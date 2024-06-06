Дворец Юсуповых на Мойке — один из самых хорошо сохранившихся дворянских домов в России и единственный в стране, внесённый в каталог «Замечательные частные дома Европы». Большинство экскурсий включает только посещение парадных залов и домашнего театра. Иногда добавляется экспозиция «Убийство Распутина». Я же предлагаю полностью погрузиться в историю рода Юсуповых и посетить не только великолепные залы, но и жилые помещения.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 2,5-3 часа в комфортном темпе вы исследуете весь дворец:

Посетите княжеские покои, оформленные в различных исторических стилях: музыкальный салон — венецианское palazzo, гостиную в стиле французского ренессанса, дубовый кабинет-библиотеку, мавританскую гостиную, турецкую бильярдную.

Побываете в женской половине дворца и заглянете в будуары княгини в стиле рококо

Увидите и новомодный стиль модерн начала 20 века на половине молодых князей Феликса и Ирины Юсуповых

Осмотрите «Пещеру Аладдина», где хранились несметные богатства

Завершим экскурсию в маленькой холостяцкой квартире Феликса — «гарсоньерке», где в декабре 1916 произошло одно из самых загадочных убийств, которое так до конца и не раскрыли.

Мы поговорим об истории и тайнах одного из древнейших княжеских родов России; о бальных традициях; о богатой коллекции искусства, которую собирали Юсуповы; о дворцовых интерьерах; об убийстве Григория Распутина — ведь именно Феликс Юсупов организовал это преступление во дворце на Мойке. Также вы узнаете о проклятии, которое уже не первый век преследует семью.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кому интересна история, искусство, интересная и небанальная подача материала; кто ценит комфорт и возможность общения с гидом в камерном формате. Программа подойдёт и гостям города, и местным жителям.

Организационные детали