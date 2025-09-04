Мои заказы

Юсуповский дворец: парадные залы, жилые покои и убийство Григория Распутина

Мы погрузимся в атмосферу дворца Юсуповых, начиная с парадных и выставочных залов, где проходили балы и официальные приемы.

Затем мы посетим жилые покои князя, включая роскошные гостиные и Мавританскую гостиную с её уникальным интерьером.

В завершение заглянем в гарсоньерку Феликса, где он встречался с сообщниками, и столовую в подвале, где экскурсовод расскажет о загадочных событиях, связанных с убийством Григория Распутина.
3 отзыва
Описание экскурсии

Мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по дворцу Юсуповых. Мы начнем с парадных и выставочных залов, где когда-то проходили балы и официальные приемы, а затем заглянем в домашний театр. Далее мы посетим жилые покои князя Юсупова, включая его роскошные гостиные, среди которых особенно выделяется Мавританская гостиная с её уникальным интерьером и атмосферой востока. Не обойдем вниманием и кабинет с библиотекой, где вы сможете почувствовать дух времени. Затем мы спустимся в гарсоньерку Феликса — кабинет, где он встречался со своими сообщниками, и столовую в подвале, где экскурсовод расскажет о загадочных событиях, связанных с убийством Григория Распутина. Это будет не только познавательно, но и очень интересно! Важная информация:
  • Встреча с экскурсоводом возле здания касс по адресу: ул. Декабристов дом 21а.
  • Программа будет интересна взрослым и детям. Детям от 16 лет разрешается посещать экспозицию, посвященную убийству Григория Распутина, дети до 16 лет могут посетить эту экскурсию с разрешения сопровождающих взрослых.
  • Билеты покупать не нужно, они включены в стоимость.
  • В Юсуповском дворце есть гардероб и камера хранения, туалетные комнаты.
  • Дворец оборудован лифтом для маломобильных гостей, но в подвал не попасть, так как там узкая лестница.
  • Последовательность интерьеров согласно маршруту. Он четко определен и по завершении экскурсии свободное перемещение по музею не предполагается.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

По понедельникам, средам в 13 часов, в субботу в 14 часов

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парадные и выставочные залы и домашний театр
  • Жилые покои князя Юсупова
  • Мавританскую гостиную и кабинет с библиотекой
  • Гарсоньерку Феликса: кабинет с сообщниками и столовая в подвале
Что включено
  • Услуги гида
  • Билет во дворец
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Декабристов, 21 а
Завершение: Юсуповский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам в 13 часов, в субботу в 14 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
4 сен 2025
Замечательно прошла экскурсия, наполненная историей. Экскурсовод Ирина блестяще провела экскурсию, даже больше положенного времени. Приятно, что всё прошло на уровне. Москва, Галина, спасибо за вдохновение!
И
Ирина
19 авг 2025
С
Сергей
11 авг 2025
Интересная экскурсия. Рассказ экскурсовода очень понравился. Рекомендую.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

