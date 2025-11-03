Юсуповский дворец на набережной Мойки — это погружение в атмосферу роскоши и блеска императорских времён. А ещё это знакомство с прошлым — изысканным, величественным и полным тайн. На экскурсии вы пройдёт по парадным залам и личным покоям бывших хозяев дворца.
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Гобеленовую гостиную — она оформлена в духе французского Ренессанса.
- Спальню княгини Зинаиды Юсуповой — с камином из оникса.
- Парадные залы — в золотом декоре с портретами представителей рода Юсуповых.
- Домашний театр — он и сейчас работает по назначению и открывает свои кулисы перед любителями Мельпомены.
- Жилые покои князя Феликса Юсупова — с Мавританской гостиной в стиле восточной сказки.
- Экспозицию «Убийство Г. Распутина» — она посвящена знаменитому старцу Григорию Распутину, последнему дню его жизни и заговору, в котором участвовал Феликс Юсупов.
На экскурсии гид расскажет:
- о происхождении рода Юсуповых и его потомках.
- влиянии династии на российское общество 19 — начала 20 веков.
- заговоре против Григория Распутина.
Организационные детали
- Билет во дворец включён в стоимость экскурсии.
- Рекомендуемый возраст гостей экспозиции «Убийство Распутина» — 12+. Администрация дворца оставляет на усмотрение родителей посещение экспозиции детьми младше 12 лет.
- Экскурсия проходит с использованием радиогарнитуры (радиус действия — 100 метров).
- Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2650 ₽
|Дети до 18 лет
|2490 ₽
|Пенсионеры
|2590 ₽
|Студенты
|2490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 110 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мария
3 ноя 2025
Евгений очень поравился, рекомендую!
Е
Елена
2 ноя 2025
Уже была в школьном возрасте на данной экскурсии, дворец произвел на меня неизгладимое впечатление, благодаря прекрасному гиду и хорошей подаче материала. Привела своего ребенка посмотреть этот шедевр и были разочарованы. Про эту экскурсию и рассказ гида можно сказать «никак», обсуждали только мебель и обивку, практически не было интересных историй из жизни семьи. Эта экскурсия единственная не оставила приятных впечатлений.
Мария
Ответ организатора:
Елена, добрый день. Мы сожалеем, что экскурсия не произвела на вас того впечатления, как и в школьные годы. Мы придаем
Иванова
8 окт 2025
Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.
Дарья
6 окт 2025
Замечательная экскурсия! На два часа мы полностью выпали из жизни, с головой погрузившись в интригующий мир богатейшей семьи в Российской империи. Отдельные овации заслуживает наш гид Евгений, именно благодаря его знаниям и умению грамотно и интересно подать материал, эта экскурсия стала такой особенной. Спасибо!
Татьяна
4 окт 2025
Все продумано, интересно и очень впечатляет! не заметила, как прошло 2 часа
M
Mikhail
28 сен 2025
Экскурсия понравилась. Было очень интересно и познавательно! С точки зрения организации также никаких вопросов. Все четко и слаженно! Спасибо!
М
Мариетта
24 сен 2025
Все прошло отлично!
О
Ольга
20 сен 2025
Очень интересная и насыщенная экскурсия, рекомендую.
Ю
Юлия
19 сен 2025
Был очень классный гид. Давно на такие экскурсии не попадали. Все очень понравилось
К
Корельская
18 сен 2025
Это просто шикарная экскурсия! Экскурсовод Евгений просто великолепен 😊. Четкая, спокойная и грамотная речь, явное знание исторических фактов и нужные рекомендации, ничего лишнего. Берегите такого талантливого гида👍. Дворец бесподобен, всем рекомендую!
И
Ирина
16 сен 2025
Превзошло все наши ожидания.
А
Анна
16 сен 2025
Рекомендую! Очень интересная экскурсия и замечательный эрудированный гид!
Сафура
14 сен 2025
Экскурсия полный восторг! Лучший экскурсовод Евгений!
А
Анастасия
13 сен 2025
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ! Восторг от каждой секунды в Юсуповском дворце!
Ирина
29 авг 2025
Очень понравился Валерий! Интересно рассказывал! Обязательно порекомендую данную экскурсию!
