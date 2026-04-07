Мои заказы

Петра творенье: Град и Роща

Погрузитесь в Петербург с высоты величия и бездны искусства.

Медный всадник, стрелка Васильевского и легендарная «Аврора» — как пролог к имперской мощи, а затем — исполинский Исаакий и бесконечные залы Эрмитажа,
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где время застывает в золоте картин.

Вас ждет мистическая Линдуловская роща, где лиственница «каменеет» в воде, а в реке Рощинке резвится лосось, без которого не родится речной жемчуг.

Вы пройдёте по тропе ледников, увидите четыре вида редчайших деревьев и раскроете тайну птицы, вдохновившей японские поезда.

Петра творенье: Град и РощаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Петра творенье: Град и РощаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Петра творенье: Град и РощаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

12:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова.

А также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».

14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.

15:00 Свободное время для обеда или теплоходной экскурсии за доп. плату.

16:30 Экскурсия в Эрмитаж. Вы посетите один из самых масштабных музеев мира, где увидите величайшие творения известных художников и скульпторов.

После экскурсии свободное время в Эрмитаже(работает до 20:00).

Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса! (ориентировочно 900 руб.).

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 700 руб.). Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория»

18:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и Эрмитаж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Переезд до поселка Рощино. Пешая экскурсия по экологической тропе заказника

Завтрак. Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает»

07:30 Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания».

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин «Буквоед».

07:45 Отправление из Санкт-Петербурге в Выборгский район. В пути гид расскажет об истории корабельного дела в России и о том, почему Пётр I так ценил лиственницу.

Переезд до поселка Рощино (около 60–70 км).

09:00 Прибытие к заказнику. Вход в Линдуловскую рощу украшают стилизованные под старину деревянные ворота. Организационные моменты, краткий инструктаж о правилах поведения на особо охраняемой территории. Подготовка к прогулке.

Внимание! Перед посещением заказника «Линдуловская роща» который является особо охраняемой природной территорией, по постановлению Правительства необходимо самостоятельно оплатить обязательный платеж в размере 200 рублей.

09:15 Пешая экскурсия по экологической тропе заказника. Прогулка проходит по обоим берегам реки Рощинки, через холмистый рельеф, который сформировали древние ледники.

По ходу маршрута гид остановится в ключевых точках и расскажет:

  • у начала тропы у стилизованных ворот. Введение в историю рощи: как и зачем иностранец Фокель создавал этот лес по приказу Адмиралтейской коллегии;
  • в тени старых лиственниц. О том, почему лиственница стала главным корабельным деревом, как её древесина «каменеет» в воде и где ещё в мире можно увидеть такие насаждения. Мы увидим четыре вида лиственниц: архангельскую (Сукачёва), сибирскую, европейскую и камчатскую;
  • на смотровой точке у реки Рощинка. Рассказ о нерестилищах атлантического лосося, кумжи и миноги. Удивительная загадка: как связаны лосось и речной жемчуг. Оказывается, в этих водах обитает охраняемый двустворчатый моллюск — жемчужница жемчугоносная, жизнь которого невозможна без лосося;
  • на поляне с редкими деревьями. Помимо лиственниц, мы встретим пихты сибирскую и белокорую, сосны балканскую, кедровую сибирскую и скрученную, а также тую складчатую с её сизоватой ажурной кроной. Гид расскажет, как эти «чужестранцы» прижились на севере;
  • на тихой лесной тропе. Мы поговорим о животных и птицах, обитающих в заказнике. Узнаем, какая птица (зимородок или другая) вдохновила японцев на технический прорыв в поездостроении. Поищем следы скрытного пребывания лесных обитателей;
  • у бурлящей воды. Спуск к реке, чтобы полюбоваться ледовыми скульптурами (зимой) или просто послушать шум воды (летом). Рощинка частично не замерзает даже зимой, что создаёт удивительные пейзажи.

12:15 Свободное время для самостоятельных фотографий, отдыха на скамейках или короткого пикника (перекус с собой).

Важно: на территории заказника нет кафе, поэтому стоит взять термос и бутерброды.

13:30 Отправление в Санкт-Петербург.

14:15 Конечная остановка – ст. м. «Площадь Восстания».

Переезд до поселка Рощино. Пешая экскурсия по экологической тропе заказникаПереезд до поселка Рощино. Пешая экскурсия по экологической тропе заказникаПереезд до поселка Рощино. Пешая экскурсия по экологической тропе заказникаПереезд до поселка Рощино. Пешая экскурсия по экологической тропе заказника
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость указана на 1 человека, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Космос Прибалтийская 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер03.07.2026-04.07.2026120001485011900
Стандартный номер07.08.2026-08.08.2026116501420011900
Стандартный номер04.09.2026-05.09.2026110001285011250
Номер Супериор03.07.2026-04.07.2026126501620011900
Номер Супериор07.08.2026-08.08.2026123001550011900
Номер Супериор04.09.2026-05.09.2026116501420011250

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт03.07.2026-08.08.2026120501580011250
Номер Стандарт04.09.2026-05.09.2026113001430011250
Номер Комфорт03.07.2026-08.08.2026130501780011250
Номер Комфорт04.09.2026-05.09.2026122001605011250

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер03.07.2026-04.07.20261390018650-
Стандартный номер07.08.2026-08.08.20261335017250-
Стандартный номер04.09.2026-05.09.20261255015450-
Номер Комфорт03.07.2026-04.07.2026145501985011250
Номер Комфорт07.08.2026-08.08.2026139501830011400
Номер Комфорт04.09.2026-05.09.2026128501635010700
Номер Джуниор Сюит03.07.2026-04.07.2026157002215011250
Номер Джуниор Сюит07.08.2026-08.08.2026150002045011400
Номер Джуниор Сюит04.09.2026-05.09.2026137001795010700

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер03.07.2026-04.07.20261240015900-
Стандартный номер07.08.2026-08.08.20261190015000-
Стандартный номер04.09.2026-05.09.20261125013650-
Улучшенный номер03.07.2026-04.07.2026130501725011650
Улучшенный номер07.08.2026-08.08.2026126001630011650
Улучшенный номер04.09.2026-05.09.2026119501505011650

CronwellInn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный одноместный номер07.08.2026-08.08.2026-15250-
Номер Стандарт07.08.2026-08.08.20261160015250-
Номер Стандарт04.09.2026-05.09.20261110014300-
Номер Комфорт07.08.2026-08.08.2026118501580011500
Номер Комфорт04.09.2026-05.09.2026114001485011500
Номер Комфорт Нео03.07.2026-04.07.2026130501815011500
Номер Комфорт Нео07.08.2026-08.08.2026130501815011500
Номер Комфорт Нео04.09.2026-05.09.2026130501815011500
Номер Джуниор сюит03.07.2026-08.08.2026150502220011500
Номер Джуниор сюит04.09.2026-05.09.2026150502220011500
Номер Джуниор сюит НЕО03.07.2026-05.09.2026160502420011500

Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер03.07.2026-08.08.20261380019100-
Номер Комфорт03.07.2026-08.08.2026155002255011350

Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер03.07.2026-08.08.20261380019100-
Номер комфорт03.07.2026-08.08.2026155002255011350

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведскийстол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетныйчас: 15:00 заезд, 12:00 выезд, раннийЗаезд + 100%.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт07.08.2026-08.08.20261400018300-
Номер Представительский с одной двуспальной кроватью07.08.2026-08.08.20261540021100-
Номер Представительский с одной двуспальной кроватью04.09.2026-05.09.20261365017650-
Номер Люкс03.07.2026-08.08.2026180002630011650
Номер Люкс04.09.2026-05.09.2026148502005011650
Номер Представительский с двумя односпальными кроватями07.08.2026-08.08.20261540021100-
Номер Представительский с двумя односпальными кроватями04.09.2026-05.09.20261365017650-
Номер Представительский с двумя односпальными кроватями07.08.2026-08.08.20261540021100-
Номер Представительский с двумя односпальными кроватями04.09.2026-05.09.20261365017650-
Номер Улучшенный03.07.2026-08.08.20261450019400-
Номер Улучшенный04.09.2026-05.09.20261320016700-

Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Номер Классик одноместный03.07.2026-04.07.2026-14850-
Номер Классик одноместный07.08.2026-08.08.2026-13250-
Номер Классик одноместный04.09.2026-05.09.2026-13250-
Номер Классик03.07.2026-04.07.2026130501820011900
Номер Классик07.08.2026-05.09.2026116501540011100
Номер Джуниор сюит03.07.2026-04.07.2026139001910011900
Номер Джуниор сюит07.08.2026-05.09.2026124501620011100

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер вид на город03.07.2026-04.07.2026142501925012050
Стандартный номер вид на город07.08.2026-08.08.2026139001860012050
Стандартный номер вид на город04.09.2026-05.09.2026129001660012050
Стандартный номер вид на Неву03.07.2026-04.07.2026145001980012050
Стандартный номер вид на Неву07.08.2026-08.08.2026142501925012050
Стандартный номер вид на Неву04.09.2026-05.09.2026132001710012050

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARDResidence- это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Номер смарт без кухни03.07.2026-08.08.20261165015200-
Номер смарт без кухни04.09.2026-05.09.20261090013700-
Номер смарт без кухни03.07.2026-08.08.20261220015700-
Номер смарт без кухни04.09.2026-05.09.20261145014250-
Номер смарт с кухней03.07.2026-08.08.20261190015700-
Номер смарт с кухней04.09.2026-05.09.20261140014650-
Номер смарт с кухней03.07.2026-08.08.20261245016250-
Номер смарт с кухней04.09.2026-05.09.20261190015200-
Номер студия03.07.2026-08.08.2026120501600010600
Номер студия04.09.2026-05.09.2026116001505010600
Номер студия03.07.2026-08.08.2026126001650011100
Номер студия04.09.2026-05.09.2026121001560011100

Скидка ребенку до 14 лет: 850 рублей.

Скидка ребенку 14-16 лет: 250 рублей.

Варианты проживания

Космос Прибалтийская

1 ночь

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.

Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.

Космос ПрибалтийскаяКосмос ПрибалтийскаяКосмос ПрибалтийскаяКосмос Прибалтийская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Москва»

1 ночь

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Октябрьская»

1 ночь

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Достоевский

1 ночь

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

ДостоевскийДостоевскийДостоевский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кронвелл Инн Стремянная

1 ночь

Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.

К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.

Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.

Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.

Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.

Кронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн Стремянная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег 122

1 ночь

Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег 93

1 ночь

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Невский берег 93Невский берег 93Невский берег 93Невский берег 93
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.

Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.

Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.

Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.

На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Русь»

1 ночь

«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ривер Палас отель

1 ночь

Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.

Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.

Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.

Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.

На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.

Ривер Палас отельРивер Палас отельРивер Палас отельРивер Палас отельРивер Палас отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ярд Резиденс

1 ночь

Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.

Ярд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд Резиденс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтрак
  • Автотранспортное обслуживание по всему маршруту (микроавтобус/автобус)
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Теплоходная экскурсия 900 руб. /чел. (заказ и оплата строго при бронировании тура)
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 700 руб.), (заказ и оплата строго при бронировании тура)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Продолжительность отдельных элементов программы может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура.

Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных Турфирме действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Какие скидки есть в туре?

Скидка ребенку до 14 лет: 850 рублей.

Скидка ребенку 14-16 лет: 350 рублей.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой график отъезда автобусов от гостиниц на экскурсии?

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 11:10 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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