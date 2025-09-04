Мы погрузимся в атмосферу дворца Юсуповых, начиная с парадных и выставочных залов, где проходили балы и официальные приемы.
Описание экскурсииМы с вами отправимся в увлекательное путешествие по дворцу Юсуповых. Мы начнем с парадных и выставочных залов, где когда-то проходили балы и официальные приемы, а затем заглянем в домашний театр. Далее мы посетим жилые покои князя Юсупова, включая его роскошные гостиные, среди которых особенно выделяется Мавританская гостиная с её уникальным интерьером и атмосферой востока. Не обойдем вниманием и кабинет с библиотекой, где вы сможете почувствовать дух времени. Затем мы спустимся в гарсоньерку Феликса — кабинет, где он встречался со своими сообщниками, и столовую в подвале, где экскурсовод расскажет о загадочных событиях, связанных с убийством Григория Распутина. Это будет не только познавательно, но и очень интересно! Важная информация:
По понедельникам, средам в 13 часов, в субботу в 14 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные и выставочные залы и домашний театр
- Жилые покои князя Юсупова
- Мавританскую гостиную и кабинет с библиотекой
- Гарсоньерку Феликса: кабинет с сообщниками и столовая в подвале
Что включено
- Услуги гида
- Билет во дворец
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Декабристов, 21 а
Завершение: Юсуповский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам в 13 часов, в субботу в 14 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Встреча с экскурсоводом возле здания касс по адресу: ул. Декабристов дом 21а
- Программа будет интересна взрослым и детям. Детям от 16 лет разрешается посещать экспозицию, посвященную убийству Григория Распутина, дети до 16 лет могут посетить эту экскурсию с разрешения сопровождающих взрослых
- Билеты покупать не нужно, они включены в стоимость
- В Юсуповском дворце есть гардероб и камера хранения, туалетные комнаты
- Дворец оборудован лифтом для маломобильных гостей, но в подвал не попасть, так как там узкая лестница
- Последовательность интерьеров согласно маршруту. Он четко определен и по завершении экскурсии свободное перемещение по музею не предполагается
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
4 сен 2025
Замечательно прошла экскурсия, наполненная историей. Экскурсовод Ирина блестяще провела экскурсию, даже больше положенного времени. Приятно, что всё прошло на уровне. Москва, Галина, спасибо за вдохновение!
И
Ирина
19 авг 2025
С
Сергей
11 авг 2025
Интересная экскурсия. Рассказ экскурсовода очень понравился. Рекомендую.
