Вы посетите самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, Петропавловскую крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое.
июн
июн
июн
июн
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).
Групповой трансфер.
11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Классический Петербург».
1 Автобус.
12:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
13:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе гости из отеля А-отель Фонтанка.
2 Автобус.
12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
13:00 Отъезд от пл. Искусств (для гостей из отеля «Катарина Арт», «IZZZI у Гостиного двора»).
13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский» (в том числе для гостей из отеля «Порт Комфорт»).
Место встречи с гидом для туристов, купивших пакет тура "без проживания в гостинице" - площадь Искусств.
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города.
16:00 Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году. Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.
Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.
20:00 Трансфер по гостиницам. Свободное время.
Эрмитаж
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:30-10:30 Отъезд от гостиниц. Трансфер на программу.
Место встречи с гидом для туристов, купивших пакет тура "без проживания в гостинице" - площадь Искусств.
13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Дополнительно: 11:30 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (доп. плата) – прогулка под многочисленными мостами, которых в городе более 340: это и гигантские металлические с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками и каналами.
15:00 Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Царское село: Екатерининский дворец и парк
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30-11:30 Отъезд от гостиниц.
Место встречи с гидом для туристов, купивших пакет тура "без проживания в гостинице" - площадь Искусств.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск (доп. плата) с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.
16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (доп. плата) – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.
Петергоф: парк и фонтаны
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
07:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
Место встречи с гидом для туристов, купивших пакет тура "без проживания в гостинице" - площадь Искусств.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.
Экскурсия в Большой дворец – знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на берегу Финского залива.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (доп. плата) из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
17:30 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга». Отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-11:00 Отъезд от гостиниц.
Место встречи с гидом для туристов, купивших пакет тура "без проживания в гостинице" - площадь Искусств.
11:30 Экскурсия в Исаакиевский собор -крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга». Вы увидите воинские храмы, храмы эпохи барокко и классицизма.
14:30 Посещение Александро-Невской Лавры - первого и наиболее крупного монастыря города.
16:00 Окончание программы на Московском вокзале.
Проживание
Экскурсионный пакет без проживания: 11 900 руб. с человека.
Тур предполагает проживание в гостинице.
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы): Вало, Россия, Азимут, Санкт-Петербург, Катарина Арт Отель, Достоевский.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Россия 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|29.04.24
|19900
|27900
|22200
|20300
|32400
|03.06.24
|35300
|58700
|42850
|36550
|73800
|10.06 -08.07
|22700
|33500
|25900
|22900
|39900
|15.07- 26.08
|20900
|29900
|23500
|21100
|34900
|02.09– 16.09
|18900
|25900
|20900
|19500
|29900
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Бизнес
|Бизнес с конд.
|29.04.24
|20400
|19200
|25700
|21400
|19700
|26400
|03.06.24
|38950
|33850
|51250
|40900
|35100
|55000
|10.06-08.07
|23500
|21100
|32500
