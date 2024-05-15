читать дальше Нужно запоминать, а потом смотреть. Не понравилась гостиница Гринфилд (холодно, плохой фасад и вентиляция. Завтрак лучше там не заказывать). Печорня очень понравилась.

Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.