2 день

«Новый Петербург», Кронштадт и Ораниенбаум

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд с вещами (также можно оставить вещи в багажной комнате своей гостиницы и вернуться за ними самостоятельно).

График по времени встречи с гидом см. в разделе «Важно знать».

09:40 Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Петербург –это огромный мегаполис, который должен работать как часы. В этом ему помогают достижения инженерной мысли.

Мы проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, увидим рядом с ней символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр).

А также парк 300-летия Петербурга, стадион «Газпром Арена», пассажирский морской порт и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга.

А затем совершим путешествие по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений. Дамба приведёт нас в Кронштадт – уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга.

Обзорная экскурсия по Кронштадту. Вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Вы увидите парк ниже уровня моря, чугунную мостовую, знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений, и посетите удивительный Морской собор, хранящий память о всех моряках российского флота.

12:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

14:30 Обед в кафе или ресторане города за доп. плату (950 руб.)

Продолжим наше путешествие по Комплексу защитных сооружений: тоннель, проходящий под Балтийским морем на глубине 24 м., приведёт нас на южный берег Финского залива, где располагалась парадная резиденция «первого» вельможи петровского времени.

16:00 Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца. Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII-нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.

Вы посетите парадную резиденцию его первого владельца – светлейшего князя А. Д. Меншикова – и увидите уникальные возрождённые интерьеры XVIII-XIX веков.

19:30-20:00 Трансфер на Московский вокзал.

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