Встречаемся и отправляемся в наше путешествие. Сначала побываем в небольшом посёлке Любытино с тысячелетней историей, куда прибудем около 11:30. Эту местность за живописность пейзажей с изрезанными ландшафтами, лесистыми холмами, реками и озёрами называют «Новгородской Швейцарией». А ещё здесь находятся сотни таинственных старинных курганов.

По приезде посетим музей под открытым небом «Славянская деревня». Вы увидите, какими были жизнь и быт древнерусской семьи 10 веков назад. Узнаете, как лепили горшки без гончарного круга и ткали на бёрдышках; что такое скобель и тисло, клеть и гумно; как выглядит древняя хлебная печь и чем обставляли древние славяне свои избы. Желающие попробуют зажечь лучину, растопить печь-каменку и намолоть зёрна на древних жерновах. Будет возможность примерить кольчугу или женский славянский наряд.

После обеда в ресторане вас ждёт экскурсия по музею-усадьбе А. В. Суворова в селе Кончанское-Суворовское. Экспозиция даст представление об укладе помещичьей жизни в 18 веке и познакомит с жизнью полководца, его хозяйственной деятельностью и взаимоотношениях с крестьянами. К 18:00 приедем в Боровичи и разместимся в гостинице. Свободное время.