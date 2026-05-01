1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Водопад Кивач. Вулкан Гирвас. Прибытие на турбазу

07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».

Наш автобус отправляется в настоящее путешествие в мир древних сил и естественной красоты Карелии.

По пути запланирована остановка для перекуса в «Фермерской усадьбе».

«Фермерская усадьба» — это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком. На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.

Переезд до деревни Вилга, где вас ждет сытный и горячий обед (дополнительная оплата).

Переезд к водопаду Кивач. Осмотр водопада.

Своеобразная красота карельской природы складывается из противоборства двух различных стихий: грозной, ревущей ярости воды, бушующей на порогах и водопадах, и торжественной тишины сосновых боров. В этом чарующем краю есть особенно поэтичные места. Одно из них — водопад Кивач.

Расположенный на реке Суне, Кивач прекрасен всегда, когда бы вы ни приехали на встречу с ним. О Киваче сложено немало стихов, песен и поэтических легенд. Полюбуемся и мы его торжественной красотой.

Переезд к вулкану Гирвас. Осмотр кратера и водопада.

Окруженный хвойными лесами, скрывается от глаз вулкан Гирвас — древнейшая достопримечательность Карелии. Этот потухший вулкан до сих пор привлекает геологов со всего мира. По словам ученых, это самый древний из сохранившихся на Земле вулканических кратеров. От былого величия сохранились жерло Гирваса, левая часть вулкана и трубка взрыва.

Застывшие лавовые потоки перемежаются вулканическими бомбами — каменными вставками в виде шаров и столбов. Сейчас кратер наполнен чистой водой, а неподалеку расположена одноименная достопримечательность — водопад Гирвас.

Переезд на турбазу в пос. Гимолы.

Вечернее размещение.

Полноценный ужин.

Турбаза находится на берегу небольшого лесного озера в окружении красивой карельской природы. Здесь вы отдохнете и наберетесь сил для поездки к горе Воттоваара на следующее утро!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160