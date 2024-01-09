Новый год в Петербурге. 3 праздничных дня
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Новый год в Петербурге

5
3 отзыва
Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ.

Погрузитесь в новогоднюю атмосферу и исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга! В течение пяти дней вы посетите множество исторических и культурных достопримечательностей, включая Невский проспект, Казанский собор, Эрмитаж, а также познакомитесь с различными новогодними традициями и праздничными ярмарками.

У Вас будет возможность исследовать город самостоятельно, программа тура предусматривает свободное время.
Новый год в Петербурге. 3 праздничных дня
Новый год в Петербурге. 3 праздничных дня
Новый год в Петербурге. 3 праздничных дня
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Культурные богатства Эрмитажа
Культурные богатства Эрмитажа
Вы погрузитесь в мир искусства и истории, увидите уникальные коллекции и величественные интерьеры
Загадочный Кронштадт
Загадочный Кронштадт
Вы отправитесь на загородную экскурсию в Кронштадт, где вас ждут пейзажи Финского залива и удивительные исторические места.
Зимний праздник и глинтвейн
Зимний праздник и глинтвейн
Посещение общественного пространства "Никольские ряды" сделает день веселым и ярким

Программа тура по дням

1 день

Казанский собор, Эрмитаж, «Двор Гостинки»

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.

Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь. Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка. В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности Вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.

Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже. Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении Вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

За дополнительную оплату:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

Казанский собор, Эрмитаж, «Двор Гостинки»Казанский собор, Эрмитаж, «Двор Гостинки»Казанский собор, Эрмитаж, «Двор Гостинки»Казанский собор, Эрмитаж, «Двор Гостинки»Казанский собор, Эрмитаж, «Двор Гостинки»Казанский собор, Эрмитаж, «Двор Гостинки»
2 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург». Начнется экскурсия в парадном центре города.

Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора, по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника. Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора. Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где мы побалуем себя вкусным горячим глинтвейном!

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
3 день

Кронштадт

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Кронштадт. Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Возможно позднее возвращение в 19:30-20:00.

КронштадтКронштадт

Проживание

Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ.

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от варианта размещения:

РазмещениеДвухместное*Одноместное
Доп. место
Кирочная
Туркласс (удобства на блок)
Кирочная
Стандарт (удобства в номере)
Достоевский 4*
Комфорт
Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор
Санкт-Петербург 4*
Делюкс Нева
Москва 4*
Стандарт
Театральная Площадь 4*
Стандарт
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
Без проживания и питания
3600

Стоимость дополнительных суток, цена за номер:

Размещение2-мест. 1-мест.
2-мест. + доп. место
Кирочная
Туркласс (удобства на блок)
3120
2665
4680
Кирочная
Стандарт (удобства в номере)		364031855460
Достоевский 4*
Комфорт		46154095-
Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор		520052007150
Санкт-Петербург 4*
Делюкс Нева		8710871010660
Москва 4*
Стандарт		468042907020
Театральная Площадь 4*
Стандарт
741066308840
СТАНЦИЯ S13 3*
676065008710

Варианты проживания

Кирочная

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Завтрак - накрытие.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

Москва 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Санкт-Петербург 4

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Театральная площадь 4

2 ночи

Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.

Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

DOMINA Пулково 4

2 ночи

DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.

Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной

экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.

DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 2 суток при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 2 завтрака при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Новогодний банкет в гостинице
  • Услуги, указанные как «за дополнительную плату»
  • Питание не указанное в программе
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Откуда стартуют экскурсии?

Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города.

До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий

Есть ли скидки в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет: 600 рублей
На чем мы будем передвигаться?

Тип транспорта (в дни с транспортными экскурсиями) зависит от количества человек в группе. Обычно при группе до 18 чел это микроавтобус, выше – большой автобус на 45-50 мест.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
9 янв 2024
Экскурсия была очень интересной, не смотря на погоду, в Крандштад мы не поехали потому что температура 🌡 была слишком низкая, посетили кунсткамеру, Петропавловскую крепость, Казанский собор, прогулка по невскому.
Экскурсия была очень интересной, не смотря на погоду, в Крандштад мы не поехали потому что температураЭкскурсия была очень интересной, не смотря на погоду, в Крандштад мы не поехали потому что температураЭкскурсия была очень интересной, не смотря на погоду, в Крандштад мы не поехали потому что температураЭкскурсия была очень интересной, не смотря на погоду, в Крандштад мы не поехали потому что температураЭкскурсия была очень интересной, не смотря на погоду, в Крандштад мы не поехали потому что температураЭкскурсия была очень интересной, не смотря на погоду, в Крандштад мы не поехали потому что температураЭкскурсия была очень интересной, не смотря на погоду, в Крандштад мы не поехали потому что температура
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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