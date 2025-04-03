Туры по фонтанам Санкт-Петербурга

Найдено 4 тура в категории «Фонтаны» в Санкт-Петербурге, цены от 11 650 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Праздник фонтанов в Петергофе. Осенний тур в Санкт-Петербург на 3 дня
На автобусе
3 дня
-
11%
3 отзыва
Праздник фонтанов в Петергофе. Осенний тур в Санкт-Петербург на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
19 сен в 10:00
от 16 050 ₽18 000 ₽ за человека
Осенний праздник фонтанов в Петергофе
На автобусе
3 дня
-
10%
3 отзыва
Осенний праздник фонтанов в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург
19 сен в 10:00
от 11 650 ₽13 000 ₽ за человека
Праздник фонтанов в Петергофе
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Праздник фонтанов в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург
16 мая в 10:00
от 12 450 ₽ за человека
Триумф сверкающих фонтанов Санкт-Петербурга
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Триумф сверкающих фонтанов Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
16 мая в 10:00
от 14 250 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    3 апреля 2025
    Праздник фонтанов в Петергофе. Осенний тур в Санкт-Петербург на 3 дня
    Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝
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  • В
    Виктория
    3 апреля 2025
    Праздник фонтанов в Петергофе. Осенний тур в Санкт-Петербург на 3 дня
    Организатору тоже можно ставить 5 баллов.
  • И
    Ирина
    2 апреля 2025
    Праздник фонтанов в Петергофе. Осенний тур в Санкт-Петербург на 3 дня
    Выбрали тур "Истории и тайны средневекового Выборга", чтобы провести на весенних каникулах семейные выходные в Выборге и познакомить ребёнка c
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    историей этого уникального города. Наши ожидания оправдались на все 100%: прекрасная организация, комфортабельный автобус, насыщенная программа и гид Екатерина, которая приложила все силы, чтобы показать и рассказать максимум. Гостиница и питание также на высоте. И от общения с менеджером Михаилом остались только положительные эмоции: всё быстро и чётко. Обязательно вернемся в "Большую страну" для новых путешествий по России.

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  • С
    Сомова
    2 апреля 2025
    Триумф сверкающих фонтанов Санкт-Петербурга
    Впечатления яркие, много эмоций и желание вернуться
  • С
    Светлана
    18 марта 2025
    Триумф сверкающих фонтанов Санкт-Петербурга
    Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!
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  • М
    Марина
    18 марта 2025
    Триумф сверкающих фонтанов Санкт-Петербурга
    Заказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гиды - всё на уровне. Спасибо огромное)
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  • С
    Сергова
    21 мая 2024
    Праздник фонтанов в Петергофе
    Спасибо большое, тур очень понравился, для знакомства с Петербургом оптимальное решение. Всё основные достопримечательности посмотрели, много интересных фактов нам рассказал экскурсовод.
  • Ю
    Юлия
    3 октября 2023
    Праздник фонтанов в Петергофе
    Я в восторге! Очень понравилась поездка. Праздник в Петергофе удался на славу. Отдельное спасибо гиду Ивановой Ольге Григорьевне.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фонтаны»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Праздник фонтанов в Петергофе. Осенний тур в Санкт-Петербург на 3 дня
  2. Осенний праздник фонтанов в Петергофе
  3. Праздник фонтанов в Петергофе
  4. Триумф сверкающих фонтанов Санкт-Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Музей Фаберже
  2. Царское село
  3. Рускеала
  4. Петергоф
  5. Эрмитаж
  6. Ладожское озеро
  7. Исаакиевский собор
  8. Петропавловская крепость
  9. Ладожские шхеры
  10. Дворцовая площадь
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в апреле 2025
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