|24700
|21900
|33700
|15.07- 26.08
|21500
|19900
|27900
|22300
|20300
|28900
|02.09–16.09
|19300
|18500
|23500
|20500
|19100
|23900
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|29.04.24
|21400
|28900
|22700
|22000
|30700
|03.06.24-01.07.24
|28300
|39500
|31900
|27900
|46900
|08.07.24
|27050
|37600
|30050
|26850
|43800
|15.07.24-16.09.24
|23300
|31900
|24500
|23700
|34500
РЕКОМЕНДУЕМ: Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|29.04.24
|23300
|32900
|24900
|36900
|27900
|25300
|42900
|03.06.24-01.07.24
|27900
|42900
|30500
|47900
|31900
|27900
|50900
|08.07.24-26.08.24
|25300
|37500
|26500
|39900
|30500
|26900
|47900
|02.09.24-16.09.24
|21500
|29500
|22700
|31900
|24500
|22900
|35900
Азимут 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Смарт стандарт
|29.04.24
|23900
|32900
|23900
|03.06.24
|41400
|44900
|41400
|10.06-24.06.24
|26300
|36900
|26300
|01.07-26.08.24
|24500
|33500
|24500
|02.09-16.09.24
|22900
|30900
|22900
Санкт-Петербург 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный Форт
|Стандартный Форт
|Стандартный Форт
|Стандарт Вид на Неву
|Стандарт Вид на Неву
|Стандарт Вид на Неву
|Делюкс Форт
|Делюкс с видом на Неву
|29.04.24
|25500
|23900
|38900
|28700
|28700
|26100
|28700
|26100
|32500
|28700
|03.06.24
|29400
|26800
|46900
|35200
|42700
|30700
|37500
|32200
|44100
|36600
|10.06.24-01.07.24
|28900
|26500
|45900
|33500
|41500
|29500
|32500
|28900
|39900
|33900
Вало Бизнес 4* (Санкт-Петербург) без завтрака/ завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Комфорт
|29.04.24
|37900
|26500
|28500
|25500
|41900
|03.06.24
|41400
|28200
|29800
|26400
|44600
|10.06.24
|44500
|29700
|31300
|27300
|47500
|17.06.24
|38300
|26700
|28300
|25500
|41700
|24.06.24
|39850
|27450
|29050
|25950
|43150
|01.07.24 -26.08.24
|36700
|25900
|26700
|24300
|38300
Вало Нетворк 4* (Санкт-Петербург) без завтрака/ завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Студия Стандарт, без завтрака
|Студия Стандарт, завтрак «шведский стол»
|29.04.24
|37900
|26500
|28500
|25500
|41900
|03.06.24
|41400
|28200
|29800
|26400
|44600
|10.06.24
|44500
|29700
|31300
|27300
|47500
|17.06.24
|38300
|26700
|28300
|25500
|41700
|24.06.24
|39850
|27450
|29050
|25950
|43150
|01.07.24 -26.08.24
|36700
|25900
|26700
|24300
|38300
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий: Элкус, Иззи у Гостиного двора, А-отель Фонтанка, Сокрома Пая-София, Сокрома Это Питер Апартс.
А-отель Фонтанка 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|29.04.24
|21700
|20300
|28900
|03.06.24
|21300
|19900
|27900
|10.06.24
|21950
|20400
|29300
|17.06-24.06.24
|21300
|19900
|27900
|01.07-26.08.24
|19500
|18900
|24500
|02.09-16.09.24
|18900
|18500
|23500
Элкус 3*, Завтрак "шведская линия" В 16 минутах пешком от гостиницы «Россия».
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный
|Комфорт
|29.04.24
|21500
|29900
|20900
|18900
|03.06.24 -24.06.24
|23900
|34900
|23500
|20500
|01.07.24 – 22.07.24
|21500
|29900
|20900
|18900
|29.07.24
|21350
|29650
|20800
|18800
|05.08.24 – 26.08.24
|20900
|28900
|20500
|18500
|02.09.24 – 16.09.24
|20500
|27900
|19900
|18100
Балтия 3*, Завтрак "шведский стол" - 20 минут пешком до отеля «Санкт-Петербург»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|29.04.24
|24500
|34500
|03.06.24 - 08.07.24
|26300
|37900
|15.07.24
|25700
|36900
|22.07.24- 29.07.24
|25700
|36900
|05.08.24
|24500
|34500
|12.08.24 - 26.08.24
|24500
|34500
|02.09.24
|23300
|31900
|09.09.24 - 16.09.24
|23300
|31900
Изззи у Гостиного двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
|Даты заездов
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Комфорт
|29.04.24
|37900
|26500
|28500
|25500
|41900
|03.06.24
|41400
|28200
|29800
|26400
|44600
|10.06.24
|44500
|29700
|31300
|27300
|47500
|17.06.24
|38300
|26700
|28300
|25500
|41700
|24.06.24
|39850
|27450
|29050
|25950
|43150
|01.07.24-26.08.24
|36700
|25900
|26700
|24300
|38300
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 2650 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 1150 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 1150 руб.
