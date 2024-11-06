Эта экскурсия — путешествие на тысячи лет назад в стенах Эрмитажа.
Мы пройдём по залам первобытного искусства и археологии, пристально рассмотрим уникальные артефакты из курганов и саркофагов.
Вы узнаете о предметах, с которых начиналась мировая цивилизация, и о людях, которые жили за тысячи лет до нас.
Мы пройдём по залам первобытного искусства и археологии, пристально рассмотрим уникальные артефакты из курганов и саркофагов.
Вы узнаете о предметах, с которых начиналась мировая цивилизация, и о людях, которые жили за тысячи лет до нас.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Поговорим об истории человечества в те времена, когда истории ещё не было. Обсудим судьбы советских и российских археологов, их непростой труд по сохранению артефактов древности. И коснёмся музейных загадок, которые ещё только предстоит разгадать.
Вы увидите:
- обнаруженные в кургане повозку из берёзы и мумию древнего вождя
- деревянную колесницу 4 века до н. э.
- самые известные в мире войлочный и узелковый ковры высочайшей художественной ценности
- выбитые на скалах петроглифы
- древнеегипетские саркофаги и предметы из гробниц жрецов и вельмож
- портреты русских императоров-покровителей археологии в нашей стране
Вы узнаете:
- что такое курган
- что погребальные практики древности рассказали археологам о повседневном быте людей того времени
- во что верили и на что надеялись древние люди
и другие захватывающие факты
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам с 14 лет
- Входные билеты в Эрмитаж (вход с Центральной или Иорданской лестниц) не входят в стоимость экскурсии. Приобрести билеты необходимо заранее на официальном сайте музея или на Трипстере: купить билет. Покупать билет для гида не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во дворе Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2576 туристов
Меня зовут Мария. Я историк и искусствовед, сейчас пишу кандидатскую диссертацию. Петербург — мой любимый город. И я всегда рада поделиться своей любовью к этому городу и своими знаниями о нем. Уже почти 15 лет провожу экскурсии по Санкт-Петербургу и его музеям. Рассказывать о культуре и искусстве для вас — большое удовольствие.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 ноя 2024
Было очень интересно, не скучно и динамично. Просто супер👍🏻
Наталья
3 ноя 2024
Ооочень интересная экскурсия с потрясающей Марией. Два часа пролетели незаметно, хотелось слушать и рассматривать первобытное искусство еще и еще!
Экскурсия про действительно уникальные экспонаты Эрмитажа, историческая ценность просто поражает. Я много
Экскурсия про действительно уникальные экспонаты Эрмитажа, историческая ценность просто поражает. Я много
И
Ирина
3 ноя 2024
Мария - потрясающий рассказчик, экскурсовод и археолог. Видно, что человек очень увлечен темой и продолжает развиваться в области археологии. Экскурсия получилась очень содержательной, захватывающей. Отвечает на все вопросы, возникающие по ходу экскурсии. Рекомендую 👍
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж: всемирно известная коллекция искусства
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ежедневно с 11:00, кроме понедельника
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4700₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Билеты
Эрмитаж - в гостях у царской семьи
Погрузитесь в историю и искусство, прогуливаясь по парадным залам Эрмитажа. Узнайте секреты царской семьи и разгадайте загадки великих мастеров
Начало: У Зимнего дворца
Сегодня в 12:00
22 мар в 11:30
2800₽ за билет
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия в Эрмитаже «Стерегущие золото грифы»
Отправиться в «археологическую экспедицию» по залам древней Сибири с гидом-историком
Начало: У церковной лестницы Эрмитажа
18 фев в 15:30
19 фев в 11:30
5800₽ за всё до 4 чел.