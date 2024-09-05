Туры в Зимний дворец

Найдено 3 тура в категории «Зимний дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и «Эрмитаж»
На автобусе
3 дня
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и «Эрмитаж»
Увидеть Янтарную комнату, посетить Петропавловскую крепость и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Россия", 12:00 / го...
«Побываете на главной площади, в Зимнем дворце и в Петропавловской крепости»
18 окт в 12:00
25 окт в 12:00
10 000 за человека
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
30 дек в 10:00
от 21 530 за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
«Напоследок полюбуемся главными достопримечательностями Санкт-Петербурга: Дворцовой площадью, Зимним дворцом, Смольным монастырём, крейсером «Аврора» и другими знаковыми местами»
21 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    5 сентября 2024
    Зимние дворцы Санкт-Петербурга
    Ездили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая Страна. Все вопросы решались своевременно.
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    Программа соответствовала той, на которую мы записались. Автобус всегда приезжал вовремя. В экскурсионную программу вошли самые интересные достопримечательности города. Оставалось ещё свободное время и мы сами могли планировать время (посетили Исаакиевский собор, Спас на Крови, кунсткамеру, сходили на разведение мостов, на футбольный матч в Газпромарену, аквапарк). Экскурсовод Любовь Витальевна и другие экскурсоводы, которым она нас передавала, рассказывали очень интересно, сын слушал очень внимательно. Были в музее Фаберже, на крейсере Аврора, в Петропавловской крепости. Нам ещё очень повезло с погодой. Небольшой дождик был только первый день, когда мы были в Эрмитаже, в остальные дни было солнечно и мы прекрасно погуляли в Петергофе, Крондштате, поплавали на теплоходе по Неве. Спасибо Большой Стране!

    Ездили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая СтранаЕздили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая СтранаЕздили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая СтранаЕздили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая СтранаЕздили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая СтранаЕздили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая СтранаЕздили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая СтранаЕздили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая СтранаЕздили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая СтранаЕздили в Санкт-Петербург с сыном 22 августа и остались очень довольны поездкой, которую организовала Большая Страна
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2024
    Зимние дворцы Санкт-Петербурга
    Всё по расписанию.
    Всё по расписаниюВсё по расписаниюВсё по расписаниюВсё по расписанию
  • С
    Сергей
    26 августа 2024
    Зимние дворцы Санкт-Петербурга
    Всё четко, по-деловому. Респект.
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
    Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
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    по времени, комфортный автобус и отель в Выборге, профессиональный и знающий свое дело гид Евгений. Я узнала и увидела много интересного. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зимний дворец»

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  1. Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и «Эрмитаж»
  2. Зимние дворцы Санкт-Петербурга
  3. Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Музей Фаберже
  3. Петергоф
  4. Царское село
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Остров Валаам
  8. Петропавловская крепость
  9. Набережная
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Зимний дворец" можно забронировать 3 тура от 10 000 до 21 530. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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