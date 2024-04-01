Замки, дворцы и особняки Санкт-Петербурга

Найдено 10 туров в категории «Дворцы, замки и особняки» в Санкт-Петербурге, цены от 8 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
«Прогуляетесь в столице фонтанов и в «Царском селе», где находится Екатерининский дворец»
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840 за человека
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки»
31 дек в 10:00
от 19 340 за человека
Знакомый и незнакомый Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомый и незнакомый Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Вы посетите Петергоф, Кронштадт, Михайловский замок, знаменитый крейсер «Аврора» и отправитесь на ночную экскурсию по Неве на развод мостов»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 26 990 за человека
В Санкт-Петербург на дворянский бал
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
«Перед нами откроется величественный Санкт-Петербург с парадными залами, богатым убранством и ухоженными парками при дворцах»
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420 за человека
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
«В историческом парке «Бастион», который знакомит с эпохой Средневековья, вы посмотрите на доспехи и костюмы, поучаствуете в увлекательных мастер-классах»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900 за человека
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
«Вы побываете в Несвижском замке и узнаете легенду о легендарных сокровищах Радзивиллов, а в Мирском замке выясним, какие тайны хранит в себе пруд»
19 июля в 20:00
23 авг в 20:00
8 700 за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
«Увидим памятник адмиралу Макарову, Итальянский дворец, Петровскую пристань, Арсенал»
21 июня в 09:15
5 июля в 09:15
21 400 за человека
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
«Увидим Мирский замок 16 века, вошедший в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
23 июня в 07:00
21 июля в 07:00
37 800 за человека
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00
«Пройдёмся по старинным улочкам Зеленогорска, основанного шведами, посетим настоящий замок и его бывший скотный двор в Выборге и побываем в городе-крепости балтийских славян»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1850014 800 за человека
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
«Пройдём по залам заброшенного дворца на берегу Финского залива и посетим Михайловский замок, в окнах которого до сих пор видят призрак Павла I»
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
30 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Зимние дворцы Санкт-Петербурга
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Зимние дворцы Санкт-Петербурга
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Зимние дворцы Санкт-Петербурга
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • Л
    Любовь
    12 октября 2023
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.
  • О
    Ольга
    6 октября 2023
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)
  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Здравствуйте. Всё хорошо, но маленькие организационные «НО». Время начала экскурсий в программе и на сайте Очень разнятся (не удобно планировать
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    своё время)! Заранее не сообщаете данные автобуса (на стоянке заглядываешь в каждый автобус). Можно создать группу для объявлений админа и только добавлять участников, а по окончании экскурсий люди сами будут покидать группу. Отдельное спасибо гиду Ларисе Анатольевне, много интересной информации, очень приятная в общении.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
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