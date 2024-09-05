читать дальше

Программа соответствовала той, на которую мы записались. Автобус всегда приезжал вовремя. В экскурсионную программу вошли самые интересные достопримечательности города. Оставалось ещё свободное время и мы сами могли планировать время (посетили Исаакиевский собор, Спас на Крови, кунсткамеру, сходили на разведение мостов, на футбольный матч в Газпромарену, аквапарк). Экскурсовод Любовь Витальевна и другие экскурсоводы, которым она нас передавала, рассказывали очень интересно, сын слушал очень внимательно. Были в музее Фаберже, на крейсере Аврора, в Петропавловской крепости. Нам ещё очень повезло с погодой. Небольшой дождик был только первый день, когда мы были в Эрмитаже, в остальные дни было солнечно и мы прекрасно погуляли в Петергофе, Крондштате, поплавали на теплоходе по Неве. Спасибо Большой Стране!