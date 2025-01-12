Программа тура по дням
Отправление в Сортавалу. Питомник хаски. Музей-крепость «Корела»
Рекомендуем приобретать билеты на поезд с прибытием в Санкт-Петербург строго до 09:00 утра.
После встречи на вокзале г. Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Северной Карелии.
Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.
Первой остановкой на маршруте станет питомник хаски для знакомства с его главными обитателями — сибирскими и аляскинскими хаски.
Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.
Во время пребывания в питомнике вы пройдете маршрут 2,5 км на собачьей упряжке в качестве каюра или почетного пассажира.
Одновременно на маршрут выходит 4–5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.
Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни. Приезжайте и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и доброты!
Далее вы отправитесь в г. Приозерск, где пообедаете и посетите музей-крепость «Корела».
Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) — объект культурного наследия федерального значения.
Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.
Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы «Наутилус Помпилиус».
К вечеру вы прибудете на пристань г. Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).
Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни, а также дегустацией настоек.
Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Пешая прогулка по острову и интерактивный квест. «Волшебное время Сюндю»
После завтрака вас ждет маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус.
Вы пройдете природной тропой по карельской тайге пешком. Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»).
С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры. Недалеко от скалы на оборудованной площадке для вас будет организован обед-пикник.
После пикника вы продолжите лесную прогулку и поучаствуете в интерактивном квесте, посвященном традициям встречи Нового года в Карелии и в других северных регионах и странах. Узнаете, как называют Деда Мороза в Карелии и Финляндии.
Вечером вас ждет ужин от шеф-повара и рассказ о традициях волшебного времени Сюндю — это сакральное время, когда по поверьям умирает все старое и зарождается новая жизнь.
Для заезда на 31.12.2025 новогодний банкетный ужин.
Зимние Ладожские шхеры и вечерний квиз
После завтрака вы отправитесь на кольцевой маршрут на аэролодках по Ладожскому озеру — самому большому озеру Европы!
Зимой Ладога особенно прекрасна и часто недооценена. Мало кто видел Ладожские шхеры, украшенные зимним покрывалом.
Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, а также несколько так называемых «рифовых гор».
Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
На маршруте у вас будет горячий обед на природе.
До наступления темноты вы вернетесь в глэмпинг.
Перед ужином поиграем в квиз.
Далее ужин от шеф-повара.
Вечерний досуг в большом куполе за настольными играми или просмотром фильмов.
При желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако или русскую баню.
Мастер-класс по калиткам. Горный парк «Рускеала» и ретро-поезд
После завтрака у вас будет время, чтобы собрать вещи.
Перед отъездом вас ожидает мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки — калиток.
Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.
Вы попробуете самостоятельно приготовить калитки и во время обеда сможете попробовать, что получилось!
Далее обед в глэмпинге, после которого вы отправитесь на аэролодке на причал в Сортавалу, где вас будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году.
Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15–18 метров.
После экскурсии по горному парку у вас будет время на покупку сувениров и отправляемся обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретро поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву (если вам необходимо отправиться в г. Санкт-Петербург, то вы также успеете на вечернюю Ласточку).
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:52.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге — автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении — 88 900 руб. /чел.
Обратите внимание! Для заезда 30.12.2025-02.01.2026 обязательная доплата за новогодний банкет:
- взрослый – 9000 руб. /чел.;
- ребенок 7-17 лет – 7200 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 20 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Глэмпинг «Lago Ladoga»
Вы будете жить в купольном глэмпинге — автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.
На территории глэмпинга расположены:
- Панорамный купол-ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми.
- Малая лаундж-зона — место, где можно поиграть в настольные игры, посмотреть кино или просто посидеть с книжкой, попивая чай со сладостями.
- 13 уютных геокуполов вместимостью 1–3 человека взрослые или 1–4 человека с детьми. В каждом из них кровати-трансформеры — две удобные нижние кровати (800х2000) или двуспальная кровать (1400х2000) и дополнительное спальное место наверху — с постельным бельем и полотенцами, прикроватные столики, журнальный столик с креслами, шкаф для одежды, а также розетки, раковина для умывания с водой комнатной температуры и биотуалет.
- Душевые в отдельном строении, с обогревом, горячей водой, феном, шампунем и гелем для душа.
- Баня-фурако на берегу Ладожского озера — подогреваемая открытая деревянная купель.
- Русская баня с панорамным окном на Ладогу.
- Костровая зона с местами для сидения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение на острове в глэмпинге (3 ночи)
- Питание, указанное в программе (трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни, кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
- Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
- Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, аэролодки)
- Катание на собачьих упряжках
- Экскурсия в музей Корела
- Дегустация настоек
- Авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус
- Квест «Карельские традиции встречи Нового года»
- Рассказ о традициях волшебного времени Сюндю
- Экскурсия по Ладожским шхерам на аэролодках
- Праздничная игра-квиз, посвященная новогодним традициям
- Мастер-класс по изготовлению карельских калиток
- Наземная экскурсия по горному парку Рускеала
- Поездка на ретро-поезде
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты в Санкт-Петербург и ж/д билеты из Сортавалы
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Новогодний ужин для заезда 30.12.2025 - 02.01.2026 (обязательная доплата):взрослый - 9000 руб. ребенок 7-17 лет - 7200 руб
- Взрослый - 9000 руб
- Ребенок 7-17 лет - 7200 руб
- Доплата за одноместное размещение в куполе (по желанию) - 20000 руб
- Баня-фурако (по желанию) - 7000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел
- Русская баня (по желанию) - 9000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.)
- Сувениры (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке:
- паспорт;
- медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако).
Одежда и обувь:
- теплую зимнюю куртку и брюки;
- пуховую куртку или жилетку;
- 2 пары удобной, непромокаемой и теплой обуви;
- теплую шапку, бафф или шарф;
- перчатки или рукавицы;
- шерстяные носки;
- термобелье;
- удобную одежду для глэмпинга;
- праздничную одежду.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
В начале января на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Также могут быть холодные ветра и метели.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет.
Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты.
Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту.
Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.
Можно ли в тур с собакой?
Возможно участие с собакой.
Условия участия:
- во время посещения музеев, храмов и кафе собаки ожидают на улице;
- во время поездок на снегоходах и квадроциклах маленьких собак можно взять с собой в рюкзаке, большие ожидают;
- при посещении парка «Рускеала» обязательно наличие для собак любого веса намордника и поводка.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.