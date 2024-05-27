Туры по северо-западу

Найдено 6 туров в категории «Экскурсии по северо-западу» в Санкт-Петербурге, цены от 6 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250 за человека
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
80 отзывов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 18 часов
2 отзыва
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490 за человека
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
57 отзывов
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
7 990 за человека
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
69 отзывов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950 за человека
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
39 отзывов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Начало: Санкт-Петербург, м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
22 июня в 07:00
20 июля в 07:00
8 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Поездка понравилась. Много интересной информации.
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
  • Н
    Надежда
    15 мая 2024
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.
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    Нужно запоминать, а потом смотреть. Не понравилась гостиница Гринфилд (холодно, плохой фасад и вентиляция. Завтрак лучше там не заказывать). Печорня очень понравилась.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Номер не соответствовал купленному в туре
  • Я
    Яна
    12 мая 2024
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    Очень понравился тур. Грамотно составлена программа,успели посмотреть много интересных мест и музеев за 2 дня. Было и свободное время для
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    прогулок. Огромная благодарность гиду Елене за интересные экскурсии и заботу. Не понравился только ужин в гостинице Полисть-порошковое пюре на ужин. Пришлось идти в кафе. В целом по организации и экскурсионному обслуживанию все отлично!

  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
    Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Программа была насыщенная, но посетить успели всё, очень плотненько, но благодаря гиду Анне мы все успели. Даже дождь не помешал
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    нашему хорошему настроению. По дороге Анна нас пррсвещала, выдавала много интересного. Да и просто она могла рассказать много-много интересного. Спасибо ей за это, она человек с юмором, знаниями, и хороший организатор. Просто умничка. Спасибо водителю Сергею за комфортную поездку,. После такой поездки хочется перечитать Пушкина, но уже с новыми знаниями, и под другим углом.

  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
    Программа экскурсии очень интересная, советую, НО! В отеле было очень холодно, полотенца которые были когда-то мохровыми и белыми сейчас выглядят, как
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    рваные жёлтые тряпки. Гид Александр в большом объёме обладает знаниями в разных областях истории, но использование в подаче информации огромного количества жаргонных и уменьшительно-ласкательных слов на мой взглят несколько режит слух и оставляет не совсем приятное впечатление.

  • А
    Александра
    7 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Понравилось все. Гид Ирина Домбравская / могу переврать фио/ - отлично спланировала время экскурсий и вообще расписание дней, выше всяческих
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    похвал. Водитель внимательный, уравновешенный. То, что экскурсия в Пушгоры на микроавтобусе- это очень хорошо, удобно, комфортно. А в целом повезло с погодой, замечательное место, экскурсии познавательные, адекватные экскурсанты. СПАСИБО!!

  • А
    Алла
    1 мая 2024
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    Очень интересная экскурсия! Замечательный гид Александр, рассказывает очень интересно, с юмором, очень приятно слушать! Очень внимательный и заботливый, все подскажет и объяснит! Водитель Сергей очень аккуратно водит автобус, настоящий знаток своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии по северо-западу»

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Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
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