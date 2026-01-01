Мои заказы

День Победы в Санкт-Петербурге

Погрузитесь в историю и культуру Санкт-Петербурга с нашим туром! Вы посетите Пискаревский мемориал, почтя память героев блокадного Ленинграда, и окунетесь в атмосферу киностудии «Ленфильм», где оживают военные воспоминания.

На второй день
читать дальше

вас ждет экскурсия по восстановленному Петергофу, восхищающему своими фонтанами и дворцами, а вечерняя прогулка по Неве с праздничным салютом создаст незабываемую атмосферу. Завершите свой тур в Эрмитаже, где вас ждут шедевры искусства в роскошном Зимнем дворце.

День Победы в Санкт-ПетербургеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
День Победы в Санкт-ПетербургеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
День Победы в Санкт-ПетербургеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия "Подвигу твоему, Ленинград!" с посещением Пискаревского мемориала. Посещение экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм"

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.

Экскурсия «Подвигу твоему, Ленинград!» с посещением Пискаревского мемориала. Экскурсия посвящена самому тяжелому периоду в истории города – 900-дневной ленинградской блокаде. Многие здания до сих пор хранят воспоминания о страшных бомбежках и артобстрелах.

Побывав на Пискаревском мемориале, Вы почтите память героев и увидите, какую огромную цену заплатили ленинградцы за свободу своего прекрасного города. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и героических защитниках города.

Посещение экспозиции «Пропавшие в кинохронике» на киностудии «Ленфильм». Это проект от команды «Невский баталист», развернутый в самом крупном павильоне «Ленфильма» – легендарной «пятёрке».

Иммерсивный проект позволит погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю, жили и боролись в тяжелые для нашей страны военные годы. В основе — истории кинооператоров, актеров и режиссеров, сотрудников киностудий, фотокорреспондентов.

Они стали рассказчиками и «проводниками» для посетителей в мир нашего общего прошлого. В залах павильона в натуральную величину воссозданы элементы зданий, макеты техники и фигуры героев. Здесь каждый сможет ощутить близость истории и реальность прошлого.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов.

Экскурсия "Подвигу твоему, Ленинград!" с посещением Пискаревского мемориала. Посещение экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм"Экскурсия "Подвигу твоему, Ленинград!" с посещением Пискаревского мемориала. Посещение экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм"Экскурсия "Подвигу твоему, Ленинград!" с посещением Пискаревского мемориала. Посещение экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм"Экскурсия "Подвигу твоему, Ленинград!" с посещением Пискаревского мемориала. Посещение экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм"Экскурсия "Подвигу твоему, Ленинград!" с посещением Пискаревского мемориала. Посещение экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм"Экскурсия "Подвигу твоему, Ленинград!" с посещением Пискаревского мемориала. Посещение экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм"Экскурсия "Подвигу твоему, Ленинград!" с посещением Пискаревского мемориала. Посещение экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Автобусная экскурсия «Петергоф в годы Великой Отечественной войны». Теплоходная прогулка

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Петергоф в годы Великой Отечественной войны». 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война, в ходе которой Ленинград был взят в кольцо Блокады, а все знаменитые пригороды были на два с половиной года оккупированы немцами.

Практически все памятники Петергофа оказались разрушенными или в разной степени поврежденными. Большой дворец загорелся в первые дни, а перед уходом немцы взорвали его.

Тем не менее восстановление Петергофа началось сразу после освобождения, и после многочисленных споров о его будущем было решено восстанавливать его именно как дворец.

Военные раны Петергоф залечивал несколько десятилетий, но сейчас музейное сообщество уверено, что его дворцы и парки предстают перед публикой даже в лучшем виде, чем до войны.

Посещение тематической экспозиции «Подвиг возрождения» в Большом дворце. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Госудерственном музее-заповеднике "Петергоф" реализован крупный выставочный проект “Подвиг возрождения”.

Проект расскажет об эвакуации, оккупации Петергофа фашистскими захватчиками и возвращении предметов, реставрации предметов и самого Петергофа.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Свободное время в парке (~1 час). Возвращение в Петербург.

Окончание программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~16:30).

Свободное время.

