1 день

Экскурсия «Театральный Петербург». Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Октябрьская» и «izzzi 3* у Гостиного двора» , отправляются на экскурсии от отеля проживания ;

и , отправляются на экскурсии ; туристы, проживающие в «Станция L1» и «Новотель Санкт-Петербург», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10, 8-10 мин пешком).

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Рекомендуем пообедать перед началом программы.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия «Театральный Петербург». Во время экскурсии мы увидим знаменитые театры Петербурга, включая Мариинский, Александринский и Михайловский. Узнаем об их истории, архитектуре, ведь эти театры — это настоящие архитектурные шедевры.

Эта экскурсия — возможность узнать их историю, легенды и тайны, почувствовать атмосферу вдохновения и творчества! Приглашаем вас приоткрыть для себя закулисье театральной сцены Петербурга!

16:00 Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру. Это уникальная возможность прикоснуться к магии самого обаятельного императорского театра Петербурга.

Вы услышите рассказ об этом роскошном историческом здании и его посетителях, увидите оригинальные сценические костюмы, исторические афиши и узнаете все секреты театрального грима в реконструированной гримерной комнате, где сможете подержать в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей.

Вы увидите театр изнутри от вестибюля до колосников, окажитесь в роскошной царской ложе, поймете, как работает машинерия классического театра, как режиссер управляет постановкой, как выставляются свет и декорации.

Вас ждет самое эксклюзивное знакомство со сложным, но захватывающим миром оперы и балета в театре мирового уровня.

Место окончания программы: центр города (ближайшая станция метро: «Невский проспект» / «Гостиный двор»).

Продолжительность программы: ~3,5 часа.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160