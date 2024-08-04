Петра творения за выходные: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
Обойти каналы на теплоходе, рассмотреть убранство 2 соборов и погулять среди фонтанов Нижнего парка
Начало: Московский вокзал, 7:00
28 июн в 07:00
5 июл в 07:00
15 600 ₽ за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, посетить парки, дворцы и форты, попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 9:15, памятник Петру I
4 июл в 09:15
25 июл в 09:15
25 600 ₽ за человека
Санкт-Петербург, Кронштадт и Гатчина: автотур в мини-группе
С комфортом познакомиться со значимыми местами столицы Российской империи и прокатиться по каналам
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", гостин...
28 июн в 09:00
4 июл в 09:00
47 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина4 августа 2024Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Смольный собор»
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