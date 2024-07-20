Е Екатерина

Е Екатерина Нас поводил экскурсовод по собору, рассказала историю его, желающие потом спустились за доп. плату в подцерковье.

О Ольга Экскурсия по Смольному собору понравилась. Узнали много нового, интересного про историю Собора и Смольного института. Очень приятная девушка экскурсовод. Группа небольшая. Потом ещё поднялись на смотровую площадку, там аудиогид. Вид красивый. Спасибо!

Т Татьяна Очень интересная экскурсия

О Оксана

М Москалева

S Sevastyanova.mascha2014

В Валерий Экскурсовод Наталья Валерьевна увлеченно рассказывала об истории строительства Смольного Собора, исторических событиях и исторических персонажах тех лет, о создании Института благородных девиц на территории Смольного, о строительстве Смольного дворца. Также было подробно рассказано о внутреннем убранстве Собора, об архитектурных особенностях внутри Собора

Е Елена Экскурсия была очень познавательной, мы узнали неизвестные нам факты строительства и последующего использования собора. Увидели макет Смольненского монастыря, спроектированного Растрелли. Большое спасибо нашему экскурсоводу Елене за её интерсный рассказ.

Н Наталья

И Ирина

Е Елена Ни о чем, гид рассказывает не интересно, все моннотоно, думали по собору походим, а мы стояли на одном месте слушали рассказ, да иконы показали

Е Елена Экскурсию вела экскурсовод Наталья Валерьевна- очень интересно рассказала о строительстве и истории Смольного Собора, не перегружая датами, но дополняя интересными деталями. Спасибо, Наталья Валерьевна!

Л Любовь