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историей этого уникального города. Наши ожидания оправдались на все 100%: прекрасная организация, комфортабельный автобус, насыщенная программа и гид Екатерина, которая приложила все силы, чтобы показать и рассказать максимум. Гостиница и питание также на высоте. И от общения с менеджером Михаилом остались только положительные эмоции: всё быстро и чётко. Обязательно вернемся в "Большую страну" для новых путешествий по России.