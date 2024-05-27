Туры Санкт-Петербурга об истории и архитектуре

Найдено 11 туров в категории «История и архитектура» в Санкт-Петербурге, цены от 6 990 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
80 отзывов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
57 отзывов
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
7 990 за человека
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
69 отзывов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950 за человека
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
39 отзывов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Начало: Санкт-Петербург, м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
22 июня в 07:00
20 июля в 07:00
8 450 за человека
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840 за человека
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанског...
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
159807 990 за человека
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
169008 450 за человека
В Санкт-Петербург на дворянский бал
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420 за человека
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990 за человека
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
30 000 за всё до 4 чел.
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
14 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Поездка понравилась. Много интересной информации.
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
  • Д
    Дарья
    21 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
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    природа ашеломительна! Экскурсовод в "Городе ангелов", рассказывал так интересно, захватывающее, с ноткой юмора, что я впервые слушала Отель тоже очень крутой и уютный! В следующем году, я вернусь туда!

  • Н
    Надежда
    15 мая 2024
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.
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    Нужно запоминать, а потом смотреть. Не понравилась гостиница Гринфилд (холодно, плохой фасад и вентиляция. Завтрак лучше там не заказывать). Печорня очень понравилась.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Номер не соответствовал купленному в туре
  • Я
    Яна
    12 мая 2024
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    Очень понравился тур. Грамотно составлена программа,успели посмотреть много интересных мест и музеев за 2 дня. Было и свободное время для
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    прогулок. Огромная благодарность гиду Елене за интересные экскурсии и заботу. Не понравился только ужин в гостинице Полисть-порошковое пюре на ужин. Пришлось идти в кафе. В целом по организации и экскурсионному обслуживанию все отлично!

  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
    Программа экскурсии очень интересная, советую, НО! В отеле было очень холодно, полотенца которые были когда-то мохровыми и белыми сейчас выглядят, как
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    рваные жёлтые тряпки. Гид Александр в большом объёме обладает знаниями в разных областях истории, но использование в подаче информации огромного количества жаргонных и уменьшительно-ласкательных слов на мой взглят несколько режит слух и оставляет не совсем приятное впечатление.

  • А
    Алла
    1 мая 2024
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    Очень интересная экскурсия! Замечательный гид Александр, рассказывает очень интересно, с юмором, очень приятно слушать! Очень внимательный и заботливый, все подскажет и объяснит! Водитель Сергей очень аккуратно водит автобус, настоящий знаток своего дела!
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
    Автобус хороший, отель хороший, питание хорошее. Ресторан "Чабрец" в Вышнем Волочке - еда нормальная, но очень медленное и неорганизованное обслуживание. Не
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    были готовы ко времени приезда группы. Ресторан "Старая Тверь"- очень неплохо. Экскурсионная программа: мало Твери. Оптимально было бы при приезде в Тверь организовать посещение Путевого дворца, затем первая часть экскурсии по городу, ужин, и затем заселение в отель. Было бы больше информации, к тому же не все номера были готовы к моменту приезда группы. Номера отличные, Но в летнее время в номере на третьем этаже не открыть окна, только кондиционер. Гид неплохой, с явным южнорусским говором ☺

  • А
    Алёна
    26 марта 2024
    10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «История и архитектура»

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  3. Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
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  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
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