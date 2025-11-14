Также вас ждет старинный Выборг, где вы исследуете легенды города, полюбуетесь средневековым рыцарским замком, посетите живописный парк Монрепо и насладитесь его романтическими пейзажами.
Программа тура по дням
Отъезд в Санкт-Петербург
19:00 Подача автобуса из г. Электросталь, проспект Ленина, 08Б (остановка рядом с Эльградом).
19:15 Отправление из г. Электросталь.
19:30 Подача автобуса в г. Ногинск, ул. Комсомольская, 76 (рядом с остановкой).
19:45 Отправление из Ногинска.
20:30 Подача автобуса в г. Балашиха.
22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
22:30 Отъезд в Санкт-Петербург по трассе М11 (время в пути около 10 часов, ~700 км).
Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).
23:30 Возможна посадка в г. Солнечногорск (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.
00:00 Возможна посадка в г. Клин (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.
01:00 Возможна Посадка в г. Тверь (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) по предварительной договоренности.
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Прогулка по территории Петропавловской крепости
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект — первый проспект города, Дворцовая площадь — главная площадь города с украшающей её Александровской колонной.
Зимний дворец (Эрмитаж) — изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим ее символом имперского Петербурга — Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.
Пешеходная экскурсия «Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.
Экскурсия в особняк Половцова. Вы узнаете про самый загадочный особняк Петербурга, увидите его подлинные интерьеры и узнаете историю владельцев.
Жемчужиной особняка является уникальный Бронзовый зал, где нередко проводятся концерты классической музыки.
Великолепием поражает витражный фонарь в сердце зала. Внутри вы найдёте многочисленные уникальные изразцовые камины, которые создают атмосферу тепла и уюта.
Обед в кафе города.
Размещение в отеле «Космос Пулковская» 4*.
Свободное время.
Экскурсия в Выборг. Прогулка по скальному пейзажному парку Монрепо
Завтрак в отеле «шведский стол».
Переезд в г. Выборг (140 км).
Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.
Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо. Прогуливаясь по парковым аллеям, вдоль искристой воды Выборгского залива, слушая пения птиц, на секунду присев на скамью возле столетней березы, видно как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море.
Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Посещение Замкового острова с осмотром символа города — средневекового рыцарского Выборгского замка, внешним осмотром башни святого Олафа.
Свободное время для покупки гостинцев и сувениров.
Отъезд в Петербург.
Дополнительно: Ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.
Экскурсия ночная с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.
Автобусная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже
Завтрак в отеле «шведский стол». Выезд с вещами.
Автобусная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.
И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.
Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.
Экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.
Возвращение в Москву к станции метро ВДНХ ориентировочно в 00:00.
Проживание
Стоимость тура указана на 1 человека, руб:
Отель «Космос Пулковская» 4*.
|2-местный стандартный
|26300
|1-местный стандартный
|28200
|Третий в 2-местном номере (на доп. месте)
|25900
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Варианты проживания
Космос Пулковская
«Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel» предоставляет своим гостям размещение в северной столице. К достоинствам сервиса относятся: скоростной интернет, парковка, трансфер, круглосуточная стойка регистрации, прачечная, ежедневная уборка, массаж, бассейн, сауна, вечерняя программа, экскурсионное обслуживание.
Просторные номера, оформленные в лаконичном стиле, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная, средства личной гигиены, тапочки, фен.
На территории отеля работает баварский ресторан-пивоварня Paulaner, который понравится ценителям немецкой культуры питания. А уютный ресторан KamInn с камином поможет насладиться вкусными завтраками, подающимися по системе «Шведский стол».
В организации корпоративных мероприятий поможет 21 современный зал и современный конгресс-холл, который вмещает до 600 человек.
Удобное расположение отеля на Московском проспекте обеспечивает лёгкий доступ ко многим достопримечательностям в округе. Например, к площади Победы, Парку городов-героев и архитектурным памятникам города. Расстояние до аэропорта Пулково - 5,7 км, до Балтийского ж/д вокзала - 7,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Слуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Москву и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Дополнительные экскурсии по желанию: ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов - 1000 руб. (взрослый), 800 руб. (ребенок)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Из каких городов возможен отъезд в первый день тура?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
