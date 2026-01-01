1 день

Экскурсия "Подвигу твоему, Ленинград!" с посещением Пискаревского мемориала. Посещение экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм"

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.

Экскурсия «Подвигу твоему, Ленинград!» с посещением Пискаревского мемориала. Экскурсия посвящена самому тяжелому периоду в истории города – 900-дневной ленинградской блокаде. Многие здания до сих пор хранят воспоминания о страшных бомбежках и артобстрелах.

Побывав на Пискаревском мемориале, Вы почтите память героев и увидите, какую огромную цену заплатили ленинградцы за свободу своего прекрасного города. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и героических защитниках города.

Посещение экспозиции «Пропавшие в кинохронике» на киностудии «Ленфильм». Это проект от команды «Невский баталист», развернутый в самом крупном павильоне «Ленфильма» – легендарной «пятёрке».

Иммерсивный проект позволит погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю, жили и боролись в тяжелые для нашей страны военные годы. В основе — истории кинооператоров, актеров и режиссеров, сотрудников киностудий, фотокорреспондентов.

Они стали рассказчиками и «проводниками» для посетителей в мир нашего общего прошлого. В залах павильона в натуральную величину воссозданы элементы зданий, макеты техники и фигуры героев. Здесь каждый сможет ощутить близость истории и реальность прошлого.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов.

