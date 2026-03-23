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Праздник 8 марта в Петербурге

Подарите себе праздничное погружение в мир искусства и императорской роскоши! Вы заглянете в святая святых — закулисье легендарного Михайловского театра, примерите на себя роль великосветской гостьи в его царской ложе.

Вас
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ждёт путешествие в «город муз», где вы будете очарованы блеском Янтарной комнаты в Екатерининском дворце и атмосферой, вдохновлявшей Пушкина и Ахматову.

Почувствуете дыхание истории в парадных залах «Малого императорского двора» — дворца Владимира Александровича.

Этот мартовский тур — уникальный маршрут по самым вдохновляющим и элегантным пространствам Петербурга, созданный для особого весеннего настроения. Это подарок, который запомнится навсегда.

5
1 отзыв
Праздник 8 марта в ПетербургеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Праздник 8 марта в ПетербургеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Праздник 8 марта в ПетербургеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «Театральный Петербург». Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Октябрьская» и «izzzi 3* у Гостиного двора», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в «Станция L1» и «Новотель Санкт-Петербург», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10, 8-10 мин пешком).

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Рекомендуем пообедать перед началом программы.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия «Театральный Петербург». Во время экскурсии мы увидим знаменитые театры Петербурга, включая Мариинский, Александринский и Михайловский. Узнаем об их истории, архитектуре, ведь эти театры — это настоящие архитектурные шедевры.

Эта экскурсия — возможность узнать их историю, легенды и тайны, почувствовать атмосферу вдохновения и творчества! Приглашаем вас приоткрыть для себя закулисье театральной сцены Петербурга!

16:00 Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру. Это уникальная возможность прикоснуться к магии самого обаятельного императорского театра Петербурга.

Вы услышите рассказ об этом роскошном историческом здании и его посетителях, увидите оригинальные сценические костюмы, исторические афиши и узнаете все секреты театрального грима в реконструированной гримерной комнате, где сможете подержать в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей.

Вы увидите театр изнутри от вестибюля до колосников, окажитесь в роскошной царской ложе, поймете, как работает машинерия классического театра, как режиссер управляет постановкой, как выставляются свет и декорации.

Вас ждет самое эксклюзивное знакомство со сложным, но захватывающим миром оперы и балета в театре мирового уровня.

Место окончания программы: центр города (ближайшая станция метро: «Невский проспект» / «Гостиный двор»).

Продолжительность программы: ~3,5 часа.

Экскурсия «Театральный Петербург». Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театруЭкскурсия «Театральный Петербург». Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театруЭкскурсия «Театральный Петербург». Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Царское Село

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Автобусная экскурсия «Город муз – Царское Село». Царское Село располагается в 25 км от Санкт-Петербурга — примерно в часе езды.

Судьба этого небольшого города удивительна и необычна. Рожденное как летняя императорская резиденция, оно становится местом притяжения не только сановников, но и людей творческих.

Здесь в Лицее воспитывался А. С. Пушкин, писал «Историю государства Российского» Н. М. Карамзин, служил в гусарском полку М. Ю. Лермонтов, жили, учились, служили И. Анненский, А. Ахматова, Н. Гумилев… Недаром Царское Село по праву называют «городом муз».

Экскурсия в Александровский дворец. Александровский дворец был построен в конце XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I).

Проект дворца составил знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Вокруг дворца был разбит обширный парк с озером.

Обед в ресторане.

Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом».

Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен, ни потолка.

Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня».

Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.

После экскурсии во Дворце у вас будет около часа свободного времени для прогулки по парку.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7,5 часов.

Царское СелоЦарское СелоЦарское СелоЦарское Село
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия во Дворце великого князя Владимира Александровича

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия во Дворце великого князя Владимира Александровича. «Малый императорский двор» – так до революции называли этот дворец, один из самых известных великокняжеских дворцов города. Он был построен в модном тогда стиле эклектика.

Здесь, в залах, украшенных богатейшими коллекциями предметов искусства, буквально «кипела» светская жизнь: устраивали балы, литературные и музыкальные вечера.

Во время экскурсии вы сможете, погрузившись в атмосферу величия и роскоши, так характерную для имперских времён, полюбоваться великолепными интерьерами и услышать рассказ о судьбах его обитателей.

Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).

Экскурсия во Дворце великого князя Владимира АлександровичаЭкскурсия во Дворце великого князя Владимира АлександровичаЭкскурсия во Дворце великого князя Владимира АлександровичаЭкскурсия во Дворце великого князя Владимира Александровича
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание на выбор в отелях Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Станция L1***стандартный с мансардным окном1709015690156901709020660
стандартный1737015970159701737021220
Октябрьская****стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL		1817016770--21480
комфорт/
комфорт DBL		1855017150164401784022250
джуниор сьют/
джуниор сьют DBL		1955018150164401784024220
izzzi 3* у Гостиного двора***смарт с БК1915017750--23130
комфорт2025018850178901929025320
Новотель Санкт-Петербург****стандартный2162020220--26690
премиум (Executive)2326021860--29980

Доплата за иностранного туриста составляет 2500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Станция L1»

2 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель «Станция L1»Отель «Станция L1»Отель «Станция L1»Отель «Станция L1»Отель «Станция L1»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.

Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.

Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.

Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.

На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «izzzi у Гостиного двора»

2 ночи

«izzzi у Гостиного двора» представляет собой современный отель, который территориально расположился в Санкт-Петербурге, рядом с Александринским театром.

Для выбора доступны номера различной вместимости и комплектации, при этом в каждом есть удобная кровать, комплект полотенец, современное техническое оснащение, а также собственный санузел с душем, феном и гигиеническими принадлежностями. Дополнительно предусмотрены Wi-Fi на всей территории отеля и общие постирочно-гладильные зоны.

В зависимости от выбранного номера комплектация кухонной бытовой техники может варьироваться. Во всех номерах имеется холодильник, а в ресторане при отеле сервируется вкусный и сытный завтрак.

Среди ближайших знаковых городских мест — Невский проспект, Государственный музей театрального и музыкального искусства, Площадь Островского, Сад Аничкова дворца, Российская национальная библиотека и многое другое. До ближайшего «Витебского» вокзала — 1,5 км, а до аэропорта — 14,2 км.

Гостиница «izzzi у Гостиного двора»Гостиница «izzzi у Гостиного двора»Гостиница «izzzi у Гостиного двора»Гостиница «izzzi у Гостиного двора»Гостиница «izzzi у Гостиного двора»Гостиница «izzzi у Гостиного двора»Гостиница «izzzi у Гостиного двора»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (самостоятельно)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Очень понравился тур, много нового открыла о нашей истории, отличная организация, очень интересно рассказывал наш гид, спасибо.
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Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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