3 дня
День народного единства в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
«Прогуляться по улицам города, посетить крейсер Аврору, познакомиться с Кронштадтом, ведь они – участники и главные герои всех событий 20 века»
2 ноя в 10:00
от 9 660₽ за человека
5 дней
Знакомый и незнакомый Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Вы посетите Петергоф, Кронштадт, Михайловский замок, знаменитый крейсер «Аврора» и отправитесь на ночную экскурсию по Неве на развод мостов»
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
от 23 820₽ за человека
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
«Напоследок полюбуемся главными достопримечательностями Санкт-Петербурга: Дворцовой площадью, Зимним дворцом, Смольным монастырём, крейсером «Аврора» и другими знаковыми местами»
13 сен в 09:15
21 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППопова29 августа 2024Все устроило! Организация на уровне.
- ВВероника25 августа 2024Поездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что и им самим очень нравится
- ООльга19 августа 2024Отличный туроператор, четко и быстро отвечал на все вопросы, достойная организация, вовремя напоминали, ненавязчиво. Обязательно еще обращусь!
- ЕЕлена11 августа 2024Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!
- ИИрина4 августа 2024Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
- ЭЭлеонора24 июня 2024Тур замечательный! Размещение, локация, организация экскурсий. Особая благодарность за профессиональных и умеющих заинтересовать экскурсоводов!
- ТТатьяна17 июня 2024Бронировала тур с 10.06.24г по 14.06.24г. Все очень понравилось! Отель очень хороший, персонал отзывчивый. Особенно понравились экскурсия в Петергоф и ночная на катере.
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