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Туры в Смольный собор

Найдено 3 тура в категории «Смольный собор» в Санкт-Петербурге, цены от 15 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Петра творения за выходные: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
На автобусе
На теплоходе
2 дня
Петра творения за выходные: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
Обойти каналы на теплоходе, рассмотреть убранство 2 соборов и погулять среди фонтанов Нижнего парка
Начало: Московский вокзал, 7:00
28 июн в 07:00
5 июл в 07:00
15 600 ₽ за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, посетить парки, дворцы и форты, попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 9:15, памятник Петру I
4 июл в 09:15
25 июл в 09:15
25 600 ₽ за человека
Санкт-Петербург, Кронштадт и Гатчина: автотур в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
2 дня
Санкт-Петербург, Кронштадт и Гатчина: автотур в мини-группе
С комфортом познакомиться со значимыми местами столицы Российской империи и прокатиться по каналам
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", гостин...
28 июн в 09:00
4 июл в 09:00
47 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
    Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
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    по времени, комфортный автобус и отель в Выборге, профессиональный и знающий свое дело гид Евгений. Я узнала и увидела много интересного. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Смольный собор»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Петра творения за выходные: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
  2. Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
  3. Санкт-Петербург, Кронштадт и Гатчина: автотур в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Музей Фаберже
  3. Царское село
  4. Петергоф
  5. Исаакиевский собор
  6. Петропавловская крепость
  7. Дворцовая площадь
  8. Эрмитаж
  9. Невский проспект
  10. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Смольный собор" можно забронировать 3 тура от 15 600 до 47 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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