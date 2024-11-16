Вас ждет тур по главным достопримечательностям Карелии: легендарный парк «Рускеала», зимние водопады, самая веселая деревня Киндасово.
Вы посетите мастер-класс по приготовлению карельских национальных блюд: лохикейто и красной рыбы на бревне, прокатитесь на ретропоезде и сможете закупиться карельскими деликатесами.
Вы посетите мастер-класс по приготовлению карельских национальных блюд: лохикейто и красной рыбы на бревне, прокатитесь на ретропоезде и сможете закупиться карельскими деликатесами.
Описание тураЕда может рассказать о духе народа куда больше, чем архитектура, живопись и литература. Мы предлагаем вам отправиться в трехдневный тур, который понравится ценителям вкусной еды, интерактивных экскурсий и природных объектов. За эти три дня вы соберете все визитные карточки Карелии, испытаете свои силы в национальной кухне и сможете закупить и привезти себе и своим близким деликатесы. На небе только и разговоров, что о карельской рыбке! Вернувшись отдохнувшими и искрящимися от впечатлений, вы с гордостью сможете сказать, что стали знатоком Карелии. Тур для гурманов от мира путешествий. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима
|35 750 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет
|33 250 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет
|28 950 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима
|30 150 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит
|31 350 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит
|39 750 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец - музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Индивидуальный трансфер к месту проведения мастер-классов
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Посещение водопада Кивач
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Входные билеты в Олонецкий музей
- Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Индивидуальный мастер-класс по приготовлению лохикейто
- Индивидуальный мастер-класс по приготовлению красной рыбы на бревне
Что не входит в цену
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 650-850 руб. /nНа период январских праздников (02.01.2025-08.01.2025) стоимость обедов составляет 850-950 руб.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
16 ноя 2024
Мы ездили вдвоем. В Карелии нам очень понравилось. Поездка насыщенная. Очень понравился мастер-класс по рыбе и супу). Экскурсовод видно, что владеет информацией, но рассказывал как-то без души. В целом поездка удалась. Особый респект водителю. Вез очень аккуратно и профессионально. Спасибо за поездку компании☺️
h
hi+79660
17 июл 2024
Отличная экскурсия, прекрасный отель, великолепный гид и супер водитель, рекомендую👍
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