Из Санкт-Петербурга в новгородские земли: Любытино, Боровичи, Валдай

Побывать в имении Суворова, услышать, как звенит валдайский колокольчик, и узнать о быте славян
Приглашаем на два дня перенестись в прошлое и погрузиться в историю новгородских земель. Мы посетим место, которое появилось уже в 947 году — посёлок Любытино.

Здесь, в этнографическом музее, вы увидите,
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какими были жизнь и быт древнерусской семьи 10 веков назад.

Узнаете, как выглядит древняя хлебная печь, чем обставляли древние славяне свои избы и ещё много интересного.

Мы погуляем по живописному городку Боровичи на берегах реки Мста и посмотрим на первый построенный в России арочный мост.

Заглянем в имение великого полководца, а на Валдае посетим Музей валдайского колокола и полюбуемся умиротворяющим пейзажем.

Из Санкт-Петербурга в новгородские земли: Любытино, Боровичи, Валдай
Из Санкт-Петербурга в новгородские земли: Любытино, Боровичи, Валдай
Из Санкт-Петербурга в новгородские земли: Любытино, Боровичи, Валдай
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь и одежду.

Проживание. В гостинице «Ткачи», размещение 2-местное. *Фото номера отеля взято с сайта 101hotels.com

Питание. Включены обед в 1-й день и завтрак в отеле во 2-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Посёлок Любытино, музей «Славянская деревня», музей-усадьба А.В. Суворова, приезд в Боровичи

Встречаемся и отправляемся в наше путешествие. Сначала побываем в небольшом посёлке Любытино с тысячелетней историей, куда прибудем около 11:30. Эту местность за живописность пейзажей с изрезанными ландшафтами, лесистыми холмами, реками и озёрами называют «Новгородской Швейцарией». А ещё здесь находятся сотни таинственных старинных курганов.

По приезде посетим музей под открытым небом «Славянская деревня». Вы увидите, какими были жизнь и быт древнерусской семьи 10 веков назад. Узнаете, как лепили горшки без гончарного круга и ткали на бёрдышках; что такое скобель и тисло, клеть и гумно; как выглядит древняя хлебная печь и чем обставляли древние славяне свои избы. Желающие попробуют зажечь лучину, растопить печь-каменку и намолоть зёрна на древних жерновах. Будет возможность примерить кольчугу или женский славянский наряд.

После обеда в ресторане вас ждёт экскурсия по музею-усадьбе А. В. Суворова в селе Кончанское-Суворовское. Экспозиция даст представление об укладе помещичьей жизни в 18 веке и познакомит с жизнью полководца, его хозяйственной деятельностью и взаимоотношениях с крестьянами. К 18:00 приедем в Боровичи и разместимся в гостинице. Свободное время.

Посёлок Любытино, музей «Славянская деревня», музей-усадьба А.В. Суворова, приезд в БоровичиПосёлок Любытино, музей «Славянская деревня», музей-усадьба А.В. Суворова, приезд в БоровичиПосёлок Любытино, музей «Славянская деревня», музей-усадьба А.В. Суворова, приезд в БоровичиПосёлок Любытино, музей «Славянская деревня», музей-усадьба А.В. Суворова, приезд в БоровичиПосёлок Любытино, музей «Славянская деревня», музей-усадьба А.В. Суворова, приезд в Боровичи
2 день

Экскурсия по Боровичам, Валдай и Музей колоколов

В 09:00 позавтракаем и в 10:30 отправимся на обзорную экскурсию по Боровичам. С этим краем связаны жизнь и деятельность многих великих людей: полководца А. В. Суворова, путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая, художника Н. К. Рериха, композитора А. К. Лядова, поэта Н. А. Некрасова, писателей В. Я. Шишкова и В. В. Бианки. Мы насладимся видом на реку Мста, увидим арочный пешеходный мост Белелюбского и старинное здание железнодорожного вокзала, служившего местом съёмок исторических фильмов, погрузимся в сохранившуюся здесь атмосферу купеческого города.

Затем заглянем в краевой музей, который познакомит с историческими данными не только Боровичей, но и соседних областей. Рассмотрим панораму торговых рядов, рекламные вывески 18-19 века, предметы быта разных сословий, портреты и старинную мебель из дворянских усадеб. Здесь же вы узнаете о лоцманах и об изобретении знаменитого пирогранита, секрет производства которого до сих пор не разгадан.

В завершение вас ждёт посещение Валдая, края озёр и сосновых лесов. Приедем в 14:30, и у вас будет свободное время на обед. После прогуляемся по центру и побываем в Музее колоколов — по преданию именно в этих местах появился ямщицкий колокольчик — вы услышите эту легенду на экскурсии. Вы не только увидите, но и услышите разные колокола и колокольчики, и сможете проверить примету, которая гласит, что постоять под звонящим колоколом — к здоровью и счастью. В 18:00 поедем обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем около 22:00.

Экскурсия по Боровичам, Валдай и Музей колоколовЭкскурсия по Боровичам, Валдай и Музей колоколовЭкскурсия по Боровичам, Валдай и Музей колоколовЭкскурсия по Боровичам, Валдай и Музей колоколов

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 400 ₽
Пенсионеры11 900 ₽
Школьники11 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортном автобусе Мерседес-спринтер
  • Услуги гида-экскурсовода на всём протяжении маршрута
  • Входные билеты и экскурсии во все указанные в программе музеи
  • Обед в 1-й день и завтрак в отеле во 2-й день
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Ужины и обед во 2-й день
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
Завершение: Санкт-Петербург, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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