Туры к крейсеру Аврора

Найдено 3 тура в категории «Крейсер Аврора» в Санкт-Петербурге, цены от 9 660 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
День народного единства в Петербурге
На автобусе
3 отзыва
3 дня
День народного единства в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
«Прогуляться по улицам города, посетить крейсер Аврору, познакомиться с Кронштадтом, ведь они – участники и главные герои всех событий 20 века»
2 ноя в 10:00
от 9 660 за человека
Знакомый и незнакомый Петербург
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Знакомый и незнакомый Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Вы посетите Петергоф, Кронштадт, Михайловский замок, знаменитый крейсер «Аврора» и отправитесь на ночную экскурсию по Неве на развод мостов»
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
от 23 820 за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
«Напоследок полюбуемся главными достопримечательностями Санкт-Петербурга: Дворцовой площадью, Зимним дворцом, Смольным монастырём, крейсером «Аврора» и другими знаковыми местами»
13 сен в 09:15
21 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Попова
    29 августа 2024
    День народного единства в Петербурге
    Все устроило! Организация на уровне.
  • В
    Вероника
    25 августа 2024
    День народного единства в Петербурге
    Поездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что и им самим очень нравится
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    город и рассказывают обо всем с любовью и их очень интересно слушать. Спасибо Вам за такую возможность, очень все понравилось, осталось много незабываемых впечатлений. Буду еще у Вас брать туры и советовать другим!

    Поездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что иПоездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что иПоездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что иПоездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что иПоездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что иПоездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что иПоездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что иПоездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что иПоездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что иПоездка прошла просто замечательно, все очень хорошо организовано. Еще мне очень понравились гиды, видно что и
  • О
    Ольга
    19 августа 2024
    День народного единства в Петербурге
    Отличный туроператор, четко и быстро отвечал на все вопросы, достойная организация, вовремя напоминали, ненавязчиво. Обязательно еще обращусь!
    Отличный туроператор, четко и быстро отвечал на все вопросы, достойная организация, вовремя напоминали, ненавязчиво. Обязательно еще обращусь!Отличный туроператор, четко и быстро отвечал на все вопросы, достойная организация, вовремя напоминали, ненавязчиво. Обязательно еще обращусь!Отличный туроператор, четко и быстро отвечал на все вопросы, достойная организация, вовремя напоминали, ненавязчиво. Обязательно еще обращусь!Отличный туроператор, четко и быстро отвечал на все вопросы, достойная организация, вовремя напоминали, ненавязчиво. Обязательно еще обращусь!
  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Знакомый и незнакомый Петербург
    Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!
    Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!Очень грамотные экскурсоводы, красивые объекты подобраны, получили огромное удовольствие от поездки!!!
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
    Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
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    по времени, комфортный автобус и отель в Выборге, профессиональный и знающий свое дело гид Евгений. Я узнала и увидела много интересного. Большое спасибо!

  • Э
    Элеонора
    24 июня 2024
    Знакомый и незнакомый Петербург
    Тур замечательный! Размещение, локация, организация экскурсий. Особая благодарность за профессиональных и умеющих заинтересовать экскурсоводов!
  • Т
    Татьяна
    17 июня 2024
    Знакомый и незнакомый Петербург
    Бронировала тур с 10.06.24г по 14.06.24г. Все очень понравилось! Отель очень хороший, персонал отзывчивый. Особенно понравились экскурсия в Петергоф и ночная на катере.
    Бронировала тур с 10.06.24г по 14.06.24гБронировала тур с 10.06.24г по 14.06.24гБронировала тур с 10.06.24г по 14.06.24гБронировала тур с 10.06.24г по 14.06.24гБронировала тур с 10.06.24г по 14.06.24г

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крейсер Аврора»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. День народного единства в Петербурге
  2. Знакомый и незнакомый Петербург
  3. Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Музей Фаберже
  3. Петергоф
  4. Исаакиевский собор
  5. Эрмитаж
  6. Набережная
  7. Финский Залив
  8. Царское село
  9. Петропавловская крепость
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Крейсер Аврора" можно забронировать 3 тура от 9 660 до 23 820. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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