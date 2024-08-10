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2 дня
Семейные выходные в Выборге: мини-тур с кулинарным мастер-классом и активностями
Прогуляться по экотропе, познакомиться с обитателями фермы-парка и полакомиться выборгским кренделем
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал (около памятник...
10 авг в 09:00
11 600₽ за человека
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
2 авг в 09:15
9 авг в 09:15
21 400₽ за человека
2 дня
Дух Средневековья: тур выходного дня по Выборгу
Попробовать местное пиво, приготовить выборгский крендель и отдохнуть в парке «Монрепо»
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал (около памятник...
24 авг в 09:00
15 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парк Монрепо»
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