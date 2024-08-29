читать дальше город и рассказывают обо всем с любовью и их очень интересно слушать. Спасибо Вам за такую возможность, очень все понравилось, осталось много незабываемых впечатлений. Буду еще у Вас брать туры и советовать другим!

Поездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что и им самим очень нравится