1 день

Катание на аэролодке. Вечерняя экскурсия в Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

С 12:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Октябрьская» и «Азимут Отель Санкт-Петербург» , отправляются на экскурсии от отеля проживания ;

и , отправляются на экскурсии ; туристы, проживающие в «Станция L1» и «Новотель Санкт-Петербург», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10, 8-10 мин пешком).

Рекомендуем пообедать перед началом программы.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Катание на аэролодке. Прогулка по Большой Неве на новеньких СВП (судах на воздушной подушке).

Приглашаем Вас полюбоваться великолепными парадными набережными зимнего Петербурга с борта скоростного, комфортабельного судна на воздушной подушке.

Вечерняя экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов.

Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~19:00).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160