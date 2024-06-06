Дворец Юсуповых на Мойке — один из самых хорошо сохранившихся дворянских домов в России и единственный в стране, внесённый в каталог «Замечательные частные дома Европы». Большинство экскурсий включает только посещение парадных залов и домашнего театра. Иногда добавляется экспозиция «Убийство Распутина».
Я же предлагаю полностью погрузиться в историю рода Юсуповых и посетить не только великолепные залы, но и жилые помещения.
Я же предлагаю полностью погрузиться в историю рода Юсуповых и посетить не только великолепные залы, но и жилые помещения.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 2,5-3 часа в комфортном темпе вы исследуете весь дворец:
- Посетите княжеские покои, оформленные в различных исторических стилях: музыкальный салон — венецианское palazzo, гостиную в стиле французского ренессанса, дубовый кабинет-библиотеку, мавританскую гостиную, турецкую бильярдную.
- Побываете в женской половине дворца и заглянете в будуары княгини в стиле рококо
- Увидите и новомодный стиль модерн начала 20 века на половине молодых князей Феликса и Ирины Юсуповых
- Осмотрите «Пещеру Аладдина», где хранились несметные богатства
- Завершим экскурсию в маленькой холостяцкой квартире Феликса — «гарсоньерке», где в декабре 1916 произошло одно из самых загадочных убийств, которое так до конца и не раскрыли.
Мы поговорим об истории и тайнах одного из древнейших княжеских родов России; о бальных традициях; о богатой коллекции искусства, которую собирали Юсуповы; о дворцовых интерьерах; об убийстве Григория Распутина — ведь именно Феликс Юсупов организовал это преступление во дворце на Мойке. Также вы узнаете о проклятии, которое уже не первый век преследует семью.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кому интересна история, искусство, интересная и небанальная подача материала; кто ценит комфорт и возможность общения с гидом в камерном формате. Программа подойдёт и гостям города, и местным жителям.
Организационные детали
- Обязательные дополнительные расходы: групповой ваучер для посещения музея, для компании до 7 человек — 9900 руб. Стоимость не зависит от количества человек в группе.
- Ваучер оплачивается заранее в соответствии с правилами музея для бронирования времени для нашей экскурсии. Это необходимо сделать в течение часа после подтверждения бронирования. Реквизиты для перевода вы получите после оформления заказа.
- Обратите внимание: стоимость ваучера невозвратная
- По договорённости я могу провести экскурсию для группы до 15 человек — детали уточняйте при бронировании
- Возможно посещение с детьми от 12 лет на усмотрение родителей (одна из обсуждаемых тем — убийство)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Юсуповского дворца на Мойке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 71 туриста
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик (работаю с русскими и итальянскими путешественниками) с лицензиями во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
6 июня 2024
Мы со своей группой были на экскурсии в Юсуповском дворце. Мы в восторге от экскурсии и от экскурсовода Ирины Борисовны. Человек, обладающий огромными знаниями и умеющий увлечённо рассказать об истории
М
Мария
30 мая 2024
Ирина,очень приятная гид. Детям было интересно слушать. Очень доступно рассказывает для детей и взрослых. Экскурсия прошла незаметно и очень увлеченно. Спасибо
Е
Екатерина
22 мая 2024
Это было великолепно. Нам очень понравилось. День рождения удался
Юлия
5 мая 2024
У нас была замечательная гид Ирина, которая провела великолепную экскурсию по шикарному Юсуповскому дворцу. Три часа прошли настолько увлекательно, что мы их и не заметили. Ирина очень просто, но при
Е
Елена
3 мая 2024
Отличная экскурсия. Прекрасный дворец. Профессиональный гид.
Все понравилось. Спасибо!
Все понравилось. Спасибо!
Н
Наталья
3 мая 2024
Экскурсия прекрасная да еще с таким великолепным гидом! Очень структурировано, четко без суеты спешки. Ирина рассказала очень интересные факты о владельцах дворца и известных исторических событиях. Рекомендую не пожалеете!
Сергей
24 апр 2024
Если в Юсуповский дворец, то только с Ириной! Прекрасный, увлечённый, эрудированный гид. Интересный рассказчик и специалист по истории дворца и династии Юсуповых. И очень важный момент: с Ириной вы попадёте в комнаты дворца, закрытые для широкой публики!
А
Алексей
5 апр 2024
Хочу поделиться своими впечатлениями об индивидуальной экскурсии программа максимум Юсуповский дворец.
Отмечаю профессиональную, качественную работу экскурсовода, желание как можно больше
дать информации, интересных фактов, доступная подача материала.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
По 10 бальной шкале Ирине ставлю 10 баллов. Спасибо.
Отмечаю профессиональную, качественную работу экскурсовода, желание как можно больше
дать информации, интересных фактов, доступная подача материала.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
По 10 бальной шкале Ирине ставлю 10 баллов. Спасибо.
Ю
Юлия
23 мар 2024
Спасибо за прекрасную прогулку по дворцу! Давно хотела туда попасть и надо сказать, что лучше это делать с хорошим гидом)
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Билеты
2 часа
Экскурсионный билет в Юсуповский дворец
Погрузитесь в атмосферу роскоши Юсуповского дворца, ощутите дух истории и величие аристократической эпохи
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:50
от 1 300₽ за билет