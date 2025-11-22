В 9:00 встречаемся у гостиницы «Октябрьская» и начинаем автомобильную обзорную экскурсию по знаковым местам города. Посетим Сенатскую, Исаакиевскую и Дворцовую площади, заглянем в Летний сад и увидим Летний дворец Петра I. Полюбуемся Михайловским замком и узнаем, при каких обстоятельствах погиб Павел I. У Чижика-Пыжика бросим монетку на удачу и по желанию поднимемся на крышу исторического здания с видом на купола и набережные. Также увидим Казанский, Смольный, Исаакиевский соборы и храм Спаса на Крови — вы узнаете о судьбе каждого.

В 12:00 продолжим в Петропавловской крепости, где посетим Тюрьму и Царскую усыпальницу. Здесь похоронены Романовы. Услышим полуденный выстрел, после чего отправимся в видовой ресторан на обед (14:30).

В 16:00 начнётся прогулка на катере по рекам и каналам, с видами на парадные фасады Петербурга с воды. Трансфер в отель.