Юсуповский дворец полон ослепительного блеска, классики и экзотики. Он собрал в себе подлинные шедевры лучших мастеров России и Европы. Дворец принимал в своих стенах императоров и других высокопоставленных гостей. Он же хранит и мрачную тайну — убийство Распутина. Обстоятельства преступления до конца никогда не будут раскрыты. Обо всём этом и многом другом мы поговорим на нашей увлекательной экскурсии.

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Описание экскурсии

Юсуповский дворец. Вы увидите парадные залы, гостиные, спальни, библиотеку и другие помещения дворца. Рассмотрите подлинные предметы убранства. Узнаете о жизни семьи Юсуповых, их богатстве и влиянии, а также о том, какие события происходили здесь в разные периоды истории.

Экспозиция «Убийство Распутина»

Гид подробно расскажет о событиях, предшествовавших убийству Распутина, и о самом преступлении. Вы узнаете, что происходило в Юсуповском дворце в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года, и увидите место, где всё случилось.

Организационные детали