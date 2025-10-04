На Новый год в Великий Новгород из Санкт-Петербурга и Москвы
Поучаствовать в театрализованной экскурсии по кремлю, посетить Валдай и фабрику ёлочных игрушек
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00 (пода...
31 дек в 10:00
25 450 ₽ за человека
Чары древней провинции: Торжок, Тверь, Валдай из Петербурга
Увидеть 1000-летнюю обитель, погулять по городкам и нацпарку у озера, посетить Иверский монастырь
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 6:30
18 окт в 06:30
1 ноя в 06:30
9780 ₽ за человека
Новый год в Великом Новгороде: экскурсии с гидом-историком, мастер-класс и праздничная программа
Сделать ёлочную игрушку, поучаствовать в забавах с Дедом Морозом, увидеть кремль, посетить Валдай
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00
31 дек в 10:00
25 450 ₽ за человека
