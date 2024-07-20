Обзорная экскурсия познакомит вас с историей и архитектурой Смольного монастыря, стоящего в излучине Невы.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:30, 16:00
Описание тураЧто вас ожидает: Смольный монастырь — один из лучших архитектурных ансамблей в стиле русского барокко. В проекте собора, архитектор Растрелли соединил традиционную для русских храмов тему пятиглавия и европейский стиль. Храм является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Смольного монастыря. Чарующе великолепный вид Смольного собора, создаёт ощущение некоторого парения в небесах. Внутри храма экскурсовод Смольного собора расскажет об интерьере храма, а также об истории собора, монастыря, о благотворительных и учебных заведениях, в том числе — Воспитательном обществе благородных девиц. В заключение экскурсии за дополнительную плату Вы сможете подняться на самую высокую смотровую площадку в центре Санкт-Петербурга — соборную звонницу. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь;
- При начале восхождения к смотровым площадкам трезво оцените свои силы. Высота смотровой площадки 50 м, на неё ведут 278 ступеней. Лифтов или эскалаторов там нет.
По субботам и воскресеньям в 12.00, 13.00, 14.30, 16.00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание и вход
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Подъём на звонницу (стоимость от 200р)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 12.00, 13.00, 14.30, 16.00
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь
- Льготные билеты (для пенсионеров, студентов и школьников) действительны только при предъявлении соответствующего документа
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 34 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
20 июл 2024
Е
Екатерина
17 июл 2024
Нас поводил экскурсовод по собору, рассказала историю его, желающие потом спустились за доп. плату в подцерковье.
О
Ольга
30 июн 2024
Экскурсия по Смольному собору понравилась. Узнали много нового, интересного про историю Собора и Смольного института. Очень приятная девушка экскурсовод. Группа небольшая. Потом ещё поднялись на смотровую площадку, там аудиогид. Вид красивый. Спасибо!
Т
Татьяна
4 июн 2024
Очень интересная экскурсия
О
Оксана
29 апр 2024
М
Москалева
10 янв 2024
S
Sevastyanova.mascha2014
4 янв 2024
В
Валерий
20 дек 2023
Экскурсовод Наталья Валерьевна увлеченно рассказывала об истории строительства Смольного Собора, исторических событиях и исторических персонажах тех лет, о создании Института благородных девиц на территории Смольного, о строительстве Смольного дворца. Также было подробно рассказано о внутреннем убранстве Собора, об архитектурных особенностях внутри Собора
Е
Елена
17 дек 2023
Экскурсия была очень познавательной, мы узнали неизвестные нам факты строительства и последующего использования собора. Увидели макет Смольненского монастыря, спроектированного Растрелли. Большое спасибо нашему экскурсоводу Елене за её интерсный рассказ.
Н
Наталья
21 ноя 2023
И
Ирина
5 ноя 2023
Е
Елена
16 сен 2023
Ни о чем, гид рассказывает не интересно, все моннотоно, думали по собору походим, а мы стояли на одном месте слушали рассказ, да иконы показали
Е
Елена
11 сен 2023
Экскурсию вела экскурсовод Наталья Валерьевна- очень интересно рассказала о строительстве и истории Смольного Собора, не перегружая датами, но дополняя интересными деталями. Спасибо, Наталья Валерьевна!
Л
Любовь
30 июл 2023
Е
Елена
28 июн 2023
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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