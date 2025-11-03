М Мария Евгений очень поравился, рекомендую!

Е Елена Уже была в школьном возрасте на данной экскурсии, дворец произвел на меня неизгладимое впечатление, благодаря прекрасному гиду и хорошей подаче материала. Привела своего ребенка посмотреть этот шедевр и были разочарованы. Про эту экскурсию и рассказ гида можно сказать «никак», обсуждали только мебель и обивку, практически не было интересных историй из жизни семьи. Эта экскурсия единственная не оставила приятных впечатлений. Мария Ответ организатора: читать дальше большое внимание качеству наших экскурсий и обязательно обратим внимание гида на указанный Вами момент: к сожалению, вы ушли с экскурсии, возможно именно там гид рассказывала моменты жизни из семьи Юсуповых. Желаем Вам отличных гидов и прекрасных экскурсий в любую погоду. Елена, добрый день. Мы сожалеем, что экскурсия не произвела на вас того впечатления, как и в школьные годы. Мы придаем

Иванова Очень понравилась экскурсия!!! Прекрасный гид, увлекательно и познавательно рассказывал об истории рода Юсуповых и убийстве Распутина.

Дарья Замечательная экскурсия! На два часа мы полностью выпали из жизни, с головой погрузившись в интригующий мир богатейшей семьи в Российской империи. Отдельные овации заслуживает наш гид Евгений, именно благодаря его знаниям и умению грамотно и интересно подать материал, эта экскурсия стала такой особенной. Спасибо!

Татьяна Все продумано, интересно и очень впечатляет! не заметила, как прошло 2 часа

Замечателтный интеллигеетный экскурсовод!

M Mikhail Экскурсия понравилась. Было очень интересно и познавательно! С точки зрения организации также никаких вопросов. Все четко и слаженно! Спасибо!

М Мариетта Все прошло отлично!

О Ольга Очень интересная и насыщенная экскурсия, рекомендую.

Ю Юлия Был очень классный гид. Давно на такие экскурсии не попадали. Все очень понравилось

К Корельская Это просто шикарная экскурсия! Экскурсовод Евгений просто великолепен 😊. Четкая, спокойная и грамотная речь, явное знание исторических фактов и нужные рекомендации, ничего лишнего. Берегите такого талантливого гида👍. Дворец бесподобен, всем рекомендую!

И Ирина Превзошло все наши ожидания.

Прекрасные впечатления!

Рекомендую от души.

Спасибо.

А Анна Рекомендую! Очень интересная экскурсия и замечательный эрудированный гид!

Сафура Экскурсия полный восторг! Лучший экскурсовод Евгений!

Все четко, каждая фраза, каждая интонация в нужном месте, получили с супругом огромное удовольствие, спасибо за Вашу работу!

Сегодняшний день подарил нам с супругой незабываемые эмоции! Мы посетили легендарный Юсуповский дворец, и это был не просто осмотр достопримечательностей, читать дальше а настоящее погружение в историю.



Нас встретила экскурсовод Виталия – очаровательная, блестяще эрудированная и безумно увлеченная своим делом! Ее рассказ был настолько легким, живым и увлекательным, что три часа пролетели на одном дыхании, словно волшебные 15 минут.



Вся группа, затаив дыхание, ловила каждое ее слово. Это тот редкий случай, когда информация не просто подается, а проживается вместе с рассказчиком. Смело могу поручиться – это одна из самых интересных и увлекательных экскурсий в моей жизни!



Виталия блестяще ответила на все наши вопросы в финале, и уходить из этой потрясающей атмосферы великолепия и истории совершенно не хотелось.



Однозначно рекомендую всем, кто хочет получить невероятный опыт! ⭐⭐⭐⭐⭐ без сомнений!