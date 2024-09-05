3 дня
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и «Эрмитаж»
Увидеть Янтарную комнату, посетить Петропавловскую крепость и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Россия", 12:00 / го...
«Побываете на главной площади, в Зимнем дворце и в Петропавловской крепости»
18 окт в 12:00
25 окт в 12:00
10 000₽ за человека
5 дней
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
30 дек в 10:00
от 21 530₽ за человека
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
«Напоследок полюбуемся главными достопримечательностями Санкт-Петербурга: Дворцовой площадью, Зимним дворцом, Смольным монастырём, крейсером «Аврора» и другими знаковыми местами»
21 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда5 сентября 2024Ездили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая Страна. Все вопросы решались своевременно.
- ТТатьяна30 августа 2024Всё по расписанию.
- ССергей26 августа 2024Всё четко, по-деловому. Респект.
- ИИрина4 августа 2024Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зимний дворец»
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