Юсуповский дворец полон ослепительного блеска, классики и экзотики. Он собрал в себе подлинные шедевры лучших мастеров России и Европы. Дворец принимал в своих стенах императоров и других высокопоставленных гостей. Он же хранит и мрачную тайну — убийство Распутина. Обстоятельства преступления до конца никогда не будут раскрыты. Обо всём этом и многом другом мы поговорим на нашей увлекательной экскурсии.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Юсуповский дворец. Вы увидите парадные залы, гостиные, спальни, библиотеку и другие помещения дворца. Рассмотрите подлинные предметы убранства. Узнаете о жизни семьи Юсуповых, их богатстве и влиянии, а также о том, какие события происходили здесь в разные периоды истории.
Экспозиция «Убийство Распутина»
Гид подробно расскажет о событиях, предшествовавших убийству Распутина, и о самом преступлении. Вы узнаете, что происходило в Юсуповском дворце в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года, и увидите место, где всё случилось.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается ваучер (билеты и экскурсионная путёвка, которая даёт право гиду проводить экскурсию) — 9500 ₽ за группу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 11218 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашегоЗадать вопрос
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