1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

13:00 Отъезд от гостиницы «Россия». (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).

13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из гостиниц «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Крафт Невский», «Ярд Резиденс»).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».

17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

Дополнительно: 15:30 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (цены уточнять).

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160