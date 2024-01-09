1 день

Казанский собор, Эрмитаж, «Двор Гостинки»

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.

Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь. Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка. В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности Вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.

Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже. Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении Вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

За дополнительную оплату:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!