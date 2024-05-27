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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
7 990₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950₽ за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Начало: Санкт-Петербург, м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
22 июня в 07:00
20 июля в 07:00
8 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина27 мая 2024Поездка понравилась. Много интересной информации.
- ССергей26 мая 2024Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
- ННадежда15 мая 2024Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.
- ННаталья12 мая 2024Номер не соответствовал купленному в туре
- ЯЯна12 мая 2024Очень понравился тур. Грамотно составлена программа,успели посмотреть много интересных мест и музеев за 2 дня. Было и свободное время для
- ЛЛилия11 мая 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
- ССветлана11 мая 2024Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночьПрограмма была насыщенная, но посетить успели всё, очень плотненько, но благодаря гиду Анне мы все успели. Даже дождь не помешал
- ССергей10 мая 2024Программа экскурсии очень интересная, советую, НО! В отеле было очень холодно, полотенца которые были когда-то мохровыми и белыми сейчас выглядят, как
- ААлександра7 мая 2024Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночьПонравилось все. Гид Ирина Домбравская / могу переврать фио/ - отлично спланировала время экскурсий и вообще расписание дней, выше всяческих
- ААлла1 мая 2024Очень интересная экскурсия! Замечательный гид Александр, рассказывает очень интересно, с юмором, очень приятно слушать! Очень внимательный и заботливый, все подскажет и объяснит! Водитель Сергей очень аккуратно водит автобус, настоящий знаток своего дела!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии по северо-западу»
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