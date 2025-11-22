Мои заказы

Родители с детьми в Петербург. В поисках новогоднего чуда

Родители с детьми в Петербург
Встречайте Новый год в сказочной столице империй и северных легенд! Ваш отпуск станет настоящим путешествием сквозь время: от сверкающих дворцов Петербурга и сокровищ Фаберже до вотчины карельского Деда Мороза, Талви
читать дальше

Укко, где вас ждут хаски, олени и волшебство зимней тайги.

Подарите детям праздник, полный чудес: катание на собачьих упряжках, новогодние спектакли и интерактивный мир маяков в Кронштадте.

Это путешествие, где каждый день — новая захватывающая глава вашей семейной сказки, наполненная радостью, светом и незабываемыми приключениями.

Родители с детьми в Петербург. В поисках новогоднего чудаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Родители с детьми в Петербург. В поисках новогоднего чудаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Родители с детьми в Петербург. В поисках новогоднего чудаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей Фаберже

Самостоятельный заезд в отель после 15:00. Встреча с гидом в центре города.

Встреча с гидом на Московском вокзале. Отправление на экскурсию в 12:00.

Вы увидите улицы Петербурга, которые утопают в сказочной атмосфере, наполняются светом и ожиданием чудес. Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим все основные достопримечательности и памятные места Северной столицы, которые в новогодний период выглядят особенно великолепно.

Вы сможете полюбоваться грандиозными архитектурными ансамблями Дворцовой и Сенатской площадей, припорошенных снегом в отражении сверкающих гирлянд.

Мы насладимся красотой залитой огнями Университетской набережной, где величественные здания в праздничной подсветке поприветствуют нас.

Затем мы окажемся на Стрелке Васильевского острова, которая вся, в ослепительной иллюминации, создает удивительное зрелище. Во время этой экскурсии Вы не только узнаете имена великих зодчих, творивших в Петербурге, но и почувствуете атмосферу веселья и радости, которая витает в воздухе.

Это идеальный вариант для знакомства с городом: каждый двор, мостовая, набережная которого наполнены вековой историей.

Экскурсия в музей Фаберже. Музей Фаберже распахнет перед Вами двери в сокровищницу ювелирного искусства, где блистает знаменитая на весь мир коллекция пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России!

Представьте себе великолепие «Коронационного» пасхального яйца, сверкающего платиной и золотом, созданного в память о торжественной церемонии восшествия на престол Николая II!

А нежное пасхальное яйцо «Ландыши», подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне на Пасху — миниатюрные цветы из жемчуга, алмазы, бриллианты и сюрприз в виде скрытых портретов членов императорской семьи!

Пасхальные шедевры Фаберже — произведения искусства, наполненные смыслом и эмоциями. Ведь они связаны с важнейшими событиями в жизни императорской семьи и хранят память о знаковых событиях в истории России.

И это еще не все! Также Вы полюбуетесь многими другими роскошными украшениями, сотворенными в мастерских гениального мастера Фаберже. А после экскурсии в кафе музея Вы сможете попробовать уникальный десерт.

Продолжительность экскурсии 4-4,5 часа. Трансфер по гостиницам.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию и трансфер по отелям.

За дополнительную оплату: Новогодняя автобусная экскурсия(стоимость на взрослого – 3 500 руб., ребенок до 14 лет – 3 100 руб.).

Украсьте свое новогоднее торжество невероятным приключением. Нарядный, украшенный, новогодний Петербург предстанет перед Вами во всей своей праздничной иллюминации, в атмосфере фейерверков, брызг шампанского и огней пушистых елок.

Зарядитесь положительными эмоциями на весь предстоящий год!

Встреча Нового года в ресторане гостиницы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей ФабержеАвтобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей ФабержеАвтобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей ФабержеАвтобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей ФабержеАвтобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей ФабержеАвтобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей Фаберже
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день без экскурсионного обслуживания

Завтрак в ресторане гостиницы.

За дополнительную оплату: Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов (стоимость на взрослого – 4 000 руб., ребенок до 14 лет – 2 585 руб.).

Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга.

Здесь уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.

Внутренний двор Никольских Рядов – уникальное пространство в центре города. В бывших «обжорных рядах» отреставрированного гостиного двора создано удивительное место, где царит атмосфера Нового года.

Зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где можно побаловать себя вкусным горячим глинтвейном.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт не предоставляется.

Свободный день без экскурсионного обслуживанияСвободный день без экскурсионного обслуживанияСвободный день без экскурсионного обслуживания
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Автобусная экскурсия в зимнюю Карелию в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко, к удивительным ездовым собакам хаски и к северным оленям

Завтрак — сухой паек.

Встреча с гидом у ст. метро «Площадь восстания». Отправление на экскурсию в 06:00.

Сегодня Вы увидите красоту северной природы нашей страны Карелии — края озёр, рек и бесконечных лесов. Вас ждут увлекательные истории, легенды, а также традиции народов, испокон веков живущих на этой суровой, но такой прекрасной земле.

