Мои заказы

Сокровища Петербурга: Эрмитаж, Петергоф, Царское Село

Сокровища Петербурга
Петербург — это не просто город, а императорская шкатулка с секретами.

За три дня вы услышите, как поют фонтаны Петергофа, прикоснетесь к мумиям и шедеврам Да Винчи в Эрмитаже, а в
читать дальшеуменьшить

Царском Селе увидите легендарную Янтарную комнату — восставшую из пепла.

Ветер с Финского залива шепчет истории Петра I, мраморные лестницы помнят шаги Екатерины, а «Самсон» разрывает пасть льву под аккомпанемент тысяч водяных струй.

Сокровища Петербурга: Эрмитаж, Петергоф, Царское СелоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сокровища Петербурга: Эрмитаж, Петергоф, Царское СелоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сокровища Петербурга: Эрмитаж, Петергоф, Царское СелоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия. Экскурсия в Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2400 руб. /машина.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отеле «Москва», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия. Эта экскурсия – встреча с чарующей красотой парадного центра Северной столицы. Вы увидите знаменитые архитектурные ансамбли Сенатской и Исаакиевской площадей, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске.

Вы побываете на Дворцовой площади – главной площади Санкт-Петербурга. Ее архитектурный ансамбль создавался на протяжение полутора столетий и окончательно сформировался в 30-е годы XIX века благодаря двум талантливым архитекторам – Карло Росси и Огюсту Монферрану.

Во время пешеходной прогулки по площади Вы узнаете историю создания Генерального штаба, Зимнего дворца и Александровской колонны.

Экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.

В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов.

Автобусная обзорная экскурсия. Экскурсия в ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия. Экскурсия в ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия. Экскурсия в ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия. Экскурсия в ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия. Экскурсия в ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия. Экскурсия в ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия. Экскурсия в Эрмитаж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны…». Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.

Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.

По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Экскурсия в Большой Императорский дворец. Величественный, роскошный и изысканный - это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля.

В прошлом — это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый «коронный дворец». Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа. В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа. Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.

У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~8 часов.

Автобусная экскурсия в ПетергофАвтобусная экскурсия в ПетергофАвтобусная экскурсия в ПетергофАвтобусная экскурсия в ПетергофАвтобусная экскурсия в Петергоф
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Автобусная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Каприз изысканный Растрелли». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.

Здесь же за два столетия сложился один из красивейших загородных ансамблей Европы.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век.

Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года.

В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~17:00).

Автобусная экскурсия в Царское СелоАвтобусная экскурсия в Царское СелоАвтобусная экскурсия в Царское Село
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Москва****стандартный15.05.202624.05.20261787015470155901799023980
29.05.202628.06.20262119018790155901799030780
03.07.202623.08.20261939016990155901799027450
28.08.202630.08.20261787015470155901799023980

Доплата за иностранного туриста составит 4000 руб.

Варианты проживания

Отель «Москва»

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры на «Сокровища Петербурга: Эрмитаж, Петергоф, Царское Село»

Хиты Петербурга
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Хиты Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 23 300 ₽ за человека
Классический летний Петербург на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Классический летний Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 27 800 ₽ за человека
В Петербург - недорого! Тур на 6 дней с понедельника
На автобусе
6 дней
1 отзыв
В Петербург - недорого! Тур на 6 дней с понедельника
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 24 820 ₽ за человека
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
12 дней
2 отзыва
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 53 090 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
от 17 870 ₽ за человека