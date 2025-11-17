Тур предлагает возможность посетить Петергоф с ночной подсветкой вечером и насладиться роскошью дворцов днём, а также увидеть главные достопримечательности Санкт-Петербурга и посетить музей Фаберже.
сен
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
13:00 Отъезд от гостиницы «Россия». (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).
13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из гостиниц «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Крафт Невский», «Ярд Резиденс»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».
17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
Дополнительно: 15:30 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (цены уточнять).
18:30-19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Праздник фонтанов в Петергофе
Завтрак в гостинице.
16:00 Отъезд от Дворцовой площади, табличка «Встречает Петербург».
16:20 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
17:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).
Трансфер в Петергоф.
Участие в «Празднике фонтанов» – на Большом каскаде Нижнего парка пройдет феерическое мультимедийное действо, в котором величие старинной архитектуры и фонтанов Петергофа соединится с широкомасштабной пространственной проекционной, световой, лазерной и пиротехнической инсталляцией.
Трансфер по базовым гостиницам.
00:00 Ориентировочное время возвращения в гостиницы.
Петергоф. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
12:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»
13:00 Отъезд от гостиницы «Россия». (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).
Трассовая экскурсия «По Старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Мы посетим одну них – Собственную Его Императорского Величества дачу (Александрию) с небольшим уютным дворцом Коттедж – любимой летней резиденций семьи императора Николая I.
Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров. «Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.
Экскурсия в Екатерининский корпус, открытый в конце мая 2021 г. после 2 лет реставрации. Это один из малых дворцов середины XVIII века, предназначенный для проведения придворных балов, приемов и банкетов.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа – Фонтаны.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.
19:00 Трансфер в Санкт-Петербург.
20:30 Окончание программы в центре Санкт-Петербурга на Московском вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшие станции метро - «Парк Победы», «Электросила», «Московская». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|19.09.25
|16350
|20050
Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|19.09.25
|18550
|23650
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|19.09.25
|16050
|19450
Элкус 3*, Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле «Элкус» также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до места встречи - гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Комфорт
|19.09.25
|16950
|20650
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. до места встречи гостиницы «Москва» 8 минут. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Смарт без кухни
|19.09.25
|17650
|22350
Атриум 3*. Завтрак "шведский стол" Адрес: Конная ул. 21/Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами, до места встречи гостиницы «Москва» 8 минут пешком. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 +50% (с завтраком):
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|19.09.25
|18450
|23450
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 600 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 3150 руб. (все экскурсии на русском).
Уточняйте цены при бронировании.
Варианты проживания
Отель Элкус
«Элкус» – современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Москва 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Арт Деко Невский 4
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Апарт-отель «Yard Residence» - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центра Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала или из/до аэропорта
- Доп. ночи
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 3150 руб
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
|Название
|Номер в реестре и ссылка на страницу в реестре
|Станция Премьер S12
|С782024018797
|Смарт Нео Московский
|С782024018435
|Порт Комфорт Мойка
|С782024017469
|Порт Комфорт Сенная площадь
|С782024000309
|Коринтия
|С782024010657
|Гранд Отель Мойка 22
|С782024004585
|Бутик-отель Оникс
|С782024004790
|Элкус
|С782024003199
|Вало Бизнес
|С782024004770
|Балтия
|С782024011948
|Хелен отель
|С782024014377
|Вало Рамада Плаза
|С782024004769
|Русь
|С782024004054
|IZZZI у Владимирской
|С782024012345
|Репинский курорт
|С782024019681
|Азимут Парк Отель и Спа Репино
|С782025003900
|Порт Комфорт на Лиговском
|С782024001158
|IZZZI на Банковском
|С782024022482
|Кравт Невский
|С782024000500
|Невский Берег 93
|С782025003929
|Невский Берег 122
|С782025003929
|Новотель Санкт-Петербург Центр
|С782024016019
|Сокрома Бохо
|С782024001182
|Ривер Палас Отель
|С782024005857
|Ярд Резиденс Апарт Отель
|С782024003123
|Атриум
|С782024002811
|IZZZI у Гостиного двора
|С782024022470
|Талион Империал Отель
|С782024007601
|Гранд Отель Эмеральд
|С782024015550
|Космос Селекшен Невский Роял Отель
|С782024000889
|Палас Бридж
|С782024011687
|Лотте Отель Санкт-Петербург
|С782024000428
|Гранд Отель Европа
|С782024013240
|Англетер
|С782024014066
|Космос Невский
|С782024013054
|Космос Прибалтийская
|С782024022202
|Москва
|С782024013026
|Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр
|С782024017451
|Амбассадор
|С782024000663
|Индиго Санкт-Петербург - Чайковского
|С782024019843
|Ибис
|С782024007799
|Экспресс Садовая
|С782024005332
|Рэдиссон Соня
|С782024003700
|Достоевский
|С782024015569
|Азимут Отель Санкт-Петербург
|С782024008882
|Арт Деко Невский
|С782024019973
|Арт Нуво Палас
|С782024020006
|Кронвелл Инн Стремянная
|С782024014938
|Резиденция Дашковой
|С782024006859
|Бест Вестерн Плюс Центр Отель
|С782024010272
|Вало Нетворк
|С782024008718
|Россия
|С782024020386
|Театральная Площадь
|С782024007993
|Адмиралтейская
|С782024013136
|Отель Санкт-Петербург
|С782024013950
|Новый Петергоф
|С782024012530
|Станция М19
|С782024014633
|Самсон
|С782024006946
|Станция L1
|С782024017055
|Октябрьская
|С782024015106
|Отель на Римского-Корсакова
|С782024013237
|Петровский Арт Лофт
|С782024011398
|Отель Парк Крестовский
|С782024005893