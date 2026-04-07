1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

12:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова.

А также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».

14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.

15:00 Свободное время для обеда или теплоходной экскурсии за доп. плату.

16:30 Экскурсия в Эрмитаж. Вы посетите один из самых масштабных музеев мира, где увидите величайшие творения известных художников и скульпторов.

После экскурсии свободное время в Эрмитаже(работает до 20:00).

Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса! (ориентировочно 900 руб.).

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 700 руб.). Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория»

18:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160