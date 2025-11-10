янв
Программа тура по дням
Отправление
17:45-18:00 Сбор туристов во Владимире, ул. Осьмова, д. 2.
22:00-22:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Санкт-Петербург
~08:00 Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
09:30 Обзорная автобусная экскурсия по городу познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.
Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I «Медным всадником», бывшей резиденцией русских императоров — Зимним дворцом. Также Вы увидите Невский проспект, Кунсткамеру, Адмиралтейство.
Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города — главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!
Посещение Храма Воскресения Христова («Спас на Крови»), который является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя.
О деяниях Александра II во время его правления напоминают 20 досок из тёмно-красного гранита, укрепленные по периметру храма. А внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император.
Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Обед в кафе города.
Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Во время экскурсии Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали, Петропавловский собор, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости.
Переезд в Выборг (~140 км, 2 часа).
Размещение в отеле «Дружба» 3*, г. Выборг — 2 ночи (резервные отели: «Выборг», «Атлантик», г. Выборг).
Выборг
Завтрак в ресторане отеля.
10:00 Обзорная экскурсия по городу «Средневековый Выборг».
Для России Выборг – это уникальный, единственный и неповторимый город западноевропейской архитектуры, потому как в Средние века на Руси строили кремли и городища, замки же возводили в рыцарской Европе. Выборгский замок (внешний осмотр) – островное военное укрепление 13-го века; рыцарские турниры и фестивали подобно «машине времени» отправляют посетителей в Средневековье.
В ходе интересной и познавательной экскурсии вы увидите сохранившиеся укрепления средневекового Выборга, который был основан в 1293 году шведским маршалом Торгильсом Кнутссоном: Круглая башня, Часовая башня, башня Ратуши, руины Доминиканского монастыря, Рыцарский дом, дом Купеческой гильдии, усадьба Бюргера, дом горожанина, памятник Выборгскому трамваю, гранитный дворец, соборы, дом купца Маркелова, памятники средневековой архитектуры.
Посещение знаменитого Старого выборгского рынка с возможностью приобрести финские товары и сувениры.
Обед в кафе города.
Посещение усадьбы Бюргера.
В России не так уж много средневековых городских построек, где проходила жизнь не князей, не бояр, а обычных людей.
Одна из них — усадьба бюргера 16 века на улице Прогонной в Выборге. Ее обитатели принадлежали к «среднему классу», то есть были ремесленниками или торговцами. История стерла имена владельцев и жильцов, но крепкие стены из необработанных валунов устояли перед войнами и бедами.
В цокольном этаже были мастерская и склад, на первом — кухня и гостиная, на втором — спальни. В каретном сарае стояли не кареты, а телеги, в стойлах хрустели овсом рабочие лошадки, над ними хранили сено и жили конюхи.
Вас ждет интерактивная программа «В гостях у веселого Йоулу Пукки (финского Деда Мороза)»:
- рассказ о традициях встречи Рождества в разных странах;
- рассказ о средневековом Выборге, об истории Выборгского кренделя, о символах Выборга;
- дегустация знаменитого выборгского кренделя и глёга — скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
- средневековый театр — перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
- веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки — кто кем был в средневековом Выборге).
Возвращение в отель или свободное время в городе.
Парк Монрепо - Кронштадт
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
10:00 Посещение ландшафтного парка Монрепо.
К северу от Выборгского замка, на берегу моря, находится знаменитый на весь мир ландшафтный парк Монрепо. Расцвет его связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году.
Он представляет собой уникальный образец паркового искусства той эпохи. Знакомство с архитектурой парка начнется на первых шагах, с проходом Ворот «Монрепо».
Далее уже вы сможете оценить разнообразие достопримечательностей, раскинутых по всей территории парка: это и Усадебный дом, и хижина отшельника, храм Нептуна и остров Людвигштайн.
Территория вокруг усадьбы больше похожа на парк, в то время как северная часть Монрепо плавно переходит в первозданную тайгу.
В восточной части парка расположены Китайские мостики, переброшенные через пруд к искусственно созданным островкам. В некоторых местах имеются беседки, лавочки и ротонды, где вы можете насладиться потрясающими видами на залив.
Переезд в Кронштадт (~130 км, 2 часа).
Обед в кафе города.
Кронштадт – город, овеянный романтическими историями о походах русского флота. Именно оттуда в кругосветные плавания и морские походы отправлялись русские моряки. А. П. Ганнибал и Х. Миних, Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев, И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский, А. В. Колчак и С. О. Макаров — их имена стали частью истории Кронштадта.
Во время экскурсии по городу Вы узнаете, как был основан Кронштадт и почему на гербе Кронштадта изображен котел, полюбуетесь учебными кораблями Балтийского флота в Средней гавани и, наконец, окажетесь на Якорной площади.
Завершится экскурсия осмотром главного храма русских моряков – Морского собора святителя Николая Чудотворца.
Морской собор (самостоятельное посещение) святителя Николая Чудотворца заложен в городе-крепости Кронштадт по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году.
Это последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России сегодня.
Морской собор является не только храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях, и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота.
На стенах собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены около 1000 имен моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.
Музейно-исторический парк «Остров фортов» (прогулка по парку) – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней, и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
~17:00 Отправление домой.
Завершение тура
05:30 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
09:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в гостинице «Дружба» 3* (резервные отели: «Выборг», «Атлантик»), г. Выборге – 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 39 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 9250 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 2000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница Дружба, Выборг
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 3 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 2000 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.