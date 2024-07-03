Ф Фоминичева

Спасибо за тур,приятных впечатлений масса, красота вокруг неописуемая. Пожелания к туроператору: отслеживать условия проживания и питания (сами договоритесь о времени подачи завтрака) в отелях,номер без кондиционера, мелочь, но не приятно.