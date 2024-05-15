Храмы и соборы Санкт-Петербурга с гидом

Найдено 3 тура в категории «Соборы и храмы» в Санкт-Петербурге, цены от 7 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
69 отзывов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950 за человека
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
«В Пскове полюбуемся Кремлём, услышим его удивительные легенды и побываем в Троицком соборе»
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990 за человека
Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
Погулять по Покрову и Боголюбово, увидеть храм Покрова-на-Нерли и узнать историю древних поселений
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский, 30 (ТРЦ «Галерея»), ок...
«Несмотря на размеры, здесь сосредоточено большое количество уникальных храмов и монастырей, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
26 июля в 00:30
23 авг в 00:30
14 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    15 мая 2024
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.
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    Нужно запоминать, а потом смотреть. Не понравилась гостиница Гринфилд (холодно, плохой фасад и вентиляция. Завтрак лучше там не заказывать). Печорня очень понравилась.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Номер не соответствовал купленному в туре

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
  2. Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
  3. Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 7 950 до 20 990. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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