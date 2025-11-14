Мои заказы

Осенний дуэт. Петербург и Выборг

Откройте для себя величие осеннего Санкт-Петербурга с нашим автобусным туром из Москвы! На обзорной экскурсии по городу вы познакомитесь с главными символами Санкт-Петербурга — Дворцовой площадью, Зимним дворцом, Медным всадником и прогуляетесь по территории Петропавловской крепости.

Также вас ждет старинный Выборг, где вы исследуете легенды города, полюбуетесь средневековым рыцарским замком, посетите живописный парк Монрепо и насладитесь его романтическими пейзажами.
Осенний дуэт. Петербург и ВыборгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенний дуэт. Петербург и ВыборгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенний дуэт. Петербург и ВыборгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
31
окт

Программа тура по дням

1 день

Отъезд в Санкт-Петербург

19:00 Подача автобуса из г. Электросталь, проспект Ленина, 08Б (остановка рядом с Эльградом).

19:15 Отправление из г. Электросталь.

19:30 Подача автобуса в г. Ногинск, ул. Комсомольская, 76 (рядом с остановкой).

19:45 Отправление из Ногинска.

20:30 Подача автобуса в г. Балашиха.

22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

22:30 Отъезд в Санкт-Петербург по трассе М11 (время в пути около 10 часов, ~700 км).

Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).

23:30 Возможна посадка в г. Солнечногорск (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.

00:00 Возможна посадка в г. Клин (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.

01:00 Возможна Посадка в г. Тверь (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) по предварительной договоренности.

2 день

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Прогулка по территории Петропавловской крепости

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект — первый проспект города, Дворцовая площадь — главная площадь города с украшающей её Александровской колонной.

Зимний дворец (Эрмитаж) — изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим ее символом имперского Петербурга — Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.

Пешеходная экскурсия «Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.

Экскурсия в особняк Половцова. Вы узнаете про самый загадочный особняк Петербурга, увидите его подлинные интерьеры и узнаете историю владельцев.

Жемчужиной особняка является уникальный Бронзовый зал, где нередко проводятся концерты классической музыки.

Великолепием поражает витражный фонарь в сердце зала. Внутри вы найдёте многочисленные уникальные изразцовые камины, которые создают атмосферу тепла и уюта.

Обед в кафе города.

Размещение в отеле «Космос Пулковская» 4*.

Свободное время.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Прогулка по территории Петропавловской крепостиОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Прогулка по территории Петропавловской крепостиОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Прогулка по территории Петропавловской крепостиОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Прогулка по территории Петропавловской крепостиОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Прогулка по территории Петропавловской крепостиОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Прогулка по территории Петропавловской крепостиОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Прогулка по территории Петропавловской крепости
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия в Выборг. Прогулка по скальному пейзажному парку Монрепо

Завтрак в отеле «шведский стол».

Переезд в г. Выборг (140 км).

Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.

Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо. Прогуливаясь по парковым аллеям, вдоль искристой воды Выборгского залива, слушая пения птиц, на секунду присев на скамью возле столетней березы, видно как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море.

Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.

Обед в кафе города.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Посещение Замкового острова с осмотром символа города — средневекового рыцарского Выборгского замка, внешним осмотром башни святого Олафа.

Свободное время для покупки гостинцев и сувениров.

Отъезд в Петербург.

Дополнительно: Ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.

Экскурсия ночная с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.

Экскурсия в Выборг. Прогулка по скальному пейзажному парку МонрепоЭкскурсия в Выборг. Прогулка по скальному пейзажному парку МонрепоЭкскурсия в Выборг. Прогулка по скальному пейзажному парку МонрепоЭкскурсия в Выборг. Прогулка по скальному пейзажному парку МонрепоЭкскурсия в Выборг. Прогулка по скальному пейзажному парку МонрепоЭкскурсия в Выборг. Прогулка по скальному пейзажному парку Монрепо
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Автобусная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже

Завтрак в отеле «шведский стол». Выезд с вещами.

Автобусная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.

И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.

Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.

Экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.

Возвращение в Москву к станции метро ВДНХ ориентировочно в 00:00.

Автобусная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Экскурсия в музей ювелирного искусства ФабержеАвтобусная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Экскурсия в музей ювелирного искусства ФабержеАвтобусная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Экскурсия в музей ювелирного искусства ФабержеАвтобусная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Экскурсия в музей ювелирного искусства ФабержеАвтобусная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Экскурсия в музей ювелирного искусства ФабержеАвтобусная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура указана на 1 человека, руб:

Отель «Космос Пулковская» 4*.

2-местный стандартный26300
1-местный стандартный28200
Третий в 2-местном номере (на доп. месте)25900

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Варианты проживания

Космос Пулковская

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel» предоставляет своим гостям размещение в северной столице. К достоинствам сервиса относятся: скоростной интернет, парковка, трансфер, круглосуточная стойка регистрации, прачечная, ежедневная уборка, массаж, бассейн, сауна, вечерняя программа, экскурсионное обслуживание.

Просторные номера, оформленные в лаконичном стиле, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная, средства личной гигиены, тапочки, фен.

На территории отеля работает баварский ресторан-пивоварня Paulaner, который понравится ценителям немецкой культуры питания. А уютный ресторан KamInn с камином поможет насладиться вкусными завтраками, подающимися по системе «Шведский стол».

В организации корпоративных мероприятий поможет 21 современный зал и современный конгресс-холл, который вмещает до 600 человек.

Удобное расположение отеля на Московском проспекте обеспечивает лёгкий доступ ко многим достопримечательностям в округе. Например, к площади Победы, Парку городов-героев и архитектурным памятникам города. Расстояние до аэропорта Пулково - 5,7 км, до Балтийского ж/д вокзала - 7,3 км.

Космос ПулковскаяКосмос ПулковскаяКосмос ПулковскаяКосмос ПулковскаяКосмос Пулковская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Слуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Москву и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Дополнительные экскурсии по желанию: ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов - 1000 руб. (взрослый), 800 руб. (ребенок)
  • Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов - 1000 руб. (взрослый), 800 руб. (ребенок)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Из каких городов возможен отъезд в первый день тура?

19:00 Подача автобуса из г. Электросталь, проспект Ленина, 08Б (остановка рядом с Эльградом).

19:15 Отправление из г. Электросталь.

19:30 Подача автобуса в г. Ногинск, ул. Комсомольская, 76 (рядом с остановкой).

19:45 Отправление из Ногинска.

20:30 Подача автобуса в г. Балашиха.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Три дня с Петербургом. Осень-весна
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Три дня с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 11 000 ₽ за человека
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 15 900 ₽ за человека
Классический Петербург. Осень и зима
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Классический Петербург. Осень и зима
Начало: Санкт-Петербург
12 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
от 19 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга