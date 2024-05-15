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Авторский тур
1 день 16 часов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
«В Пскове полюбуемся Кремлём, услышим его удивительные легенды и побываем в Троицком соборе»
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
Погулять по Покрову и Боголюбово, увидеть храм Покрова-на-Нерли и узнать историю древних поселений
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский, 30 (ТРЦ «Галерея»), ок...
«Несмотря на размеры, здесь сосредоточено большое количество уникальных храмов и монастырей, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
26 июля в 00:30
23 авг в 00:30
14 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда15 мая 2024Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.
- ННаталья12 мая 2024Номер не соответствовал купленному в туре
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 7 950 до 20 990. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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