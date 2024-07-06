Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия «Время загадывать желания». Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «ARTSTUDIO Nevsky», «Ramada Plaza by Wyndham St. Petersburg», «Valo Hotel City»,«Москва»,«ЭЛКУС» отправляются на экскурсии от отеля проживания.
14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Тематическая обзорная экскурсия «Время загадывать желания».
В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и включены в маршрут нашей экскурсии. Вы бросите монетку в фонтан «Танцующий шар», поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком и петербургскими Атлантами, узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа Бендера шнурок только на одном ботинке.
Яркой кульминацией экскурсии станет встреча с Хранителем Времени в самом центре города под старинными часами.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам.
Виды Санкт-Петербурга с борта теплохода несравнимы с тем, что вы можете увидеть из окна автобуса. Семейные прогулки по рекам и каналам Петербурга доставят массу удовольствия и взрослым и детям. Вы будете чувствовать себя комфортно, наслаждаясь свежестью ветра и воды в красивейших декорациях города. Чудесный отдых позволит вам также узнать много интересного о Петербурге.
Ужин в кафе города.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия».
Экскурсия подарит детям и их родителям незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. Дорога до Петергофа неутомительная, займет не более 1,5 часа. По пути экскурсовод познакомит вас с историей Петергофа и его владельцами.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Экскурсия познакомит Вас с прекраснейшим ансамблем фонтанов Нижнего парка и расскажет о том, как шумно и весело любил отдыхать основатель Петергофа – император Петр Великий. Фонтаны-шутихи, любимое увеселение императора, доставят огромную радость детям, которые с веселым визгом бегают среди внезапно появляющихся струй воды. Только обязательно захватите для них сменную одежду, ведь удержаться от такого удовольствия – невозможно!
Путешествие по парку на механическом поезде.
Оценить грандиозность Русской Версалии можно во время путешествия по Нижнему парку и парку "Александрия" на механическом поезде. Вы сможете и отдохнуть, и полюбоваться прекрасными пейзажами, представив себе летнюю жизнь царской семьи.
После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку.
15:30 Обед в кафе Петергофа.
Возвращение в город.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 8,5 часов.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Петропавловская крепость
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Путешествие в прошлое начинается! Экскурсия начнется с посещения первой постройки Санкт-Петербурга - Петропавловской крепости. Вы познакомитесь с историей строительства фортеции, посетите Петропавловский собор - усыпальницу российских императоров. Вторая часть экскурсии знакомит с тем периодом истории, когда Санкт-Петербург стал "окном в Европу", которое прорубил основатель города Петр I. По его воле был открыт "Государев кабинет", ставший впоследствии Кунсткамерой.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Здесь все еще присутствует атмосфера петровского времени. Во время экскурсии по территории крепости вы увидите «город в городе», узнаете откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Место окончания программы: Петропавловская крепость (ближайшая ст. метро «Горьковская»).
Продолжительность программы: ~ 4 часа.
Экскурсия в Музей железных дорог России
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Музей железных дорог России.
Этот музейный комплекс - главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире. Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров. На ней разместилось 28 тысяч экспонатов. В музее гости познакомятся с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, которые представлены в натуральную величину. Вы даже можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз.
Место окончания программы: ст. метро «Пл. Восстания», Московский вокзал.
Продолжительность программы: ~ 3 часа.
Посещение музея «Гранд Макет Россия». Царское село. Екатерининский дворец
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Посещение музея «Гранд Макет Россия».
На его площади в масштабе 1:87 раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и подземные станции метро, заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки, стадионы, военные базы, действующие автомобильные и железные дороги.
Путешествие на детском поезде из Петербурга в Царское Село.
Малая железная дорога появилась в Петербурге в I половине XX века, но с того момента она пережила достаточно много реконструкций и усовершенствований. Основным направлением работы Малой Царскосельской железной дороги является не экскурсионная деятельность, а обучение студентов и школьников, планирующих стать проводниками и машинистами. Однако этот увлекательный аттракцион пользуется огромной популярностью среди гостей и жителей северной столицы.
Обед в кафе.
Экскурсия в Екатерининский дворец.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет немного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 10 часов.