Скидка пенсионерам (РФ): 550 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 2500 руб.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Стоимость экскурсионных дней отдельно: 1-й день - 2050 руб., 2-й день – 2150 руб., 3-й день – 2800 руб., 4-й день – 3400 руб., 5-й день – 1450 руб.
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Смарт- номера 10 кв, удобства в номере
Стандарт - номера 15 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20 кв, удобства в номере
Отель IZZZI 3* у Гостиного двора
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Отель Valo Network
Отель «Valo Network» — яркое и динамичное пространство для активной молодой аудитории. Он расположился напротив станции метро Бухарестская в Санкт-Петербурге.
Небольшие современные номера оборудованы всем для комфортного отдыха. Имеется мягкая двуспальная кровать, установленная рядом с окном, телевизор, собственная ванная комната, оснащенная душевой кабиной. Отдыхающим предоставляется комплект полотенец.
Самостоятельно приготовить еду можно на мини-кухне, где размещена бытовая техника, чайные наборы, посуда и бутилированная вода. В отеле работает ресторан. Вблизи также находится пиццерия и несколько кафе.
Гостям доступны услуги факса, ксерокопирования и аренды конференц-зала.
На территории отеля имеется бассейн и тренажерный зал, а также сауна и салон красоты. В пешей доступности располагаются скалодромы, картинг, зоопарк, дельфинарий и развлекательный центр. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала Витебский — 4,3 км, до аэропорта Пулково — 11,2 км.
Апарт-отель Valo Business
Апарт-отель «Valo Business / Вало Бизнес» в Санкт-Петербурге — современный объект размещения с очень удачным расположением. В шаговой доступности находятся станция метро, кафе и парк аттракционов.
Гостей заселяют в комфортабельные номера, где есть удобные кровати, телевизор и собственные ванные комнаты.
Каждая кухня в апарт-отеле оборудована всей необходимой техникой и кухонными принадлежностями. Также доступна услуга доставки завтрака в номер. В 0,2 км расположился ресторан «Маленькая Грузия».
На досуге можно прогуляться в Вавиловском сквере в 1 км или в саду Бенуа в 0,6 км. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 9,5 км. До Витебского железнодорожного вокзала — 4,3 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
AZIMUT 4
«АЗИМУТ отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
А-отель Фонтанка 3
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Элкус 3
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Балтия 3
Трехзвездочный отель «Балтия» расположился в исторической части Санкт-Петербурга в непосредственной близости от многочисленных достопримечательностей. В этом отеле будет комфортно разместиться гостям, которые приехали в этот город по своим рабочим делам, а также семейным парам и туристам, которые хотят познакомиться со всеми интересными местами города.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами категорий «стандарт», «комфорт» и «люкс», в каждом из них есть все необходимое, что может понадобиться во время отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля «Балтия», где каждое утро накрывается вкусный и сытный завтрак со свежей выпечкой и ароматным кофе.
Для проведения презентаций, конференций, переговоров, тренингов и любых мероприятий можно использовать вместительный конференц-зал с современным оборудованием. Для максимального удобства может быть организован фуршет или кофе-брейк.
Расстояние до аэропорта составляет 18 км, до Финляндского вокзала — 1,9 км. Рядом с отелем находятся музеи, театры, памятники архитектуры и галереи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 2500 руб
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии: автобусная экскурсия в Павловскэкскурсия "По рекам и каналамавтобусная экскурсия"Ночной Петербург "прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе"Метеор " (только летом) экскурсия по крышам Петербурга
- Автобусная экскурсия в Павловск
- Экскурсия По рекам и каналам
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург»
- Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом)
- Экскурсия по крышам Петербурга
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Поездка прошла отлично. В гостиницу заселили сразу, потом отправились смотреть город. Отличные экскурсоводы, знающие и любящие свой город, очень внимательно относятся к туристам.
Посмотрели город, побывали в царских палатах, насладились красотой фонтанов.
Спасибо за ваш труд, вы делаете людей чуточку счастливее💖
Успехов и процветания!