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Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
7 990₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950₽ за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Начало: Санкт-Петербург, м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
22 июня в 07:00
20 июля в 07:00
8 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанског...
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
159807 990₽ за человека
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
169008 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина27 мая 2024Поездка понравилась. Много интересной информации.
- ССергей26 мая 2024Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
- ДДарья21 мая 2024Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
- ННадежда15 мая 2024Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.
- ННаталья12 мая 2024Номер не соответствовал купленному в туре
- ЯЯна12 мая 2024Очень понравился тур. Грамотно составлена программа,успели посмотреть много интересных мест и музеев за 2 дня. Было и свободное время для
- ССергей10 мая 2024Программа экскурсии очень интересная, советую, НО! В отеле было очень холодно, полотенца которые были когда-то мохровыми и белыми сейчас выглядят, как
- ААлла1 мая 2024Очень интересная экскурсия! Замечательный гид Александр, рассказывает очень интересно, с юмором, очень приятно слушать! Очень внимательный и заботливый, все подскажет и объяснит! Водитель Сергей очень аккуратно водит автобус, настоящий знаток своего дела!
- ИИрина30 апреля 2024Автобус хороший, отель хороший, питание хорошее. Ресторан "Чабрец" в Вышнем Волочке - еда нормальная, но очень медленное и неорганизованное обслуживание. Не
- ААлёна26 марта 202410 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до РускеалыХочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «История и архитектура»
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