Вы прочувствуете дух истории в Петропавловской крепости и поразитесь
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с экскурсией по Эрмитажу
Самостоятельный заезд в отель после 15:00. Встреча с гидом в центре города.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:00.
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по Невскому проспекту — главной магистрали Петербурга, сияющей рождественскими огнями!
Эта экскурсия станет и увлекательной прогулкой, и настоящим путешествием во времени — Вы узнаете захватывающие истории и легенды знаменитой улицы.
Мы откроем Вам многие тайны исторических памятников и великолепных архитектурных ансамблей, расположенных здесь. И, конечно, покажем Вам самые лучшие места для Ваших фотографий, которые будут выглядеть просто роскошно, на фоне эффектных новогодних декораций.
Вас впечатлит, насколько красиво и ярко украшены Пассаж и ДЛТ — одни из старейших торговых домов в Петербурге, Дом Книги, Большая Конюшенная улица, как элегантно подсвечен величественный Казанский собор с его грандиозной колоннадой.
А между Большой Конюшенной улицей и Дворцовой площадью, мы увидим самую известную анфиладу дворов — дворы Капеллы, где Вы сможете ощутить дух старого Петербурга.
На Дворцовой площади нас ожидает главная новогодняя ель Петербурга, а также самая большая катальная горка, огромное разнообразие рождественских сувениров и сладостей и бокал горячего ароматного глинтвейна.
Закончится этот день экскурсией по Эрмитажу. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.
Мы пройдем по парадным залам: Иорданская лестница, Тронный зал, Галерея 1812 года, Павильонный зал с уникальными Золотыми часами «Павлин».
Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии и покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.
Продолжительность экскурсии 3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:00.
Автобус увезет Вас в волшебное путешествие по городу, который преображается под мерцанием праздничных огней, сияющих инсталляций, ярких гирлянд, и сам напоминает елочное украшение.
Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим все основные достопримечательности и памятные места Северной столицы, которые в новогодний период выглядят особенно великолепно.
Вы сможете полюбоваться грандиозными архитектурными ансамблями Дворцовой и Сенатской площадей, припорошенных снегом в отражении сверкающих гирлянд.
Мы насладимся красотой залитой огнями Университетской набережной, где величественные здания в праздничной подсветке поприветствуют нас. Затем мы окажемся на Стрелке Васильевского острова, которая вся, в ослепительной иллюминации, создает удивительное зрелище.
Во время этой экскурсии Вы не только узнаете имена великих зодчих, творивших в Петербурге, но и почувствуете атмосферу веселья и радости, которая витает в воздухе.
Во время экскурсии по Петропавловской крепости Вы познакомитесь с одной из первых построек Петербурга — уникальным историко-архитектурным памятником, где бастионы и фортификационные сооружения России XVIII века расскажут Вам все свои истории.
Вы услышите увлекательный рассказ о том, как чеканились деньги на Петербургском монетном дворе, почувствуете зловещую атмосферу тюрьмы Трубецкого бастиона и побываете в усыпальнице Российских императоров — соборе святых апостолов Петра и Павла.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская». Отправление на экскурсию в 11:00.
Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга.
Здесь уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.
Внутренний двор Никольских Рядов – уникальное пространство в центре города. В бывших «обжорных рядах» отреставрированного гостиного двора создано удивительное место, где царит атмосфера Нового года.
Вы увидите: зимнюю ярмарку, гирлянды огней, новогоднюю пушистую ель, «обжорные» ряды, где можно побаловать себя вкусным горячим глинтвейном.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт не предоставляется.
Автобусная экскурсия «Рождество в Выборге»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 08:30.
Сегодня Вы совершите захватывающее путешествие в Средневековье — в чудесный город Выборг! Во время обзорной экскурсии Вам откроется великолепный вид на хорошо сохранившийся Выборгский замок, стоящий на Замковом острове.
Вы прогуляетесь по живописным узким улочкам, вымощенным брусчаткой, и ощутите неповторимый дух прошлых веков. Вы увидите уникальные памятники различных исторических периодов и узнаете о богатой истории города.
Помимо этого, Вас ждет традиционный финский обед и дегустация знаменитого Выборгского кренделя — настоящего лакомства! Кроме того, Вы услышите увлекательные рассказы о рождественских традициях разных стран и символах города Выборга.
Это путешествие станет замечательным опытом, полным открытий и волшебных моментов!
Продолжительность экскурсии 11 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
В эту ночь православная церковь отмечает Рождество Христово — один из самых главных праздников церковного календаря. Рождественская служба пройдет во всех соборах и церквях города. Главное богослужение состоится в Казанском кафедральном соборе.
