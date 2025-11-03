Мои заказы

Величие и загадки Юсуповского дворца

Полюбоваться роскошными интерьерами и познакомиться с историей влиятельного рода Юсуповых
Юсуповский дворец на набережной Мойки — это погружение в атмосферу роскоши и блеска императорских времён. А ещё это знакомство с прошлым — изысканным, величественным и полным тайн. На экскурсии вы пройдёт по парадным залам и личным покоям бывших хозяев дворца.

И конечно, узнаете об одном из самых таинственных преступлений прошлого века — убийстве Григория Распутина.
5
110 отзывов
Время начала: 12:30, 13:30, 15:30

Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Гобеленовую гостиную — она оформлена в духе французского Ренессанса.
  • Спальню княгини Зинаиды Юсуповой — с камином из оникса.
  • Парадные залы — в золотом декоре с портретами представителей рода Юсуповых.
  • Домашний театр — он и сейчас работает по назначению и открывает свои кулисы перед любителями Мельпомены.
  • Жилые покои князя Феликса Юсупова — с Мавританской гостиной в стиле восточной сказки.
  • Экспозицию «Убийство Г. Распутина» — она посвящена знаменитому старцу Григорию Распутину, последнему дню его жизни и заговору, в котором участвовал Феликс Юсупов.

На экскурсии гид расскажет:

  • о происхождении рода Юсуповых и его потомках.
  • влиянии династии на российское общество 19 — начала 20 веков.
  • заговоре против Григория Распутина.

Организационные детали

  • Билет во дворец включён в стоимость экскурсии.
  • Рекомендуемый возраст гостей экспозиции «Убийство Распутина» — 12+. Администрация дворца оставляет на усмотрение родителей посещение экспозиции детьми младше 12 лет.
  • Экскурсия проходит с использованием радиогарнитуры (радиус действия — 100 метров).
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2650 ₽
Дети до 18 лет2490 ₽
Пенсионеры2590 ₽
Студенты2490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
103
4
4
3
3
2
1

Фотографии от путешественников

Величие и загадки Юсуповского дворца (Иванова)Величие и загадки Юсуповского дворца (Иванова)Величие и загадки Юсуповского дворца (Иванова)Величие и загадки Юсуповского дворца (Иванова)Величие и загадки Юсуповского дворца (Иванова)Величие и загадки Юсуповского дворца (Иванова)Величие и загадки Юсуповского дворца (Иванова)Величие и загадки Юсуповского дворца (Иванова)Величие и загадки Юсуповского дворца (Иванова)Величие и загадки Юсуповского дворца (Дарья)Величие и загадки Юсуповского дворца (Дарья)Величие и загадки Юсуповского дворца (Дарья)Величие и загадки Юсуповского дворца (Дарья)Величие и загадки Юсуповского дворца (Дарья)Величие и загадки Юсуповского дворца (Корельская)Величие и загадки Юсуповского дворца (Корельская)Величие и загадки Юсуповского дворца (Корельская)Величие и загадки Юсуповского дворца (Корельская)Величие и загадки Юсуповского дворца (Сафура)Величие и загадки Юсуповского дворца (Сафура)Величие и загадки Юсуповского дворца (Сафура)Величие и загадки Юсуповского дворца (Сафура)Величие и загадки Юсуповского дворца (Сафура)Величие и загадки Юсуповского дворца (Мария)Величие и загадки Юсуповского дворца (Мария)Величие и загадки Юсуповского дворца (Мария)Величие и загадки Юсуповского дворца (Мария)Величие и загадки Юсуповского дворца (Мария)Величие и загадки Юсуповского дворца (Мария)Величие и загадки Юсуповского дворца (Мария)
М
Мария
3 ноя 2025
Евгений очень поравился, рекомендую!
Е
Елена
2 ноя 2025
Уже была в школьном возрасте на данной экскурсии, дворец произвел на меня неизгладимое впечатление, благодаря прекрасному гиду и хорошей подаче материала. Привела своего ребенка посмотреть этот шедевр и были разочарованы. Про эту экскурсию и рассказ гида можно сказать «никак», обсуждали только мебель и обивку, практически не было интересных историй из жизни семьи. Эта экскурсия единственная не оставила приятных впечатлений.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Елена, добрый день. Мы сожалеем, что экскурсия не произвела на вас того впечатления, как и в школьные годы. Мы придаем
большое внимание качеству наших экскурсий и обязательно обратим внимание гида на указанный Вами момент: к сожалению, вы ушли с экскурсии, возможно именно там гид рассказывала моменты жизни из семьи Юсуповых. Желаем Вам отличных гидов и прекрасных экскурсий в любую погоду.

