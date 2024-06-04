Экскурсии в Юсуповский дворец

Найдено 25 экскурсий в категории «Юсуповский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Таинственный Юсуповский дворец: экскурсия с гидом
Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории
Начало: У Юсуповского дворца
Завтра в 16:30
18 июня в 16:30
15 400 за всё до 7 чел.
Зловещие места и политические убийства Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
65005 850 за всё до 4 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
99 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
🚌 На автобусе
Мини-группа
4.5 часа
98 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Весь Санкт-Петербург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990 за всё до 6 чел.
Экскурсии в Юсуповский дворец
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
125 отзывов
Экскурсионный билет в Юсуповский дворец
Погрузитесь в атмосферу роскоши Юсуповского дворца, ощутите дух истории и величие аристократической эпохи
Завтра в 14:00
9 июня в 15:25
от 1 300 за билет
Юсуповский дворец: программа максимум
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Юсуповский дворец: программа максимум
Прикоснуться к блеску, роскоши и тайнам самой богатой семьи Российской империи
Начало: Возле Юсуповского дворца на Мойке
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
72006 480 за всё до 7 чел.
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Вторник, воскресенье 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 300 за человека
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России
Начало: У Юсуповского дворца
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
35003 150 за человека
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Побывать в историческом особняке и прикоснуться к античной роскоши
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
1 700 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Восхититься лучшими образцами архитектуры Северной столицы и побывать в роскошном дворце (в группе)
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 100 за человека
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 000 за человека
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000 за человека
Петербург Распутина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Петербург Распутина
Разгадать феномен мистического старца и перенестись в имперский город начала 20 века
Начало: в районе метро Пушкинская
17 июня в 15:00
3 июля в 15:00
3 900 за всё до 8 чел.
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
Начало: на Сенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
5 000 за всё до 6 чел.
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Петербург аристократический
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Петербург аристократический
Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе (в группе)
Начало: у Исаакиевского собора
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 000 за человека
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2 часа
1 отзыв
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Посетить дворец, которым владели 5 поколений знатного рода, и узнать 200-летнюю историю семьи
Начало: На ул. Декабристов, 21
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 558 за билет
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Билеты
1 час
3 отзыва
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Ощутить себя свидетелем роковой ночи в жизни одной из самых загадочных фигур российской истории
Начало: У входа в Юсуповский дворец
1 490 за билет
Увлекательные истории Великосветских Дворцов Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Увлекательные истории Великосветских Дворцов Петербурга
Начало: Невский проспект, 43 (угол с ул. Рубинштейна)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Прогулка в мини-группе по центру города под аккомпанемент романтических историй
Начало: У набережной Мойки
Расписание: ежедневно в 15:30
9 июня в 15:30
10 июня в 15:30
2 950 за человека
У Юсуповых дома
Мини-группа
2 часа
У Юсуповых дома
Раскрыть тайны владельцев роскошной резиденции на Мойке (в мини-группе)
Начало: На улице Декабристов
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Усадьба и дворец Юсуповых на Мойке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Усадьба и дворец Юсуповых на Мойке
Оказаться в атмосфере 19 века и узнать, чем жил и что скрывал княжеский род
Начало: Возле усадьбы Юсуповых
3 сен в 12:00
7 сен в 12:00
16 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много для себя интересного)))Юсуповский дворец однозначно нужно посетить)
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала многоОтличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала многоОтличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Комфортное знакомство с дворцами: хороший маршрут, прекрасный автомобиль, интересный рассказ Подойдет для любого туриста
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
    Спасибо Юлии за экскурсию. Это было увлекательно и интересно. Тот случай, когда гид знает предмет и отвечает на все вопросы.
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Зловещие места и политические убийства Петербурга
    Отличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, но и его манере подачи материала. Однозначно рекомендую.
    Отличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, но
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Были на экскурсии 31/05 шикарная экскурсия. Все четко и по времени. Гид Екатерина провела увлекательную экскурсию по дворцам. Все очень интересно,живо и увлекательно. Дети 15 и 10 лет были в восторге!
  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Зловещие места и политические убийства Петербурга
    Рекомендую от всей души данную экскурсию. Сергей доходчиво рассказал о политических убийствах, получили много информации о которой мы не знали
    читать дальше

    и о которой не говорят на уроках по истории. Очень эрудированный человек, экскурсия прошла на одном дыхании, было легко общаться, в общем мы остались довольны и с новыми знаниями👍

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Юсуповский дворец: программа максимум
    Ирина,очень приятная гид. Детям было интересно слушать. Очень доступно рассказывает для детей и взрослых. Экскурсия прошла незаметно и очень увлеченно. Спасибо
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
    Остались прекрасные впечатления от дворца, от экскурсовода, от подачи материала. Юля - вы молодец!
  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Зловещие места и политические убийства Петербурга
    Потрясающая экскурсия. Сергей интересный собеседник и потрясающий рассказчик. Экскурсию рекомендую 100%. Скажу больше, мечтаю о второй экскурсии с ним. Одно пожелание, помыть автомобиль для более комфортного времяпровождения на экскурсии.
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
    Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Юсуповский дворец»

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  4. Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
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