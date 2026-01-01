На второй день
Программа тура по дням
Экскурсия "Подвигу твоему, Ленинград!" с посещением Пискаревского мемориала. Посещение экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм"
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на программу от отеля проживания.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.
Экскурсия «Подвигу твоему, Ленинград!» с посещением Пискаревского мемориала. Экскурсия посвящена самому тяжелому периоду в истории города – 900-дневной ленинградской блокаде. Многие здания до сих пор хранят воспоминания о страшных бомбежках и артобстрелах.
Побывав на Пискаревском мемориале, Вы почтите память героев и увидите, какую огромную цену заплатили ленинградцы за свободу своего прекрасного города. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и героических защитниках города.
Посещение экспозиции «Пропавшие в кинохронике» на киностудии «Ленфильм». Это проект от команды «Невский баталист», развернутый в самом крупном павильоне «Ленфильма» – легендарной «пятёрке».
Иммерсивный проект позволит погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю, жили и боролись в тяжелые для нашей страны военные годы. В основе — истории кинооператоров, актеров и режиссеров, сотрудников киностудий, фотокорреспондентов.
Они стали рассказчиками и «проводниками» для посетителей в мир нашего общего прошлого. В залах павильона в натуральную величину воссозданы элементы зданий, макеты техники и фигуры героев. Здесь каждый сможет ощутить близость истории и реальность прошлого.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5 часов.
Автобусная экскурсия «Петергоф в годы Великой Отечественной войны». Теплоходная прогулка
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Петергоф в годы Великой Отечественной войны». 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война, в ходе которой Ленинград был взят в кольцо Блокады, а все знаменитые пригороды были на два с половиной года оккупированы немцами.
Практически все памятники Петергофа оказались разрушенными или в разной степени поврежденными. Большой дворец загорелся в первые дни, а перед уходом немцы взорвали его.
Тем не менее восстановление Петергофа началось сразу после освобождения, и после многочисленных споров о его будущем было решено восстанавливать его именно как дворец.
Военные раны Петергоф залечивал несколько десятилетий, но сейчас музейное сообщество уверено, что его дворцы и парки предстают перед публикой даже в лучшем виде, чем до войны.
Посещение тематической экспозиции «Подвиг возрождения» в Большом дворце. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Госудерственном музее-заповеднике "Петергоф" реализован крупный выставочный проект “Подвиг возрождения”.
Проект расскажет об эвакуации, оккупации Петергофа фашистскими захватчиками и возвращении предметов, реставрации предметов и самого Петергофа.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Свободное время в парке (~1 час). Возвращение в Петербург.
Окончание программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~16:30).
Свободное время.
К месту отправления теплохода вы добираетесь самостоятельно (центр города).
21:00 Теплоходная прогулка. Салют с борта теплохода*. Это будет незабываемый вечер в объятьях Невы! Во время водной прогулки Вы насладитесь великолепными панорамами вечернего Санкт-Петербурга, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба.
Кульминацией программы станет праздничный салют, расцветающий в небе над Невой. Салютный дивизион Северо-Западного военного округа готовит великолепное зрелище, которое лучше всего видно с борта теплохода.
У стен Петропавловской крепости, прямо над Вами, распустятся красочные «цветы» салютов. Сверкая и отражаясь в водах Невы, они ярко озарят весь город: корабли, людей на набережных, дворцы, соборы, горящие факелы на Ростральных колоннах.
Место окончания программы: причал, центр города. Самостоятельное возвращение в отель.
Продолжительность программы: ~1 час 45 минут (окончание в ~22:45).
*Праздничный Салют может быть отменен по независящим от нашей компании причинам.
Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Экскурсия знакомит с тем блистательным периодом в истории города, когда здесь располагались Императорский двор, правительственные учреждения, многочисленные резиденции аристократов.
Вы узнаете, кто из императорской династии основал Эрмитаж, побываете в главном здании грандиозного музейного комплекса — роскошном Зимнем дворце и совершите прогулку по Дворцовой площади, освещенной первыми лучами ласкового весеннего солнца.
Экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Трансфер на Московский вокзал.
Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~13:30).
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Вертикаль We&I (Лесная)***
|студио с кухней
(без завтрака)
|08.05.2025
|10.05.2025
|17880
|16230
|-
|-
|22150
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|08.05.2025
|10.05.2025
|19750
|18090
|13570
|15220
|25880
|студио с кухней
|08.05.2025
|10.05.2025
|19480
|17830
|-
|-
|22950
|студио плюс с кухней
|08.05.2025
|10.05.2025
|20950
|19290
|14900
|16550
|25880
|Русь****
|эконом
|08.05.2025
|10.05.2025
|19480
|17830
|-
|-
|25350
|классик
|08.05.2025
|10.05.2025
|20950
|19290
|17300
|18950
|23750
|джуниор сюит
|08.05.2025
|10.05.2025
|22420
|20770
|17300
|18950
|30150
|Достоевский****
|стандартный
|08.05.2025
|10.05.2025
|21750
|20090
|-
|-
|27220
|супериор
|08.05.2025
|10.05.2025
|22550
|20890
|21300
|22950
|28820
Доплата за иностранного туриста составит 3000 руб.
Варианты проживания
Вертикаль We I (Лесная) **
Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Русь***
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Достоевский***
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2000 руб. /машина)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны изменения в программе?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Праздничный Салют может быть отменен по независящим от нашей компании причинам.