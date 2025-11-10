2 день

Санкт-Петербург

~08:00 Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

09:30 Обзорная автобусная экскурсия по городу познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.

Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I «Медным всадником», бывшей резиденцией русских императоров — Зимним дворцом. Также Вы увидите Невский проспект, Кунсткамеру, Адмиралтейство.

Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города — главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!

Посещение Храма Воскресения Христова («Спас на Крови»), который является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя.

О деяниях Александра II во время его правления напоминают 20 досок из тёмно-красного гранита, укрепленные по периметру храма. А внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император.

Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Обед в кафе города.

Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.

Во время экскурсии Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали, Петропавловский собор, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости.

Переезд в Выборг (~140 км, 2 часа).

Размещение в отеле «Дружба» 3*, г. Выборг — 2 ночи (резервные отели: «Выборг», «Атлантик», г. Выборг).

