1 день

Отправление в Сортавалу. Питомник хаски. Музей-крепость «Корела»

Рекомендуем приобретать билеты на поезд с прибытием в Санкт-Петербург строго до 09:00 утра.

После встречи на вокзале г. Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Северной Карелии.

Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.

Первой остановкой на маршруте станет питомник хаски для знакомства с его главными обитателями — сибирскими и аляскинскими хаски.

Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.

Во время пребывания в питомнике вы пройдете маршрут 2,5 км на собачьей упряжке в качестве каюра или почетного пассажира.

Одновременно на маршрут выходит 4–5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.

Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни. Приезжайте и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и доброты!

Далее вы отправитесь в г. Приозерск, где пообедаете и посетите музей-крепость «Корела».

Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) — объект культурного наследия федерального значения.

Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.

Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы «Наутилус Помпилиус».

К вечеру вы прибудете на пристань г. Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).

Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни, а также дегустацией настоек.

Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160