3 день

Экскурсия в Выборг. Прогулка по скальному пейзажному парку Монрепо

Завтрак в отеле «шведский стол».

Переезд в г. Выборг (140 км).

Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.

Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо. Прогуливаясь по парковым аллеям, вдоль искристой воды Выборгского залива, слушая пения птиц, на секунду присев на скамью возле столетней березы, видно как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море.

Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.

Обед в кафе города.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Посещение Замкового острова с осмотром символа города — средневекового рыцарского Выборгского замка, внешним осмотром башни святого Олафа.

Свободное время для покупки гостинцев и сувениров.

Отъезд в Петербург.

Дополнительно: Ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.

Экскурсия ночная с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.

