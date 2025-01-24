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как будто давние Друзья)

Экскурсия великолепная!

Столько залов! Мы прошли весь Эрмитаж и вернулись на то место с которого начали.

Очень информативно и интересно!

Часть нашей группы уже была в Эрмитаже не единожды, но даже эта часть не знала тех пикантных подробности, что рассказывала нам Айтан!

Мы в полнейшем восторге!

Мы с уверенностью можем сказать, что в следующий наш приезд будем обращаться только к ней ❤️