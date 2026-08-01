2 день

Стрельна, Дворец Конгрессов, Большой Петергофский дворец

Завтрак. Выезд с вещами (также можно оставить вещи в багажной комнате своей гостиницы и вернуться за ними самостоятельно).

График отъезда от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

Автобусная загородная экскурсия в Стрельну. Вы увидите одно из древних поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец. По преданию, именно рядом с ним по указу царя впервые в России был посажен картофель.

Здесь же по его замыслу начали строить дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, однако потом реализовали эту идею в Петергофе.

Как сложилась судьба этой местности? И кому принадлежал дворец, который ныне называют Дворцом Конгрессов? Об этом узнаем уже внутри!

11:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу (Дворцу конгрессов) «Век нынешний и век минувший», где вы увидите парадные залы и официальные апартаменты Президента РФ, залы для встреч и переговоров в неформальной обстановке, узнаете о трагических временах упадка и возрождении Стрельны.

Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Меншиковский дворец в Санкт-Петербурге.

13:30 «Петровский обед» в кафе «Красный Кабачок» Петергофа за доп. плату (1400 руб.).

Петровский обед – это уникальное сочетание традиционной русской кухни, которую так ценил сам Петр I (ему даже приписывают авторство рецептов щей и каш), и изысканных европейских новинок.

Царь внедрял новшества в питание с такой энергией, что многие из них прочно вошли в нашу жизнь: мало кто догадывается, что допетровская Русь не знала соусов, картофеля и обилия зелени.

Обед, включенный в программу тура, подарит вам подлинное погружение в эпоху благодаря уникальным вкусам:

винегрет из свежих овощей, заправленный ароматным маслом;

кислые щи с густой сметаной;

сочная свинина, шпигованная кореньями, подается с «земляными яблоками» (картофелем) и пикантным горчичным соусом;

свежесваренный компот из сухофруктов и домашняя настойка;

воздушная ватрушка с джемом и горячим, согревающим чаем.

15:30 Экскурсия в Большой Петергофский дворец. Петергоф – жемчужина южного побережья Финского залива, своеобразный триумфальный памятник в честь победы России за выход к Балтийскому морю.

На его берегу свои широкие крылья «раскинул» величественный и изысканный Большой Петергофский дворец. В его интерьерах вы увидите многочисленные произведения искусства и узнаете о жизни российских правителей.

18:30 Трансфер по трем базовым гостиницам и на Московский вокзал к 19:00.

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