Свободный день. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Valo Hotel City***
|комфорт апартаменты (без завтрака)
|08.07.2024
|01.09.2024
|25980
|23880
|-
|-
|37180
|комфорт апартаменты
|08.07.2024
|01.09.2024
|32380
|30280
|-
|-
|43580
|3-мест джуниор сьют (без завтрака)
|08.07.2024
|01.09.2024
|29980
|27880
|20280
|22380
|-
|3-мест джуниор сьют
|08.07.2024
|01.09.2024
|36380
|34280
|27080
|29180
|-
|Ramada Plaza by Wyndham St. Petersburg****
|комфорт апартаменты (без завтрака)
|08.07.2024
|01.09.2024
|29180
|27120
|-
|-
|43580
|комфорт апартаменты
|08.07.2024
|01.09.2024
|35580
|33480
|-
|-
|49980
|3-мест джуниор сьют (без завтрака)
|08.07.2024
|01.09.2024
|34780
|32680
|24680
|26780
|-
|3-мест джуниор сьют
|08.07.2024
|01.09.2024
|41180
|39120
|31080
|33180
|-
|ЭЛКУС***
|стандартный
|01.07.2024
|04.08.2024
|29580
|27480
|21480
|23580
|43580
|05.08.2024
|01.09.2024
|28780
|26680
|20680
|22780
|41980
|4-мест делюкс
|05.08.2024
|01.09.2024
|29180
|27120
|27080
|29180
|-
|Москва****
|4-мест семейный
|01.07.2024
|01.09.2024
|31580
|29480
|29480
|31580
|-
|стандартный
|01.07.2024
|01.09.2024
|33580
|31480
|27080
|29180
|49980
|Русь****
|4-мест 2-х комнатный семейный
|15.07.2024
|01.09.2024
|30380
|28280
|28280
|30380
|-
|классик
|15.07.2024
|01.09.2024
|32780
|30680
|24680
|26780
|44380
|джуниор сюит
|15.07.2024
|01.09.2024
|37180
|35120
|24680
|26780
|57980
Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб.
Варианты проживания
Valo Hotel City 3
Трехзвездочный отель «Valo Hotel City» расположен в Санкт-Петербурге на улице Салова, в 2 минутах ходьбы от станции метро Бухарестская. Полностью соответствует предоставленному статусу и предлагает гостям ряд дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, прачечная. Для отдыха предусмотрена сауна с крытым плавательным бассейном, фитнес-центр. Можно взять велосипеды напрокат.
Номерной фонд представлены светлыми номерами, выдержанными в едином современном стиле. Здесь можно почувствовать себя максимально расслаблено и комфортно, так как все продумано до мелочей. Каждая комната оснащена удобной кроватью с белоснежным постельным бельем из хлопка, ЖК-телевизором с кабельными каналами. Есть рабочее пространство с большим письменным столом.
В здании работает ресторан, интерьер которого поразит своим многообразием. Здесь по меню предоставляются изысканные блюда, приготовленные опытными поварами. Для отдыхающих сервируются завтраки, которые можно доставить или упаковать с собой. Через сотрудников ресепшена можно оформить заказ из любого заведения.
Напротив строения находится крупный торговый комплекс «Континент» с множеством магазинов, а также рынок, автобусная остановка, парк для прогулок. До центра можно добраться за 15 минут езды, а уже там посетить самые популярные достопримечательности северной столицы.
Valo Ramada Plaza 4
Гостиница «Valo Ramada Plaza» расположена в городе Санкт-Петербург. К услугам гостей крытый бассейн, тренажерный зал и спа-центр. Для детей работает парк развлечений с множеством аттракционов. На территории размещена автопарковка за дополнительную оплату. Допускается проживание с животными.
Номерной фонд представлен апартаментами с собственной кухней. В распоряжении постояльцев следующие удобства в номере: розетки рядом с кроватью, фен, гладильные и косметические принадлежности.
На территории отеля есть бар, несколько ресторанов и кондитерских. В ресторане «Palma» для туристов организован завтрак по системе питания «шведский стол».
Для деловых путешественников в гостиничном комплексе функционируют несколько конференц-залов различной вместимости.
В шаговой доступности есть кафе «Ленинградский Экспресс», торговый центр «Континент» и станция метро «Бухарестская». Центр города расположен в 6 км от объекта размещения. Ближайший аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 18 км.
Москва 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Отель Русь
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Элкус 3
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- 6 завтраков (если не выбран тариф «без завтрака»), 2 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Транспорт по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
- Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.