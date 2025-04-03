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11%
Праздник фонтанов в Петергофе. Осенний тур в Санкт-Петербург на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
19 сен в 10:00
от 16 050 ₽
18 000 ₽ за человека
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10%
Осенний праздник фонтанов в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург
19 сен в 10:00
от 11 650 ₽
13 000 ₽ за человека
Праздник фонтанов в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург
16 мая в 10:00
от 12 450 ₽ за человека
Триумф сверкающих фонтанов Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
16 мая в 10:00
от 14 250 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия3 апреля 2025Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝
- ВВиктория3 апреля 2025Организатору тоже можно ставить 5 баллов.
- ИИрина2 апреля 2025Выбрали тур "Истории и тайны средневекового Выборга", чтобы провести на весенних каникулах семейные выходные в Выборге и познакомить ребёнка c
- ССомова2 апреля 2025Впечатления яркие, много эмоций и желание вернуться
- ССветлана18 марта 2025Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!
- ММарина18 марта 2025Заказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гиды - всё на уровне. Спасибо огромное)
- ССергова21 мая 2024Спасибо большое, тур очень понравился, для знакомства с Петербургом оптимальное решение. Всё основные достопримечательности посмотрели, много интересных фактов нам рассказал экскурсовод.
- ЮЮлия3 октября 2023Я в восторге! Очень понравилась поездка. Праздник в Петергофе удался на славу. Отдельное спасибо гиду Ивановой Ольге Григорьевне.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фонтаны»
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