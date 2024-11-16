Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет тур по главным достопримечательностям Карелии: легендарный парк «Рускеала», зимние водопады, самая веселая деревня Киндасово.



Вы посетите мастер-класс по приготовлению карельских национальных блюд: лохикейто и красной рыбы на бревне, прокатитесь на ретропоезде и сможете закупиться карельскими деликатесами. 4 2 отзыва

Скантур Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповой тур Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 2 дня 17 часов На чём проводится На автобусе от 28 650 ₽ за человека Забронировать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00

Описание тура Еда может рассказать о духе народа куда больше, чем архитектура, живопись и литература. Мы предлагаем вам отправиться в трехдневный тур, который понравится ценителям вкусной еды, интерактивных экскурсий и природных объектов. За эти три дня вы соберете все визитные карточки Карелии, испытаете свои силы в национальной кухне и сможете закупить и привезти себе и своим близким деликатесы. На небе только и разговоров, что о карельской рыбке! Вернувшись отдохнувшими и искрящимися от впечатлений, вы с гордостью сможете сказать, что стали знатоком Карелии. Тур для гурманов от мира путешествий. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

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Стоимость тура Тип билета Стоимость За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима 35 750 ₽ За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет 33 250 ₽ За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет 28 950 ₽ За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима 30 150 ₽ За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит 31 350 ₽ За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит 39 750 ₽ Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Фермерская усадьба

Александро-Свирский монастырь

Олонец - музей карелов-ливвиков

Деревня Киндасово

Водопады Ахвенкоски

Горный парк «Рускеала» Что включено Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)

Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи

Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)

Индивидуальный трансфер к месту проведения мастер-классов

Посещение Александро-Свирского монастыря

Посещение водопада Кивач

Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски

Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом

Входные билеты в Олонецкий музей

Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков

Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово

Входные билеты в горный парк «Рускеала»

Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом

Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура

Индивидуальный мастер-класс по приготовлению лохикейто

Индивидуальный мастер-класс по приготовлению красной рыбы на бревне Что не входит в цену Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала

Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 650-850 руб. /nНа период январских праздников (02.01.2025-08.01.2025) стоимость обедов составляет 850-950 руб.

Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.

Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка Где начинаем и завершаем? Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10 Завершение: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 дней 17 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки

Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.