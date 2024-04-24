Классический Петербург. Осень и зима

Классический Петербург
Тур "Классический Петербург" - прекрасный вариант для первого знакомства с городом.

Экскурсионная программа тура сделана так, что за 5 дней Вы увидите главные достопримечательности города, а также посетите дворцы Царского села и Петергофа. Заезды по средам в период с 16.10 по 22.12.24 и с 15.01 по 20.04.25.
5
3 отзыва
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Классический Петербург. Осень и зима
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
  • 12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
  • 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер только на программу, бесплатно.
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:45 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам до 18:00 или свободное время в музее (работает до 20:45).

Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
2 день

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

12:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (850 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.)

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
3 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
  • 12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

13:15 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы узнаете историю Петербурга, которую отражают его памятники: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, величественные дворцы и гранитные набережные Невы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

Трансфер от музея по базовым гостиницам до 19:00.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
4 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
  • 10:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

11:00 Загородная экскурсия в Царское Село.

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. (при наборе группе от 18 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.)

Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).

Загородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское Село
5 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.

14:00 Экскурсия в Эрмитаж –один из величайших музеев мира, расположенный в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

16:00 На выбор: Трансфер на Площадь Восстания (Московский вокзал).

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., часы работы 10:00-22:00)

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». ОтъездАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». ОтъездАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (при выборе пакета с проживанием).

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 13 700 руб.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Стоимость тура на 1 человека в рублях: базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый на доп. кроватиОдноместный Двухместный с раздельными кроватями Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый на доп. кроватиОдноместный
СтандартБизнесКомфорт
16.10.24195002530020500183002510021700217001830029700
23.10.24198002590020650183002515021950219501830030200
30.10.24207002770021100183002530022700227001830031700
06.11.24-18.12.24187002350019700183002430020500205001830027300

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюВзрослый на доп. кроватиОдноместный Двухместный с раздельными кроватями Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый на доп. кроватиОдноместный
СтандартКомфорт
16.10.2421300217002730021100231002170030700
23.10.2421700222002800022400234002220031500
30.10.2422100227002870023700237002270032300
06.11.24-18.12.2421300217002730027500275002170030700

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Двухместный с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Двухместный с раздельными кроватями Ребенок (0-12)Взрослый на доп. кроватиОдноместный Двухместный с раздельными кроватями Одноместный
СтандартныйКомфортПолулюкс
16.10.24225002250028600232001940020500297002480033000
23.10.24-30.10.24227002270029100235001950020700301002510033500
06.11.24-18.12.24219002190027300225001870019700287002430032300

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского пешком минут 10. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Одноместный
СтандартМансардаУлучшенный
16.10.24-18.12.24187002270018700227002010024300

Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 +50% (с завтраком).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый на доп. кроватиОдноместный
Стандарт
16.10.24207001930026300
23.10.24208501930026550
30.10.24213001930027300
06.11.24-18.12.24207001930026300

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый на доп. кроватиОдноместный
СтандартСупериор.
16.10.242210028700237002770029700
23.10.242230028700237002770030500
30.10.242250028700237002770031300
06.11.242250028700237002770031300
13.11.242210028700237002770029700
20.11.242210028700237002770029700
27.11.242210028700237002770029700
04.12.242210028700237002770029700
11.12.242210028700237002770029700
18.12.242210028700237002770029700

Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями
СтандартКомфорт
16.10.24206502640020050
23.10.24201002530019500
30.10.24205002630020100
06.11.24202002555019650
13.11.24-18.12.24201002530019500

Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюВзрослый на доп. кроватиОдноместный
Комфорт
16.10.24-30.10.24230002050029000
06.11.24-18.12.24225002030028100

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Одноместный
Смарт без кухниСмартСтудия (быв. Стандарт)
16.10.24-18.12.24233003210024100335002470035100

Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. в 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый на доп. кроватиОдноместный
СтандартКомфорт
16.10.24-30.10.242430031500275002130038100
15.01.25-22.01.252410031700267002030037300

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Одноместный
Стандарт
16.10.24-30.10.242430031500
15.01.25-22.01.252410031700

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Даты заездовВзрослый на доп. кроватиДвухместный с двуспальной кроватью Двухместный с раздельными кроватями Одноместный
Смарт стандартСтандарт (быв. Смарт)
16.10.24-18.12.2419700213002170026300

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюВзрослый на доп. кроватиОдноместный
СтандартКомфорт
16.10.24-18.12.242350033300245002370035300
15.01.25-16.04.25241003430025100-36300

Кравт Невский СПА 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью Одноместный
Стандарт
16.10.24-22.01.252770036300

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюВзрослый на доп. кроватиОдноместный Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый на доп. кроватиОдноместный
СтандартПолулюкс
16.10.24-26.03.25305003030040500505003030080500

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1800 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 700 руб.

Доплата за иностранные входные билеты в Петергоф (исключение РБ): 1600 руб.

Варианты проживания

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Кравт Невский СПА 4

4 ночи

Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.

Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4

Москва 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Октябрьская 4

4 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Порт Комфорт Лиговский 29 4

4 ночи

Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Бест Вестерн 4

4 ночи

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.

В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.

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Ярд Резиденс 4

4 ночи

Апарт-отель "YARD Residence" - 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

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Cronwell Inn Стремянная 4

4 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4

Гранд Отель Эмеральд 5

4 ночи

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).

Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

Отель Art Deco Nevsky

4 ночи

Отель "Art Deco Nevsky" находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Отель Art Deco NevskyОтель Art Deco NevskyОтель Art Deco NevskyОтель Art Deco NevskyОтель Art Deco NevskyОтель Art Deco Nevsky

Отель Атриум Санкт-Петербург

4 ночи

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Отель Атриум Санкт-ПетербургОтель Атриум Санкт-ПетербургОтель Атриум Санкт-ПетербургОтель Атриум Санкт-ПетербургОтель Атриум Санкт-Петербург

Отель Элкус

4 ночи

«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

Отель ЭлкусОтель ЭлкусОтель ЭлкусОтель ЭлкусОтель Элкус

Отель Невский берег 122

4 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Отель Невский берег 122Отель Невский берег 122Отель Невский берег 122Отель Невский берег 122Отель Невский берег 122

Отель Невский Берег 93

4 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 1 600 руб
  • Индивидуальный трансфер аэропорт - отель
  • Трансфер по завершению тура в аэропорт/вокзал/отель
  • Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1800 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 700 руб.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
24 апр 2024
Все было круто!!! Проехали почти весь Питер. Комфортный автобус с гидом это просто супер!!! Столько всего увидели и узнали. Благодарим за поездку!!!
З
26 фев 2024
Добрый день! Поездка прошла отлично! Море положительных эмоций, впечатлений. Обожаю город Петербург, это город-сказка, город необычной архитектуры! Я действительно очень счастлива,что и живу в такой стране, познакомилась
поистине с настоящими сокровищами,
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которые собраны в музеях Петербурга.
Особое спасибо за интересную и познавательную информацию от гида Елецкой Ирины Евгеньевны. Эта женщина - мастер, специалист своего дела, много очень интересного узнала с ее рассказов и о городе и его музеях. Все экскурсии были увлекательны благодаря и информации и тембру голоса с которым Ирина Евгеньевна нам рассказывала.

Всем сотрудникам Большой Страны спасибо за организацию таких интересных туров. Надеюсь сотрудничать с вами и в дальнейшем

Х
30 янв 2024
Впечатления самые положительные. Понравился тур Классический Петербург. Потому что для нас это было первое знакомство с Петербургом. Самые основные достопримечательности за эти 5 дней нам удалось посетить и посмотреть!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные туры

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