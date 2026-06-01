Программа тура по дням
Катание на аэролодке. Вечерняя экскурсия в Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.
С 12:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Октябрьская» и «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в «Станция L1» и «Новотель Санкт-Петербург», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10, 8-10 мин пешком).
Рекомендуем пообедать перед началом программы.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Катание на аэролодке. Прогулка по Большой Неве на новеньких СВП (судах на воздушной подушке).
Приглашаем Вас полюбоваться великолепными парадными набережными зимнего Петербурга с борта скоростного, комфортабельного судна на воздушной подушке.
Вечерняя экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов.
Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~19:00).
Автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике». Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива.
Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны.
Посещение Никольского Морского собора. Никольский собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца — главный военно-морской храм России.
Он был построен в начале XX века, как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Уникальное внутреннее убранство и сохраненные морские реликвии не оставят Вас равнодушными.
Экскурсия в Музей Военно-морской славы России. Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.
Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея. Вы также сможете увидеть главный экспонат музея — легендарную первую атомную советскую подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» (внешний осмотр).
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~16:30).
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец. Музей русской водки с дегустацией настоек
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Шереметевы и Строгановы, Шуваловы и Бестужевы, Воронцовы и Волконские, Трубецкие и Голицыны.
А также Пушкины, Демидовы и многие другие не только внесли огромный вклад в развитие России, но и оставили многочисленные дворцы, храмы, памятники, которые и формируют исторический облик и ауру нашего города.
Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.
Экскурсия в Юсуповский дворец (парадные залы, жилые покои князя и экспозиция «Убийство Г. Распутина»).
Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.
Помимо парадных залов, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы, вы побываете в музыкальной гостиной, гостиной Генриха II, кабинете князя с библиотекой, Мавританской гостиной.
А также на экспозиции «Убийство Распутина», где реконструированы события последних часов жизни одного из самых загадочных персонажей российской истории.
Музей русской водки с дегустацией настоек. Экспозицию музея кратко можно охарактеризовать как «Всё об истории, формах и содержании русского национального напитка», ведь она подробно рассказывает историю появления традиционных напитков в России.
Посетителям предлагается пройти весь «Большой путь национального напитка» – от традиционных для Руси продуктов «натурального брожения» (мёда, кваса и березовицы до XIV века, и первых экспериментов с зерновыми в Средние Века) до написания Дмитрием Менделеевым легендарной диссертации «О соединении спирта с водой».
Визит в музее заканчивается дегустацией напитка за высоким «стоячим» столиком, из запотевших граненых рюмок под традиционные закуски.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).
Продолжительность программы: ~5 часов (окончание в ~14:30).
Проживание
В туре предусмотрено проживание на выбор в отелях Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Станция L1***
|стандартный с мансардным окном
|18890
|17540
|17540
|18890
|22350
|стандартный
|19150
|17790
|17800
|19150
|22890
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|19550
|18190
|-
|-
|22220
|Октябрьская****
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|20190
|18850
|-
|-
|23470
|комфорт/
комфорт DBL
|20570
|19220
|18520
|19870
|24220
|джуниор сьют/
джуниор сьют DBL
|21270
|19920
|18270
|19620
|25820
|Новотель Санкт-Петербург****
|стандартный
|23290
|21940
|-
|-
|28220
|премиум (Executive)
|24890
|23540
|-
|-
|31420
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Отель «Станция L1»
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 1 дегустация
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (самостоятельно)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.