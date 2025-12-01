Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Встречайте 2026 год в Великом Новгороде! Роскошный банкет в отеле «Амакс» с панорамным видом на Кремль и Волхов, изысканное меню и шоу-программа.



Погрузитесь в историю с интерактивными экскурсиями по Кремлю и Витославлицам, мастер-классами и народными гуляньями. Посетите Валдай с Музеем колоколов и фабрику ёлочных игрушек в Крестцах.

Описание тура Встречайте 2026 год в роскошной обстановке с панорамным видом на древности. Банкетный зал отеля «Амакс» с видом на Волхов и Кремль станет идеальной сценой для праздника. - Погрузитесь в сказочную атмосферу Новгорода с уникальными активностями. Театрализованные экскурсии по Кремлю с историческими персонажами, мастер-классы по созданию ёлочных игрушек и народные гуляния в музее «Витославлицы». - Исследуйте главные достопримечательности без лишних хлопот. Программа включает знакомство с сердцем города — Ярославовым Дворищем и древним Кремлем-Детинцом, внесенным в список наследия ЮНЕСКО. - Откройте для себя жемчужины Новгородской земли в рамках одного тура. Посетите знаменитый Валдай с Музеем колоколов и сказочные Крестцы с их фабрикой елочных украшений и старинными ремеслами.

