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раз была в Эрмитаже, но никогда в этих залах и совершенно зря. Оказалось, что по ценности и важности эти экспонаты не уступают мировым, более известным шедеврам музея.



Мария — абсолютный профессионал в своем деле. Так много знает про историю, искусство, археологию, религию, культуру — очень рада была познакомиться и надеюсь сходить на другие ее экскурсии. Рекомендую на 100%.