Экскурсионная программа тура сделана так, что за 5 дней Вы увидите главные достопримечательности города, а также посетите дворцы Царского села и Петергофа. Заезды по средам в период с 16.10 по 22.12.24 и с 15.01 по 20.04.25.
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер только на программу, бесплатно.
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:45 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам до 18:00 или свободное время в музее (работает до 20:45).
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
12:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (850 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.)
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
13:15 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы узнаете историю Петербурга, которую отражают его памятники: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, величественные дворцы и гранитные набережные Невы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 19:00.
Загородная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 10:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
11:00 Загородная экскурсия в Царское Село.
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. (при наборе группе от 18 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.)
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.
14:00 Экскурсия в Эрмитаж –один из величайших музеев мира, расположенный в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
16:00 На выбор: Трансфер на Площадь Восстания (Московский вокзал).
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., часы работы 10:00-22:00)
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (при выборе пакета с проживанием).
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 13 700 руб.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Стоимость тура на 1 человека в рублях: базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Стандарт
|Бизнес
|Комфорт
|16.10.24
|19500
|25300
|20500
|18300
|25100
|21700
|21700
|18300
|29700
|23.10.24
|19800
|25900
|20650
|18300
|25150
|21950
|21950
|18300
|30200
|30.10.24
|20700
|27700
|21100
|18300
|25300
|22700
|22700
|18300
|31700
|06.11.24-18.12.24
|18700
|23500
|19700
|18300
|24300
|20500
|20500
|18300
|27300
Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|16.10.24
|21300
|21700
|27300
|21100
|23100
|21700
|30700
|23.10.24
|21700
|22200
|28000
|22400
|23400
|22200
|31500
|30.10.24
|22100
|22700
|28700
|23700
|23700
|22700
|32300
|06.11.24-18.12.24
|21300
|21700
|27300
|27500
|27500
|21700
|30700
Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями Ребенок (0-12)
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|Полулюкс
|16.10.24
|22500
|22500
|28600
|23200
|19400
|20500
|29700
|24800
|33000
|23.10.24-30.10.24
|22700
|22700
|29100
|23500
|19500
|20700
|30100
|25100
|33500
|06.11.24-18.12.24
|21900
|21900
|27300
|22500
|18700
|19700
|28700
|24300
|32300
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского пешком минут 10. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандарт
|Мансарда
|Улучшенный
|16.10.24-18.12.24
|18700
|22700
|18700
|22700
|20100
|24300
Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 +50% (с завтраком).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Стандарт
|16.10.24
|20700
|19300
|26300
|23.10.24
|20850
|19300
|26550
|30.10.24
|21300
|19300
|27300
|06.11.24-18.12.24
|20700
|19300
|26300
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Стандарт
|Супериор.
|16.10.24
|22100
|28700
|23700
|27700
|29700
|23.10.24
|22300
|28700
|23700
|27700
|30500
|30.10.24
|22500
|28700
|23700
|27700
|31300
|06.11.24
|22500
|28700
|23700
|27700
|31300
|13.11.24
|22100
|28700
|23700
|27700
|29700
|20.11.24
|22100
|28700
|23700
|27700
|29700
|27.11.24
|22100
|28700
|23700
|27700
|29700
|04.12.24
|22100
|28700
|23700
|27700
|29700
|11.12.24
|22100
|28700
|23700
|27700
|29700
|18.12.24
|22100
|28700
|23700
|27700
|29700
Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Стандарт
|Комфорт
|16.10.24
|20650
|26400
|20050
|23.10.24
|20100
|25300
|19500
|30.10.24
|20500
|26300
|20100
|06.11.24
|20200
|25550
|19650
|13.11.24-18.12.24
|20100
|25300
|19500
Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Комфорт
|16.10.24-30.10.24
|23000
|20500
|29000
|06.11.24-18.12.24
|22500
|20300
|28100
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|16.10.24-18.12.24
|23300
|32100
|24100
|33500
|24700
|35100
Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. в 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|16.10.24-30.10.24
|24300
|31500
|27500
|21300
|38100
|15.01.25-22.01.25
|24100
|31700
|26700
|20300
|37300
Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандарт
|16.10.24-30.10.24
|24300
|31500
|15.01.25-22.01.25
|24100
|31700
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.
|Даты заездов
|Взрослый на доп. кровати
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Смарт стандарт
|Стандарт (быв. Смарт)
|16.10.24-18.12.24
|19700
|21300
|21700
|26300
Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|16.10.24-18.12.24
|23500
|33300
|24500
|23700
|35300
|15.01.25-16.04.25
|24100
|34300
|25100
|-
|36300
Кравт Невский СПА 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандарт
|16.10.24-22.01.25
|27700
|36300
Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати
|Одноместный
|Стандарт
|Полулюкс
|16.10.24-26.03.25
|30500
|30300
|40500
|50500
|30300
|80500
Скидка детям до 14 лет (0-13): 1800 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 700 руб.
Доплата за иностранные входные билеты в Петергоф (исключение РБ): 1600 руб.
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Кравт Невский СПА 4
Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.
Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Бест Вестерн 4
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.
В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.
Ярд Резиденс 4
Апарт-отель "YARD Residence" - 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Cronwell Inn Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).
Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
Отель Art Deco Nevsky
Отель "Art Deco Nevsky" находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Отель Атриум Санкт-Петербург
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Отель Элкус
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Отель Невский берег 122
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Отель Невский Берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 1 600 руб
- Индивидуальный трансфер аэропорт - отель
- Трансфер по завершению тура в аэропорт/вокзал/отель
- Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 1800 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 700 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
поистине с настоящими сокровищами,