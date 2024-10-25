1 день

Приезд. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с посещением крейсера Аврора

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с посещением крейсера Аврора.

Встреча с гидом у м. «Горьковская».

Отправление на экскурсию в 14:00.

Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.

Это один из первый районов будущего Петербурга, ставший началом развития города. Именно его Пётр Великий ежедневно мерил своим почти метровым шагом, направляясь из своего домика в Петропавловскую крепость.

Вы сможете сделать фотографии с зодчими прошлого, сравнить на ростомере свой рост с императорским, увидеть в миниатюре скульптурные группы – церковь и пушки, макет корабля и изображение букв гражданского алфавита XVIII века.

Завершится экскурсия посещением крейсера Аврора – уникального исторического памятника России, олицетворение ее военно-морского могущества – корабль-музей.

Этот крейсер прошел через три войны, стал свидетелем двух революций 1917 года – Февральской и Октябрьской, был и остаётся поныне школой для многих поколений морских офицеров

Продолжительность экскурсии 4 часа.

Транспорт не предоставляется.