Если Вы соберетесь посетить всенощное бдение, то лучше приходить заранее для того, чтобы занять места.
«В мир царской роскоши, янтаря и позолоты». Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:10.
Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц.
Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал площадью около 1000 квадратных метров, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.
Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца – знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания. После экскурсии по дворцу Вас ждет умиротворяющая прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.
Там изящные аллеи и живописные просторы парка, находящиеся под слоем белого искрящегося снега, подарят Вам незабываемые впечатления и прекрасные виды.
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость программы без проживания и питания: 25080 руб.
|Размещение
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|35910
|35910
|46270
|1400
|5180
|5180
|7770
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|46970
|-
|64890
|1400
|9800
|10640
|-
|Невский берег 3*, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|42570
|38470
|56710
|1400
|7770
|8470
|11270
|Невский берег 3*, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|48250
|40150
|67990
|1400
|10570
|11270
|14070
|Охтинская 3* Стандарт, Завтрак шведский стол
|37470
|34970
|48530
|1400
|5740
|5950
|8050
|Станция L1 3* Мансарда, шведский стол
|43280
|42680
|59800
|1400
|8540
|8820
|13020
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|44130
|42930
|61490
|1400
|8960
|9240
|13440
|Станция M19 3* Стандарт, континентальный завтрак
|46690
|43690
|64890
|1400
|9800
|10500
|14700
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|41580
|39380
|55860
|1400
|7560
|7980
|11200
|Станция S12 4* Классик, шведский стол
|53780
|47780
|76180
|1400
|12600
|14000
|18900
|Станция S12 4* Классик Мансарда, шведский стол
|52080
|47280
|75600
|1400
|12460
|13160
|18060
|Станция S10 4* Стандарт, шведский стол
|52080
|47280
|75600
|1400
|12460
|13160
|18060
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол!!!Номера с 1 большой кроватью!!!
|48110
|38510
|64910
|1400
|9800
|11200
|13440
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|53210
|40010
|75050
|1400
|12320
|13720
|15960
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол!!!Номера с 1 большой кроватью!!!
|46970
|40170
|62650
|1400
|9240
|10640
|13580
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|51790
|41590
|72230
|1400
|11620
|13020
|15960
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|43850
|-
|56450
|1400
|7700
|9100
|-
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|46690
|47690
|62090
|1400
|9100
|10500
|16100
|Катарина 4* Смарт/Мансарда, шведский стол
|47340
|-
|61815
|1400
|9030
|10820
|-
|Катарина 4* Комфорт, шведский стол
|52450
|42990
|71965
|1400
|11550
|13340
|16700
Скидка на ребенка до 14 лет: 1400 руб.
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Театральная площадь 4
Отель находится в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.
Гостиница «Охтинская»
Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.
Для заселения доступны категории Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.
Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.
В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.
Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Трио
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Невский Берег
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежий продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Москва
Отель «Москва» 4* — современная четырехзвездочная гостиница, расположенная в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с главными достопримечательностями столицы и метро «Площадь Александра Невского». Гости могут воспользоваться услугами трансфера, прачечной и химчистки, экскурсионного обслуживания.
Для постояльцев подготовлены комфортабельные номера разных категорий: «Стандарт», «Комфорт», «Люкс», «Апартаменты». В каждом есть удобная мебель и современная техника, собственная ванная комната, а также следующие удобства: кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, телефон, холодильник, банные и гигиенические принадлежности. Из некоторых номеров открывается красивый вид на набережную Невы и городскую панораму.
В проживание включен завтрак формата «шведский стол». Дополнительно можно посетить другие заведения, работающие на территории отеля: рестораны русской, европейской, азиатской кухонь, кофейня, кафе быстрого питания, пекарня, чайхана, лобби-бар. Доступна доставка еды и напитков в номер.
Для проведения деловых и торжественных мероприятий возможна аренда площадок, оснащенных современным оборудованием: конференц-залы, кинозалы, банкетные залы.
Для досуга и приятного отдыха отель «Москва» 4* предоставляет множество сервисов: СПА-центр, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, торговый центр. На территории есть парковка. Расстояние до Московского железнодорожного вокзала — 1,64 км, до аэропорта — 21,8 км.
Станция Премьер S12
Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.
Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.
Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».
Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Station Premier S10
Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.
Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.
По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.
В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.
Catherine Art Hotel
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе: завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Транспортная карта «Подорожник»
- Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в туре: завтраки, при выборе тарифа без проживания, обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет: 1400 руб.