Приглашаю на экскурсию по пяти главным зданиям Эрмитажа: Малому, Большому, Новому, Зимнему дворцу и Эрмитажному театру. Вы увидите шедевры живописи и скульптуры, античные артефакты и декоративное искусство. А я расскажу, какие интересные факты, легенды и загадки с ними связаны.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Живопись. Вы увидите работы Леонардо да Винчи, Рембрандта, Тициана, Гойи и других известных художников.
Скульптура. Я покажу вам шедевры различных эпох и стилей, выполненные Микеланджело, Кановой и другими мастерами.
Коллекция античных артефактов. Мы полюбуемся греческими и римскими вазами, украшениями и не только.
Декоративное искусство. Вы оцените фарфор, стекло, мебель, текстиль и другие изысканные изделия.
Я поделюсь историей и тайнами экспонатов. А также помогу расшифровать заложенные в них идеи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в формате дружеской беседы
- Билеты в Эрмитаж (в том числе и для гида) не включены в стоимость. Вы можете купить билет на Трипстере. Детский до 14 лет — бесплатный, но его обязательно включите его в заказ, чтобы был штрихкод
- Перед бронированием экскурсии, пожалуйста убедитесь, что билеты на нужное вам время есть в продаже
- Понедельник — выходной день в Эрмитаже
- Часы работы Эрмитажа:
— Вторник, пятница, суббота с 11:00 до 20:00
— Среда, четверг, воскресенье с 11:00 до 18:00
— Знаменитые часы Павлин заводят по пятницам в 19:00
- После нашей экскурсии можно продолжить самостоятельный осмотр музея
- Экскурсия возможна на английском языке
- Доплата за 4-го человека в группе — 2000 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айтан — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 187 туристов
Меня зовут Айтан. Я лицензированный гид. Родилась в Ленинграде, живу в Санкт-Петербурге. Занимаюсь любимой работой уже 23 года. История — она бесконечна. Не зря говорят: «Век живи, век учись». Я следую этому завету. Лекции, курсы, выставки помогают мне постоянно расширять знания о городе. Приглашаю вас на свои экскурсии! Будет интересно и занимательно — с байками, легендами и смешными историями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
24 янв 2025
Интересная экскурсия, которую нескучно слушать. Айтан приятный, располагающий к себе человек и хороший рассказчик. Пунктуальная, с хорошо поставленной речью, доброжелательна. Мы были на экскурсии с пятилетней дочкой, все прошло отлично. Рекомендую.
А
Анна
16 янв 2025
Получили удовольствие от экскурсии по Эрмитажу с Айтан! 2 часа пролетели незаметно,очень интересно и познавательно! Айтан очень приятная девушка! спасибо!🥰
А
Артур
14 ноя 2024
Уже второй раз заказываю экскурсию у Айтан. Ее Эрмитаж великолепен, так же как и обзорная экскурсия. Много интересных историй, занимательных фактов и секретов, которые при самостоятельном осмотре музея не узнаешь. Формат индивидуальной экскурсии в компании семьи или друзей — лучшее решение 👌🏽в следующий приезд планирую заказать новую экскурсию у Айтан.
Всем рекомендую! ⭐️
Всем рекомендую! ⭐️
А
Анастасия
3 ноя 2024
Просто великолепная экскурсия!
Айтан настолько увлечена своим делом, что слушать ее одно удовольствие!
Манера преподношения, голос (что очень важно) и самое главное - это то, что не было заученных фраз!
Все настолько легко,
Айтан настолько увлечена своим делом, что слушать ее одно удовольствие!
Манера преподношения, голос (что очень важно) и самое главное - это то, что не было заученных фраз!
Все настолько легко,
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