Иванова
Иванова
8 окт 2025
Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.
Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.
Дарья
Дарья
6 окт 2025
Замечательная экскурсия! На два часа мы полностью выпали из жизни, с головой погрузившись в интригующий мир богатейшей семьи в Российской империи. Отдельные овации заслуживает наш гид Евгений, именно благодаря его знаниям и умению грамотно и интересно подать материал, эта экскурсия стала такой особенной. Спасибо!
Замечательная экскурсия! На два часа мы полностью выпали из жизни, с головой погрузившись в интригующий мирЗамечательная экскурсия! На два часа мы полностью выпали из жизни, с головой погрузившись в интригующий мирЗамечательная экскурсия! На два часа мы полностью выпали из жизни, с головой погрузившись в интригующий мирЗамечательная экскурсия! На два часа мы полностью выпали из жизни, с головой погрузившись в интригующий мирЗамечательная экскурсия! На два часа мы полностью выпали из жизни, с головой погрузившись в интригующий мир
Татьяна
Татьяна
4 окт 2025
Все продумано, интересно и очень впечатляет! не заметила, как прошло 2 часа
Замечателтный интеллигеетный экскурсовод!
M
Mikhail
28 сен 2025
Экскурсия понравилась. Было очень интересно и познавательно! С точки зрения организации также никаких вопросов. Все четко и слаженно! Спасибо!
М
Мариетта
24 сен 2025
Все прошло отлично!
О
Ольга
20 сен 2025
Очень интересная и насыщенная экскурсия, рекомендую.
Ю
Юлия
19 сен 2025
Был очень классный гид. Давно на такие экскурсии не попадали. Все очень понравилось
К
Корельская
18 сен 2025
Это просто шикарная экскурсия! Экскурсовод Евгений просто великолепен 😊. Четкая, спокойная и грамотная речь, явное знание исторических фактов и нужные рекомендации, ничего лишнего. Берегите такого талантливого гида👍. Дворец бесподобен, всем рекомендую!
Это просто шикарная экскурсия! Экскурсовод Евгений просто великолепен 😊. Четкая, спокойная и грамотная речь, явное знаниеЭто просто шикарная экскурсия! Экскурсовод Евгений просто великолепен 😊. Четкая, спокойная и грамотная речь, явное знаниеЭто просто шикарная экскурсия! Экскурсовод Евгений просто великолепен 😊. Четкая, спокойная и грамотная речь, явное знаниеЭто просто шикарная экскурсия! Экскурсовод Евгений просто великолепен 😊. Четкая, спокойная и грамотная речь, явное знание
И
Ирина
16 сен 2025
Превзошло все наши ожидания.
Прекрасные впечатления!
Рекомендую от души.
Спасибо.
А
Анна
16 сен 2025
Рекомендую! Очень интересная экскурсия и замечательный эрудированный гид!
Сафура
Сафура
14 сен 2025
Экскурсия полный восторг! Лучший экскурсовод Евгений!
Все четко, каждая фраза, каждая интонация в нужном месте, получили с супругом огромное удовольствие, спасибо за Вашу работу!
Экскурсия полный восторг! Лучший экскурсовод Евгений!Экскурсия полный восторг! Лучший экскурсовод Евгений!Экскурсия полный восторг! Лучший экскурсовод Евгений!Экскурсия полный восторг! Лучший экскурсовод Евгений!Экскурсия полный восторг! Лучший экскурсовод Евгений!
А
Анастасия
13 сен 2025
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ! Восторг от каждой секунды в Юсуповском дворце!

Сегодняшний день подарил нам с супругой незабываемые эмоции! Мы посетили легендарный Юсуповский дворец, и это был не просто осмотр достопримечательностей,
а настоящее погружение в историю.

Нас встретила экскурсовод Виталия – очаровательная, блестяще эрудированная и безумно увлеченная своим делом! Ее рассказ был настолько легким, живым и увлекательным, что три часа пролетели на одном дыхании, словно волшебные 15 минут.

Вся группа, затаив дыхание, ловила каждое ее слово. Это тот редкий случай, когда информация не просто подается, а проживается вместе с рассказчиком. Смело могу поручиться – это одна из самых интересных и увлекательных экскурсий в моей жизни!

Виталия блестяще ответила на все наши вопросы в финале, и уходить из этой потрясающей атмосферы великолепия и истории совершенно не хотелось.

Однозначно рекомендую всем, кто хочет получить невероятный опыт! ⭐⭐⭐⭐⭐ без сомнений!

Ирина
Ирина
29 авг 2025
Очень понравился Валерий! Интересно рассказывал! Обязательно порекомендую данную экскурсию!

