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были готовы ко времени приезда группы. Ресторан "Старая Тверь"- очень неплохо. Экскурсионная программа: мало Твери. Оптимально было бы при приезде в Тверь организовать посещение Путевого дворца, затем первая часть экскурсии по городу, ужин, и затем заселение в отель. Было бы больше информации, к тому же не все номера были готовы к моменту приезда группы. Номера отличные, Но в летнее время в номере на третьем этаже не открыть окна, только кондиционер. Гид неплохой, с явным южнорусским говором ☺