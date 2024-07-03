Туры по Ленинградской области

Найдено 3 тура в категории «По Ленинградской области» в Санкт-Петербурге, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
На автобусе
7 отзывов
3 дня
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
4 авг в 07:30
10 авг в 07:30
от 30 450 за человека
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
На автобусе
1 отзыв
2 дня
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
от 13 990 за человека
Тур по Ладожским шхерам. 2 дня / 1 ночь
2 дня
Тур по Ладожским шхерам. 2 дня / 1 ночь
Начало: пос. Березово, Ленинградская обл. , 188751
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ф
    Фоминичева
    3 июля 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Спасибо за тур,приятных впечатлений масса, красота вокруг неописуемая. Пожелания к туроператору: отслеживать условия проживания и питания (сами договоритесь о времени подачи завтрака) в отелях,номер без кондиционера, мелочь, но не приятно.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По Ленинградской области»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
  2. Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
  3. Тур по Ладожским шхерам. 2 дня / 1 ночь
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Финский Залив
  6. Остров Валаам
  7. Царское село
  8. Исаакиевский собор
  9. Эрмитаж
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "По Ленинградской области" можно забронировать 3 тура от 6 000 до 30 450. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по ленинградской области, 8 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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