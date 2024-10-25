Прогуляться по улицам города, посетить крейсер Аврору, познакомиться с Кронштадтом, ведь они – участники и главные герои всех событий 20 века.
Программа тура по дням
Приезд. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с посещением крейсера Аврора
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с посещением крейсера Аврора.
Встреча с гидом у м. «Горьковская».
Отправление на экскурсию в 14:00.
Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.
Это один из первый районов будущего Петербурга, ставший началом развития города. Именно его Пётр Великий ежедневно мерил своим почти метровым шагом, направляясь из своего домика в Петропавловскую крепость.
Вы сможете сделать фотографии с зодчими прошлого, сравнить на ростомере свой рост с императорским, увидеть в миниатюре скульптурные группы – церковь и пушки, макет корабля и изображение букв гражданского алфавита XVIII века.
Завершится экскурсия посещением крейсера Аврора – уникального исторического памятника России, олицетворение ее военно-морского могущества – корабль-музей.
Этот крейсер прошел через три войны, стал свидетелем двух революций 1917 года – Февральской и Октябрьской, был и остаётся поныне школой для многих поколений морских офицеров
Продолжительность экскурсии 4 часа.
Транспорт не предоставляется.
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:45.
В этом путешествие Вы увидите уникальное сооружение – дамбу, соединяющую остров Котлин в Финском заливе с материком, гавани Петровского порта с кораблями ВМФ, пристани, доки, крепостные стены, Адмиралтейство, обводный канал, Итальянский дворец, многочисленные памятники (легендарным российским морякам и др.), Кронштадтский футшток (точка отсчета всех высот и глубин на территории России), гидротехнические сооружения, не имеющие аналогов в мире (док Петра I), комплекс губернских домов XVIII в., уникальную металлическую мостовую, Якорную площадь, грандиозный Морской собор, Гостиный двор, Морское собрание, Морскую библиотеку, Петровский парк, бульвары, пруды).
Музей Военно-Морской Славы – инновационный музейный комплекс в Кронштадте.
Здесь Вы не просто играете роль наблюдателя, а становится исследователем.
Главным экспонатом является легендарная атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off». Завершение тура
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off».
Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ прокатиться по городу на своих условиях: билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека, руб. :
|РАЗМЕЩЕНИЕ
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
Скидка
на реб.
до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|13340
|13340
|15500
|300
|3035
|3915
|5870
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|13870
13870
|17380
|300
|3980
|4455
|6680
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*
Стандарт Двор,
завтрак шведский стол
|14665
|13765
|19930
|300
|5265
|5265
|7290
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делюкс Нева,
завтрак шведский стол
|18245
|14645
|27155
|300
|8910
|8910
|10935
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|14080
|-
|17780
|300
|4185
|4670
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|14745
|16385
|18310
|300
|4455
|5345
|9125
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|14265
|14265
|16965
|300
|3780
|4860
|7290
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|16255
|14755
|20980
|300
|5805
|6885
|9315
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|14530
|13330
|17500
|300
|4050
|5130
|6885
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|16520
|13820
|21515
|300
|6075
|7155
|8910
DOMINA PULKOVO 4*
Апартаменты Стандарт, завтрак шведский стол
|14930
|13230
|20465
|300
|5535
|5535
|7155
|ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
|9660
|300
Варианты проживания
Отель Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км. Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат. От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.
Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Гостиница Кирочная
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевска». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд — 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
Отель Санкт-Петербург
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Театральная площадь 4
Отель находится в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.
DOMINA Пулково 4
DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.
Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной
экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 2 суток (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
- Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Размещение при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Какая важная информация есть в данном туре?
Время начала экскурсий в программе – предварительное.
Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.
Можно ли в тур с собакой?
В туре возможно участие с собаками до 5 кг, при условии, что во время экскурсионной программы собака остается в гостинице, так как в музеи запрещено брать с собой собак, только если это не собака-поводырь.
Размещение с собакой возможно в следующих отелях:
- Москва.
- Домино Пулково.
- Охтинская.
Более подробную информацию уточняйте при бронировании тура.