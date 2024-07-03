3 дня
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
4 авг в 07:30
10 авг в 07:30
от 30 450₽ за человека
2 дня
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
от 13 990₽ за человека
2 дня
Тур по Ладожским шхерам. 2 дня / 1 ночь
Начало: пос. Березово, Ленинградская обл. , 188751
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ФФоминичева3 июля 2024Спасибо за тур,приятных впечатлений масса, красота вокруг неописуемая. Пожелания к туроператору: отслеживать условия проживания и питания (сами договоритесь о времени подачи завтрака) в отелях,номер без кондиционера, мелочь, но не приятно.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По Ленинградской области»
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