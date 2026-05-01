Мистическая Воттоваара. Тур в Карелию

Нет в Карелии места более загадочного и таинственного, чем гора Воттоваара.

Эта гора является одной из самых высоких точек региона, с вершины которой открываются фантастические панорамы озёр, холмов и сосновых лесов.

этом туре вы не только посетите величественную гору, но и осмотрите водопад Кивач, отправитесь к вулкану Гирвас, прогуляетесь по карьеру Белая Гора, а также отдохнёте на турбазе в окружении красивой карельской природы.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Водопад Кивач. Вулкан Гирвас. Прибытие на турбазу

07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».

Наш автобус отправляется в настоящее путешествие в мир древних сил и естественной красоты Карелии.

По пути запланирована остановка для перекуса в «Фермерской усадьбе».

«Фермерская усадьба» — это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком. На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.

Переезд до деревни Вилга, где вас ждет сытный и горячий обед (дополнительная оплата).

Переезд к водопаду Кивач. Осмотр водопада.

Своеобразная красота карельской природы складывается из противоборства двух различных стихий: грозной, ревущей ярости воды, бушующей на порогах и водопадах, и торжественной тишины сосновых боров. В этом чарующем краю есть особенно поэтичные места. Одно из них — водопад Кивач.

Расположенный на реке Суне, Кивач прекрасен всегда, когда бы вы ни приехали на встречу с ним. О Киваче сложено немало стихов, песен и поэтических легенд. Полюбуемся и мы его торжественной красотой.

Переезд к вулкану Гирвас. Осмотр кратера и водопада.

Окруженный хвойными лесами, скрывается от глаз вулкан Гирвас — древнейшая достопримечательность Карелии. Этот потухший вулкан до сих пор привлекает геологов со всего мира. По словам ученых, это самый древний из сохранившихся на Земле вулканических кратеров. От былого величия сохранились жерло Гирваса, левая часть вулкана и трубка взрыва.

Застывшие лавовые потоки перемежаются вулканическими бомбами — каменными вставками в виде шаров и столбов. Сейчас кратер наполнен чистой водой, а неподалеку расположена одноименная достопримечательность — водопад Гирвас.

Переезд на турбазу в пос. Гимолы.

Вечернее размещение.

Полноценный ужин.

Турбаза находится на берегу небольшого лесного озера в окружении красивой карельской природы. Здесь вы отдохнете и наберетесь сил для поездки к горе Воттоваара на следующее утро!

2 день

Гора Воттоваара

Завтрак на базе из экологически чистых продуктов.

Сегодня нам предстоит насыщенный и полный ярких впечатлений день, поэтому рекомендуем вам хорошенько позавтракать.

Выдача сухих пайков на день для желающих (дополнительная оплата).

Переезд на внедорожниках к подножью горы Воттоваара.

Экспедиция и подъем на гору.

Вас ждет уникальное погружение в мистическую атмосферу карельской природы. Действительно, место окружено легендами о шаманах, духах и аномальных явлениях, на вершине горы обнаружено множество сейдов — камней, установленных древними саамами, которые считаются местами силы и поклонения.

Каменные лабиринты привлекают туристов и исследователей со всего мира, стремящихся прикоснуться к тайнам древних цивилизаций и почувствовать атмосферу этого места.

Возвращение на турбазу.

Полноценный ужин.

Свободное время.

3 день

Мраморный карьер Белая Гора

Завтрак на базе из экологически чистых продуктов.

Выдача сухих пайков на день для желающих (дополнительная оплата).

Переезд к мраморному карьеру Белая Гора.

Прогулка по карьеру.

Среди множества интересных мест, которыми богата Карелия, вызывает большой интерес деревня Белая Гора, которая расположилась на берегу Хижозера. Здесь расположены бывшие Тивдийские каменоломни по добыче мрамора, которые по красоте не уступают Рускеальскому карьеру.

Более сотни лет Белая Гора была центром по добыче мрамора на Русском Севере.

Со стороны берега Белая Гора представляет собой обрывистую стену, сложенную из мрамора и местами поросшую лесом. Наверх ведет тропинка, а сверху открывается завораживающий вид на лес, озеро и прилегающие окрестности.

Поздний обед в кафе (дополнительная оплата).

Возвращение в г. Санкт-Петербург.

Прибытие ориентировочно в 23:30 к ст. метро «Улица Дыбенко».

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в пос. Гимолы.

Стоимость тура на 1 человека:

  • при двухместном размещении – 19990 руб.;
  • при одноместном размещении – 21990 руб.

Варианты проживания

Турбаза в пос. Гимолы

2 ночи

Тур предусматривает проживание 2 ночи на турбазе в номерах с удобствами в пос. Гимолы.

Турбаза находится на берегу небольшого лесного озера в окружении красивой карельской природы.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд на комфортабельном автобусе
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Проживание в номерах с удобствами
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака и 2 ужина)
  • Экосбор за посещение г. Воттоваара
  • Аренда внедорожников для поездки на г. Воттоваару
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Дополнительные услуги (цены ориентировочные):
  • Пакет питания в 1 и 2 день (2 обеда) - 1400 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
  • Кивач - 350 руб
  • Гирвас - 250 руб
  • Сухой паёк на турбазе (по желанию) - 300 руб
  • На некоторых объектах платные туалеты - 50 руб. (оплата наличными на месте)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо иметь удобную непромокаемую обувь и спортивно-туристическую, ветростойкую одежду, средства для защиты от насекомых. Рекомендуем взять комплект теплых вещей, купальный костюм и гигиенические принадлежности (мыло, зубная щетка, паста, шампунь).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли рекомендации по прибытию?

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».

Отправление из Москвы:

  1. Прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 в день тура.
  2. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 05:30 в день тура.

Отправление из Новосибирска:

  1. Прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 в день тура.
  2. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 05:30 в день тура.
Какие особенности есть у данного тура?

Это активный тур, поэтому необходима физическая подготовка. Предстоит много пеших переходов по пересеченной местности.

Во время посещения горы необходимо внимательно прослушать инструктаж гида и четко его соблюдать.

Мобильная связь: на турбазе ловит МТС и «МегаФон».

Дополнительный пакет питания лучше заказывать сразу при покупке тура.

При себе обязательно иметь наличные деньги, т. к. на некоторых участках отсутствуют терминалы. При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

