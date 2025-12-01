Встречайте 2026 год в Великом Новгороде! Роскошный банкет в отеле «Амакс» с панорамным видом на Кремль и Волхов, изысканное меню и шоу-программа.
Погрузитесь в историю с интерактивными экскурсиями по Кремлю и Витославлицам, мастер-классами и народными гуляньями. Посетите Валдай с Музеем колоколов и фабрику ёлочных игрушек в Крестцах.
Описание тураВстречайте 2026 год в роскошной обстановке с панорамным видом на древности. Банкетный зал отеля «Амакс» с видом на Волхов и Кремль станет идеальной сценой для праздника. - Погрузитесь в сказочную атмосферу Новгорода с уникальными активностями. Театрализованные экскурсии по Кремлю с историческими персонажами, мастер-классы по созданию ёлочных игрушек и народные гуляния в музее «Витославлицы». - Исследуйте главные достопримечательности без лишних хлопот. Программа включает знакомство с сердцем города — Ярославовым Дворищем и древним Кремлем-Детинцом, внесенным в список наследия ЮНЕСКО. - Откройте для себя жемчужины Новгородской земли в рамках одного тура. Посетите знаменитый Валдай с Музеем колоколов и сказочные Крестцы с их фабрикой елочных украшений и старинными ремеслами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский кремль
- Юрьев монастырь
- Ярославово дворище
- Колокольный центр
- Иверский монастырь
- Витославлицы
- Перынский скит
- Варлаамо-Хутынский монастырь
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса/n
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Организация тура по таймингу
- Трассовая экскурсия в Великий Новгород
- Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю
- Пешеходная экскурсия на Ярославово дворище
- Размещение в отеле
- Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
- Возможность отпраздновать встречу Нового года с фееричной программой в отеле
- Завтраки в формате шведский стол
- Посещение Перынского скита
- Посещение Юрьева монастыря
- Экскурсия в Витославлицы с праздничной программой «Сказочное Новогодье»
- Трассовая экскурсия до поселка Крестцы
- Экскурсия на фабрику новогодних игрушек и мастер-класс по изготовлению елочной игрушки
- Трассовая экскурсия до Валдая
- Посещение Валдая с экскурсией
- Посещение Иверского монастыря
Что не входит в цену
- Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»: взрослый от 8000 рублей, дети до 14 лет от 4000 рублей
- Питание: обед/ужин от 600 руб.
- Посещение хозяйственного уголка в Витославлицах - от 120 руб.
- Катание на лошадях - взрослые от 250 руб. /10-15 мин., дети от 200 руб. /10-15 мин.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Завершение: М. Московская/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
