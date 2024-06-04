1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Таинственный Юсуповский дворец: экскурсия с гидом
Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории
Начало: У Юсуповского дворца
Завтра в 16:30
18 июня в 16:30
15 400₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
65005 850₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990₽ за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет в Юсуповский дворец
Погрузитесь в атмосферу роскоши Юсуповского дворца, ощутите дух истории и величие аристократической эпохи
Завтра в 14:00
9 июня в 15:25
от 1 300₽ за билет
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Юсуповский дворец: программа максимум
Прикоснуться к блеску, роскоши и тайнам самой богатой семьи Российской империи
Начало: Возле Юсуповского дворца на Мойке
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
72006 480₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Вторник, воскресенье 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 300₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России
Начало: У Юсуповского дворца
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
35003 150₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Побывать в историческом особняке и прикоснуться к античной роскоши
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Восхититься лучшими образцами архитектуры Северной столицы и побывать в роскошном дворце (в группе)
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург Распутина
Разгадать феномен мистического старца и перенестись в имперский город начала 20 века
Начало: в районе метро Пушкинская
17 июня в 15:00
3 июля в 15:00
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
Начало: на Сенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Петербург аристократический
Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе (в группе)
Начало: у Исаакиевского собора
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Билеты
2 часа
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Посетить дворец, которым владели 5 поколений знатного рода, и узнать 200-летнюю историю семьи
Начало: На ул. Декабристов, 21
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 558₽ за билет
Билеты
1 час
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Ощутить себя свидетелем роковой ночи в жизни одной из самых загадочных фигур российской истории
Начало: У входа в Юсуповский дворец
1 490₽ за билет
Индивидуальная
1 час
Увлекательные истории Великосветских Дворцов Петербурга
Начало: Невский проспект, 43 (угол с ул. Рубинштейна)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
4 часа
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Прогулка в мини-группе по центру города под аккомпанемент романтических историй
Начало: У набережной Мойки
Расписание: ежедневно в 15:30
9 июня в 15:30
10 июня в 15:30
2 950₽ за человека
Мини-группа
2 часа
У Юсуповых дома
Раскрыть тайны владельцев роскошной резиденции на Мойке (в мини-группе)
Начало: На улице Декабристов
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Усадьба и дворец Юсуповых на Мойке
Оказаться в атмосфере 19 века и узнать, чем жил и что скрывал княжеский род
Начало: Возле усадьбы Юсуповых
3 сен в 12:00
7 сен в 12:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много для себя интересного)))Юсуповский дворец однозначно нужно посетить)
- ММарина4 июня 2024Комфортное знакомство с дворцами: хороший маршрут, прекрасный автомобиль, интересный рассказ Подойдет для любого туриста
- ООльга3 июня 2024Спасибо Юлии за экскурсию. Это было увлекательно и интересно. Тот случай, когда гид знает предмет и отвечает на все вопросы.
- ИИгорь31 мая 2024Отличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, но и его манере подачи материала. Однозначно рекомендую.
- ЕЕкатерина31 мая 2024Были на экскурсии 31/05 шикарная экскурсия. Все четко и по времени. Гид Екатерина провела увлекательную экскурсию по дворцам. Все очень интересно,живо и увлекательно. Дети 15 и 10 лет были в восторге!
- ККсения30 мая 2024Рекомендую от всей души данную экскурсию. Сергей доходчиво рассказал о политических убийствах, получили много информации о которой мы не знали
- ММария30 мая 2024Ирина,очень приятная гид. Детям было интересно слушать. Очень доступно рассказывает для детей и взрослых. Экскурсия прошла незаметно и очень увлеченно. Спасибо
- ИИрина28 мая 2024Остались прекрасные впечатления от дворца, от экскурсовода, от подачи материала. Юля - вы молодец!
- ГГалина28 мая 2024Потрясающая экскурсия. Сергей интересный собеседник и потрясающий рассказчик. Экскурсию рекомендую 100%. Скажу больше, мечтаю о второй экскурсии с ним. Одно пожелание, помыть автомобиль для более комфортного времяпровождения на экскурсии.
- ТТатьяна28 мая 2024Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Юсуповский дворец»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Юсуповский дворец" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 1 000 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 733 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Юсуповский дворец», 733 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август