К месту отправления теплохода вы добираетесь самостоятельно (центр города).

21:00 Теплоходная прогулка. Салют с борта теплохода*. Это будет незабываемый вечер в объятьях Невы! Во время водной прогулки Вы насладитесь великолепными панорамами вечернего Санкт-Петербурга, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба.

Кульминацией программы станет праздничный салют, расцветающий в небе над Невой. Салютный дивизион Северо-Западного военного округа готовит великолепное зрелище, которое лучше всего видно с борта теплохода.

У стен Петропавловской крепости, прямо над Вами, распустятся красочные «цветы» салютов. Сверкая и отражаясь в водах Невы, они ярко озарят весь город: корабли, людей на набережных, дворцы, соборы, горящие факелы на Ростральных колоннах.

Место окончания программы: причал, центр города. Самостоятельное возвращение в отель.

Продолжительность программы: ~1 час 45 минут (окончание в ~22:45).

*Праздничный Салют может быть отменен по независящим от нашей компании причинам.

Автобусная экскурсия «Петергоф в годы Великой Отечественной войны». Теплоходная прогулкаАвтобусная экскурсия «Петергоф в годы Великой Отечественной войны». Теплоходная прогулкаАвтобусная экскурсия «Петергоф в годы Великой Отечественной войны». Теплоходная прогулкаАвтобусная экскурсия «Петергоф в годы Великой Отечественной войны». Теплоходная прогулкаАвтобусная экскурсия «Петергоф в годы Великой Отечественной войны». Теплоходная прогулка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение Эрмитажа

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Экскурсия знакомит с тем блистательным периодом в истории города, когда здесь располагались Императорский двор, правительственные учреждения, многочисленные резиденции аристократов.

Вы узнаете, кто из императорской династии основал Эрмитаж, побываете в главном здании грандиозного музейного комплекса — роскошном Зимнем дворце и совершите прогулку по Дворцовой площади, освещенной первыми лучами ласкового весеннего солнца.

Экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.

В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Трансфер на Московский вокзал.

Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~13:30).

Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение ЭрмитажаЭкскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение ЭрмитажаЭкскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение ЭрмитажаЭкскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение ЭрмитажаЭкскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение ЭрмитажаЭкскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение ЭрмитажаЭкскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение Эрмитажа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Вертикаль We&I (Лесная)***студио с кухней
(без завтрака)		08.05.202510.05.20251788016230--22150
студио плюс с кухней (без завтрака)08.05.202510.05.20251975018090135701522025880
студио с кухней08.05.202510.05.20251948017830--22950
студио плюс с кухней08.05.202510.05.20252095019290149001655025880
Русь****эконом08.05.202510.05.20251948017830--25350
классик08.05.202510.05.20252095019290173001895023750
джуниор сюит08.05.202510.05.20252242020770173001895030150
Достоевский****стандартный08.05.202510.05.20252175020090--27220
супериор08.05.202510.05.20252255020890213002295028820

Доплата за иностранного туриста составит 3000 руб.

Варианты проживания

Вертикаль We I (Лесная) **

2 ночи

Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Вертикаль We I (Лесная) **Вертикаль We I (Лесная) **Вертикаль We I (Лесная) **Вертикаль We I (Лесная) **
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Русь***

2 ночи

«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь***Русь***Русь***Русь***Русь***Русь***Русь***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Достоевский***

2 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский***Достоевский***Достоевский***Достоевский***Достоевский***Достоевский***Достоевский***Достоевский***Достоевский***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2000 руб. /машина)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны изменения в программе?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Праздничный Салют может быть отменен по независящим от нашей компании причинам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
На автобусе
5 дней
4 отзыва
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 д...
26 янв в 09:00
2 фев в 09:00
19 990 ₽ за человека
Санкт-Петербург на 5 дней. День за днем. Золотая коллекция
5 дней
2 отзыва
Санкт-Петербург на 5 дней. День за днем. Золотая коллекция
Начало: Санкт-Петербург
22 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 18 960 ₽ за человека
Весенние миниатюры в Санкт-Петербурге
3 дня
1 отзыв
Весенние миниатюры в Санкт-Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
8 мая в 10:00
от 15 750 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга