Санкт-Петербург, Кронштадт и Гатчина: автотур в мини-группе
С комфортом познакомиться со значимыми местами столицы Российской империи и прокатиться по каналам
Всего за 2 дня мы охватим много значимых локаций Санкт-Петербурга и окрестностей: 3 главные площади, величественные соборы и дворцы, Петропавловскую крепость, каналы, Кронштадт и Гатчину.
Вы прогуляетесь по залам императорской резиденции читать дальше
и погрузитесь в прошлое, слушая истории профессионального гида. Узнаете о судьбах всемирно известных архитектурных творений и великих мореплавателях и увидите грандиозное инженерное сооружение эпохи Петра I. Рассмотрите фасады, побываете в исторически важных местах, заглянете в Летний сад и Морской собор, а ещё насладитесь прогулкой на катере по рекам и каналам города. И всё это в комфортном автомобильном формате с короткими прогулками, в мини-группе. Проживание оплачивается отдельно.
Питание. Оплачивается отдельно. Запланированы остановки в проверенных местах, где вы выберете блюда на свой вкус.
Транспорт. Минивэн Hyundai H-1, Mercedes Benz V-class (с кондиционером).
Возраст участников. 8+.
Уровень сложности. Физическая нагрузка минимальна, передвижения на автомобиле, также есть непродолжительные прогулки по парку.
Тур можно провести только для вашей компании, в индивидуальном формате. Даты по согласованию. Для групп от 4 человек скидка.
Программа тура по дням
1 день
История, главные здания и каналы Петербурга
В 9:00 встречаемся у гостиницы «Октябрьская» и начинаем автомобильную обзорную экскурсию по знаковым местам города. Посетим Сенатскую, Исаакиевскую и Дворцовую площади, заглянем в Летний сад и увидим Летний дворец Петра I. Полюбуемся Михайловским замком и узнаем, при каких обстоятельствах погиб Павел I. У Чижика-Пыжика бросим монетку на удачу и по желанию поднимемся на крышу исторического здания с видом на купола и набережные. Также увидим Казанский, Смольный, Исаакиевский соборы и храм Спаса на Крови — вы узнаете о судьбе каждого.
В 12:00 продолжим в Петропавловской крепости, где посетим Тюрьму и Царскую усыпальницу. Здесь похоронены Романовы. Услышим полуденный выстрел, после чего отправимся в видовой ресторан на обед (14:30).
В 16:00 начнётся прогулка на катере по рекам и каналам, с видами на парадные фасады Петербурга с воды. Трансфер в отель.
2 день
Гатчина и Кронштадт
В 9:30 выезжаем в Гатчину — город-дворец, подаренный Орлову Екатериной II, и любимое место Павла I и Александра III. Вы пройдётесь по анфиладам Гатчинского дворца, узнаете о судьбах его обитателей и прогуляетесь по пейзажному парку с озёрами и островами.
В 13:00 время на обед.
В 14:30 отправимся в Кронштадт. Здесь вы услышите о великих мореплавателях, пройдётесь по старым улицам, увидите Морской собор и легендарный Петровский сухой док, ставший инженерным чудом 18 века. Прогуляемся по набережной, рассмотрим чугунную мостовую и поговорим о прошлом города.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Все переезды по программе
Аренда катера
Услуги гида
Входные билеты в Петропавловскую крепость и Гатчинский дворец
Что не входит в цену
Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", гостиница "Октябрьская" (или ваш адрес, если тур индивидуальный), 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания», после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 106 туристов
Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу уже 11 лет. Мы с командой проводим увлекательные индивидуальные и групповые экскурсии по городу и пригородам.
Если вы, как и мы, любите живую историю, хотите узнать читать дальше
Петербург, пройтись по местам, о которых не пишут в путеводителях, прокачать свои знания и при этом не умереть от бесконечных имён архитекторов, инженеров, названий фабрик, техник живописи, архитектурных стилей и прочего, тогда нам по пути!