за всё до 7 чел.

15 400 ₽ за всё до 7 чел.

Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории

за всё до 4 чел.

6500 5 850 ₽ за всё до 4 чел.

Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии

Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии

за всё до 5 чел.

6 700 ₽ за всё до 5 чел.

Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи

Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.

за всё до 6 чел.

8 990 ₽ за всё до 6 чел.

Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам

от 1 300 ₽ за билет

Погрузитесь в атмосферу роскоши Юсуповского дворца, ощутите дух истории и величие аристократической эпохи

за всё до 7 чел.

7200 6 480 ₽ за всё до 7 чел.

Прикоснуться к блеску, роскоши и тайнам самой богатой семьи Российской империи

Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России

🚤 На катере

Индивидуальная

2 часа 1 отзыв

Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112

Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа