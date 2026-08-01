Здесь вас ждёт встреча с легендарной коллекцией Фаберже, а завершится день неожиданным гастрономическим аккордом: фирменным
Программа тура по дням
Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
График отъезда от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
13:15 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
17:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам до 18:30 или свободное время в музее (работает до 20:45).
Стрельна, Дворец Конгрессов, Большой Петергофский дворец
Завтрак. Выезд с вещами (также можно оставить вещи в багажной комнате своей гостиницы и вернуться за ними самостоятельно).
График отъезда от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Автобусная загородная экскурсия в Стрельну. Вы увидите одно из древних поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец. По преданию, именно рядом с ним по указу царя впервые в России был посажен картофель.
Здесь же по его замыслу начали строить дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, однако потом реализовали эту идею в Петергофе.
Как сложилась судьба этой местности? И кому принадлежал дворец, который ныне называют Дворцом Конгрессов? Об этом узнаем уже внутри!
11:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу (Дворцу конгрессов) «Век нынешний и век минувший», где вы увидите парадные залы и официальные апартаменты Президента РФ, залы для встреч и переговоров в неформальной обстановке, узнаете о трагических временах упадка и возрождении Стрельны.
Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Меншиковский дворец в Санкт-Петербурге.
13:30 «Петровский обед» в кафе «Красный Кабачок» Петергофа за доп. плату (1400 руб.).
Петровский обед – это уникальное сочетание традиционной русской кухни, которую так ценил сам Петр I (ему даже приписывают авторство рецептов щей и каш), и изысканных европейских новинок.
Царь внедрял новшества в питание с такой энергией, что многие из них прочно вошли в нашу жизнь: мало кто догадывается, что допетровская Русь не знала соусов, картофеля и обилия зелени.
Обед, включенный в программу тура, подарит вам подлинное погружение в эпоху благодаря уникальным вкусам:
- винегрет из свежих овощей, заправленный ароматным маслом;
- кислые щи с густой сметаной;
- сочная свинина, шпигованная кореньями, подается с «земляными яблоками» (картофелем) и пикантным горчичным соусом;
- свежесваренный компот из сухофруктов и домашняя настойка;
- воздушная ватрушка с джемом и горячим, согревающим чаем.
15:30 Экскурсия в Большой Петергофский дворец. Петергоф – жемчужина южного побережья Финского залива, своеобразный триумфальный памятник в честь победы России за выход к Балтийскому морю.
На его берегу свои широкие крылья «раскинул» величественный и изысканный Большой Петергофский дворец. В его интерьерах вы увидите многочисленные произведения искусства и узнаете о жизни российских правителей.
18:30 Трансфер по трем базовым гостиницам и на Московский вокзал к 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
1. Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшие станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Стандарт
|12550
|14250
|-
|Номер Бизнес одноместный
|-
|14200
|-
|Номер Бизнес
|12800
|14750
|12350
|Номер Бизнес с кондиционером одноместный
|-
|14350
|-
|Номер Бизнес с кондиционером
|12900
|14950
|12350
|Номер Комфорт
|13150
|15450
|12350
2. Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
Цены позже.
3. Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|13300
|14950
|-
|Номер Комфорт
|13450
|15300
|12850
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
1. Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". Адрес: просп. Римского-Корсакова, 5-7. Ближайшая станция метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь. В историческом центре, в 10 минутах пешком до Мариинского театра и Исаакиевской площади, в 5 остановках на №181 автобусе до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд 07:00-14:00 + 50% (без завтрака).
Цены позже.
2. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор, в 3 остановка на метро до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Смарт стандарт
|13500
|15100
|-
3. Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Комфорт
|13500
|15350
|13000
4. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).
Цены позже.
5. Космос Пулковская 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Площадь Победы, 1. Ближайшая станция метро: Московская, недалеко от аэропорта Пулково, 4 остановки на автобусе №3, 263 до места встречи - гостиницы «Россия». Есть СПА-комплекс: большой бассейн (длина 16м.), джакузи, парные, хаммам, купель, соляная пещера, комната отдыха, спа-бар. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|13100
|14100
|-
6. Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. в 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».
Цены позже.
7. Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».
Цены позже.
8. Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.
Цены позже.
9. Станция L1. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 1. Ближайшая станция метро: Маяковская/Площадь Восстания. В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала, Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%.
Цены позже.
10. Три мушкетера 3*, завтрак «шведский стол». Адрес: Загородный пр., 10. В центре города, В 20 минутах пешком до Московского вокзала и 1 остановка на метро до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. В номере Семейный возможно 4-м размещение.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный одноместный номер
|-
|14000
|-
|Стандартный номер
|12950
|15000
|12350
|Улучшенный стандартный номер
|13100
|15350
|12350
|Семейный номер
|13350
|15850
|12350
11. Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|16100
|19700
|15000
|Номер Полулюкс
|21100
|29700
|15000
12. Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер с двумя односпальными кроватями
|12850
|14600
|-
|Стандартный номер с двуспальной кроватью
|12850
|14600
|-
|Номер Комфорт
|12750
|-
|12350
Скидка детям до 16 лет: 400 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Россия»
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Отель «Амбассадор»
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
Гостиница «Азимут Сити Отель Санкт-Петербург»
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Отель «Бест Вестерн плюс»
Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них гости найдут необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы проживающим доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане гости смогут поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость проживания.
В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.
Отель «Достоевский»
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Отель «Cosmos Санкт-Петербург Пулковская»
«Cosmos Санкт-Петербург Пулковская отель» предоставляет своим гостям размещение в северной столице.
К достоинствам сервиса относятся: скоростной интернет, парковка, трансфер, круглосуточная стойка регистрации, прачечная, ежедневная уборка.
Территория комплекса включает большой бассейн (длина 16 м), джакузи, парные, хаммам, купель, соляную пещеру, комнату отдыха и спа-бар.
Просторные номера, оформленные в лаконичном стиле, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная или душ, средства личной гигиены, тапочки, фен.
В отеле работают ресторан Brauplatz (баварская и европейская кухня), ресторан KamInn (завтраки «Шведский стол»), лаунж-бар и круглосуточное обслуживание в номерах.
Отель располагает площадками для проведения деловых мероприятий, выставок, банкетов и свадеб.
Удобное расположение отеля на Московском проспекте обеспечивает лёгкий доступ ко многим достопримечательностям в округе. Например, к площади Победы, Парку городов-героев и архитектурным памятникам города. Расстояние до аэропорта Пулково - 5,7 км, до Балтийского ж/д вокзала - 7,3 км.
Отель «Невский берег 93»
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте, 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект позволяют Вам насладиться всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает всё возможное, чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Отель «Невский берег 122»
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
Отель «Станция L1»
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Отель «Три мушкетера»
Отель «Три мушкетера» расположился в самом центре прекрасного Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от всех достопримечательностей и развлечений.
Номерной фонд представлен уютными номерами, выполненными в классическом стиле с современным интерьером, удобной мебелью и всей необходимой техникой. Отель подойдет для семейного и романтического путешествия, деловой и туристической поездки.
На территории гостиницы работает кафе-бар с блюдами европейской и старофранцузской кухни, действует беспроводная сеть Wi-Fi.
Расстояние до аэропорта составляет — 14,9 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Гранд-отель «Эмеральд»
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).
Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
Гостиница «Элкус»
«Элкус» — современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров: от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств — кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-Fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а также игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия — Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково — 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала — 3,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Дополнительные ночи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет: 400 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой график отъезда от гостиниц на экскурсии?
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отелей «Космос Пулковская», «Элкус».
- 12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Ярд Резиденс».
- 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер только на программу, бесплатно.
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Азимут», «Бест Вестерн», «Достоевский», «Краун Плаза Лиговский», «Три мушкетера», «Эмеральд». Табличка «Петербург встречает».
ВТОРОЙ ДЕНЬ
- 09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Азимут», «Бест Вестерн», «Достоевский», «Краун Плаза Лиговский», «Три мушкетера», «Эмеральд».
- 09:10 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс».
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отелей «Космос Пулковская», «Элкус».