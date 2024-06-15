Здесь, в этнографическом музее, вы увидите,
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь и одежду.
Проживание. В гостинице «Ткачи», размещение 2-местное. *Фото номера отеля взято с сайта 101hotels.com
Питание. Включены обед в 1-й день и завтрак в отеле во 2-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Посёлок Любытино, музей «Славянская деревня», музей-усадьба А.В. Суворова, приезд в Боровичи
Встречаемся и отправляемся в наше путешествие. Сначала побываем в небольшом посёлке Любытино с тысячелетней историей, куда прибудем около 11:30. Эту местность за живописность пейзажей с изрезанными ландшафтами, лесистыми холмами, реками и озёрами называют «Новгородской Швейцарией». А ещё здесь находятся сотни таинственных старинных курганов.
По приезде посетим музей под открытым небом «Славянская деревня». Вы увидите, какими были жизнь и быт древнерусской семьи 10 веков назад. Узнаете, как лепили горшки без гончарного круга и ткали на бёрдышках; что такое скобель и тисло, клеть и гумно; как выглядит древняя хлебная печь и чем обставляли древние славяне свои избы. Желающие попробуют зажечь лучину, растопить печь-каменку и намолоть зёрна на древних жерновах. Будет возможность примерить кольчугу или женский славянский наряд.
После обеда в ресторане вас ждёт экскурсия по музею-усадьбе А. В. Суворова в селе Кончанское-Суворовское. Экспозиция даст представление об укладе помещичьей жизни в 18 веке и познакомит с жизнью полководца, его хозяйственной деятельностью и взаимоотношениях с крестьянами. К 18:00 приедем в Боровичи и разместимся в гостинице. Свободное время.
Экскурсия по Боровичам, Валдай и Музей колоколов
В 09:00 позавтракаем и в 10:30 отправимся на обзорную экскурсию по Боровичам. С этим краем связаны жизнь и деятельность многих великих людей: полководца А. В. Суворова, путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая, художника Н. К. Рериха, композитора А. К. Лядова, поэта Н. А. Некрасова, писателей В. Я. Шишкова и В. В. Бианки. Мы насладимся видом на реку Мста, увидим арочный пешеходный мост Белелюбского и старинное здание железнодорожного вокзала, служившего местом съёмок исторических фильмов, погрузимся в сохранившуюся здесь атмосферу купеческого города.
Затем заглянем в краевой музей, который познакомит с историческими данными не только Боровичей, но и соседних областей. Рассмотрим панораму торговых рядов, рекламные вывески 18-19 века, предметы быта разных сословий, портреты и старинную мебель из дворянских усадеб. Здесь же вы узнаете о лоцманах и об изобретении знаменитого пирогранита, секрет производства которого до сих пор не разгадан.
В завершение вас ждёт посещение Валдая, края озёр и сосновых лесов. Приедем в 14:30, и у вас будет свободное время на обед. После прогуляемся по центру и побываем в Музее колоколов — по преданию именно в этих местах появился ямщицкий колокольчик — вы услышите эту легенду на экскурсии. Вы не только увидите, но и услышите разные колокола и колокольчики, и сможете проверить примету, которая гласит, что постоять под звонящим колоколом — к здоровью и счастью. В 18:00 поедем обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем около 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 400 ₽
|Пенсионеры
|11 900 ₽
|Школьники
|11 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортном автобусе Мерседес-спринтер
- Услуги гида-экскурсовода на всём протяжении маршрута
- Входные билеты и экскурсии во все указанные в программе музеи
- Обед в 1-й день и завтрак в отеле во 2-й день
- Проживание
Что не входит в цену
- Ужины и обед во 2-й день
- Личные расходы