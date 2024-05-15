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Авторский тур
1 день 16 часов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
«В Пскове полюбуемся Кремлём, услышим его удивительные легенды и побываем в Троицком соборе»
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
Погулять по Покрову и Боголюбово, увидеть храм Покрова-на-Нерли и узнать историю древних поселений
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский, 30 (ТРЦ «Галерея»), ок...
«Несмотря на размеры, здесь сосредоточено большое количество уникальных храмов и монастырей, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
26 июля в 00:30
23 авг в 00:30
14 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
«Приглашаем на трехдневный тур в Карелию с включенными в стоимость экскурсиями на самые известные острова Карелии: Кижи – музей-заповедник, объект культурного наследия ЮНЕСКО, и Валаам – один из самых посещаемых монастырей России»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
36 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня 14 часов
Русская тройка: Новгород, Порхов, Псков (3 дня)
«Изучите стены русских крепостей, познакомьтесь с древними монастырями, прогуляйтесь и сравните кремли в разных городах»
Расписание: Пятница в 07:15
15 150₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда15 мая 2024Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.
- ННаталья12 мая 2024Номер не соответствовал купленному в туре
- ААнгелина9 января 2024Великий Новгород, Псков, Изборск, Печоры и 3 крепости (2 дня)Сбылась студенческая мечта- посетить города и крепости древней Руси) понравилась и сама программа, достаточно времени на самостоятельный осмотр. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
- Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
- Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
- Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
- Русская тройка: Новгород, Порхов, Псков (3 дня)
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