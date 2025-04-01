Знакомство с Юсуповским Дворцом

Окунитесь в атмосферу аристократического Петербурга и узнайте, как в стенах Юсуповского дворца переплелись величие и мистика.

Здесь в 1916 году произошло одно из самых загадочных убийств в истории — смерть Григория Распутина, и я расскажу вам все детали!
Знакомство с Юсуповским Дворцом
Знакомство с Юсуповским Дворцом
Знакомство с Юсуповским Дворцом
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание билета

Уникальный архитектурный ансамбль

Юсуповский Дворец — это поистине уникальный архитектурный ансамбль, который охватывает период с XVIII до начала XX века. Его по праву можно назвать «энциклопедией» петербургского аристократического интерьера. Каждый уголок этого дворца хранит в себе множество историй и тайн, которые делают его особенным.

Интересная история

Как и у любого другого петербургского дома, у Юсуповского Дворца есть своя судьба и увлекательная история. Здесь проживала одна из самых богатых аристократических семей, и их жизнь была полна ярких событий и интриг. Дворец стал свидетелем множества значимых исторических моментов.

Загадка Григория Распутина

Одним из самых известных событий, связанных с Юсуповским Дворцом, является убийство Григория Распутина в 1916 году. Это событие стало настоящей сенсацией и до сих пор вызывает множество вопросов и обсуждений. Как же все это произошло именно здесь? Я с удовольствием поделюсь с вами подробностями этой захватывающей истории!

Приглашение на экскурсию

Я приглашаю вас присоединиться к экскурсии по Юсуповскому Дворцу, чтобы вместе погрузиться в атмосферу прошлого и узнать больше о жизни аристократов, их привычках и тайнах. Это будет не просто прогулка, а увлекательное путешествие в историю, которое оставит у вас незабываемые впечатления!

Экскурсия в Юсуповский дворец проводится с понедельника по субботу с 11:00 до 16:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парадные залы Юсуповского дворца
  • Экспозиция «Убийство Распутина»
Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Декабристов, 21
Когда и как рано покупать?
Когда: Экскурсия в Юсуповский дворец проводится с понедельника по субботу с 11:00 до 16:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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