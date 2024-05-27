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нашему хорошему настроению. По дороге Анна нас пррсвещала, выдавала много интересного. Да и просто она могла рассказать много-много интересного. Спасибо ей за это, она человек с юмором, знаниями, и хороший организатор. Просто умничка. Спасибо водителю Сергею за комфортную поездку,. После такой поездки хочется перечитать Пушкина, но уже с новыми знаниями, и под другим углом.