и продолжает развиваться в области археологии. Экскурсия получилась очень содержательной, захватывающей. Отвечает на все вопросы, возникающие по ходу экскурсии. Рекомендую 👍

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Эрмитаж: всемирно известная коллекция искусства
Пешая
33 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж: всемирно известная коллекция искусства
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ежедневно с 11:00, кроме понедельника
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4700 за всё до 4 чел.
Эрмитаж - в гостях у царской семьи (билеты включены)
12 отзывов
3 часа
Билеты
Эрмитаж - в гостях у царской семьи
Погрузитесь в историю и искусство, прогуливаясь по парадным залам Эрмитажа. Узнайте секреты царской семьи и разгадайте загадки великих мастеров
Начало: У Зимнего дворца
Сегодня в 12:00
22 мар в 11:30
2800 за билет
Детская экскурсия в Эрмитаже «Стерегущие золото грифы»
4 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия в Эрмитаже «Стерегущие золото грифы»
Отправиться в «археологическую экспедицию» по залам древней Сибири с гидом-историком
Начало: У церковной лестницы Эрмитажа
18 фев в 15:30
19 фев в 11:30
5800 за всё до 4 чел.