Мы сделаем остановку на деревенском фермерском комплексе, где Вы сможете перекусить перед дальней дорогой. А далее мы отправимся на вотчину к карельскому Деду Морозу. Обязательно напишите ему заранее письмо!

Только не перепутайте, его зовут по-карельски Талви Укко. Помощник Талви Укко, опытный каюр, познакомит Вас с удивительными ездовыми собаками.

Вы подружитесь с энергичными и общительными аляскинскими и сибирскими хаски, добродушными маламутами, и настоящим самоедом, узнаете много интересного о гонках на собачьих ездовых упряжках. Самые любимые животное северных народов Вас тоже встретят в Вотчине Талви Укко.

Северный олень — самый выносливый путешественник, наделённый суперспособностями переплывать ледяные реки, находить пищу полярной ночью и выдерживать мороз до -72 градусов.

После новых карельских знакомств обязательно попробуйте прокатиться на оленей или собачей упряжке, а может, Вас заинтересуют национальные финские сани и экспозиция «Карелия в миниатюре»?

Выбор за Вами! Красивые фотографии останутся навсегда в Вашем альбоме.

За дополнительную оплату (оплачивается на месте) – обед (ориентировочная стоимость 900-1200 руб.).

Продолжительность экскурсии 17 часов.

Транспорт не предоставляется.

Автобусная экскурсия в зимнюю Карелию в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко, к удивительным ездовым собакам хаски и к северным оленямАвтобусная экскурсия в зимнюю Карелию в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко, к удивительным ездовым собакам хаски и к северным оленямАвтобусная экскурсия в зимнюю Карелию в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко, к удивительным ездовым собакам хаски и к северным оленямАвтобусная экскурсия в зимнюю Карелию в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко, к удивительным ездовым собакам хаски и к северным оленям
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

День театра

Завтрак в ресторане гостиницы.

После увлекательной и длительной поездки в снежные леса на встречу к природе останемся в городе. Вы сможете прогуляться по новогодним улочкам, новогодним ярмаркам и магазинчикам, ведь надо купить подарки родным и близким.

Но Вы же находитесь в Петербурге – культурной столице России. Поэтому мы предлагаем Вам сходить в театр. На выбор предлагаем Вам несколько вариантов новогодних представлений в театрах нашего города:

  • большой театр Кукол – «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум» (начало в 11:30 или в 14:00);
  • театр Сказки – «Снежная королева» (начало в 13:00 и в 17:00);
  • театр «Драм. площадка» – «Заяц, Фрося и Енот» (начало в 13:00 и в 15:00);
  • театр эстрады им. Райкина – «Золушка» (начало в 12:00);
  • театр LDM – «Чудо-Юдо» (начало в 14:00).

За дополнительную оплату можно сходить на ледовые представления наших знаменитых фигуристов:

  • ледовое Шоу Татьяны Навки – «Вечер на Хуторе» (доплата от 3500 руб., в зависимости от наличия билетов);
  • ледовый дворец – «Бременские музыканты на льду» (доплата от 3500 руб., в зависимости от наличия билетов).

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

День театраДень театраДень театраДень театра
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Автобусная загородная экскурсия в Новогодний Кронштадт

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.

На новогодние каникулы мы подготовили для Вас необыкновенную экскурсию в Кронштадт. Она начнется со знакомства с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка.

Увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор.

А также целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Далее мы посетим интерактивный музей «Дом маяков». Здесь Вы узнаете все о жизни на маяке, что такое фарватер и где он проходит в Финском заливе, что такое створный знак, увидите макеты маяков и даже сможете подать сигнал судну с маяка.

А потом Вас ждет чаепитие с угощением и кое-что еще…

Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Автобусная загородная экскурсия в Новогодний КронштадтАвтобусная загородная экскурсия в Новогодний КронштадтАвтобусная загородная экскурсия в Новогодний Кронштадт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Стоимость тура без проживания — 31070 руб.

РазмещениеНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место
Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие4198041980523401000518051807770
Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс53050-709701000980010640-
Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол47660454606194010007560798011200
Невский берег 3*, Стандарт, завтрак "Шведский стол"48650445506279010007770847011270
Невский берег 3*, Комфорт, завтрак "Шведский стол"5433046230740701000105701127014070
Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол541804458070980100098001120013440
Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол5929046090811301000123201372015960
Театральная площадь 4* Премиум (четырёхместное размещение), завтрак шведский стол49930 1000 18200
Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол530504625068730100092401064013580
Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол5787047670783101000116201302015960
Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол49930-62530100077009100-
Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол527705377068170100091001050016100
Охтинская 3* Стандарт, Завтрак шведский стол4355041050546101000574059508050
Станция L1 3* Мансарда, шведский стол49360487606588010008540882013020
Станция L1 3* Стандарт, шведский стол50210490106757010008960924013440
Станция M19 3* Стандарт, континентальный завтрак527704977070970100098001050014700
Станция S12 4* Классик, шведский стол5986053860822601000126001400018900
Станция S12 4* Классик Мансарда, шведский стол5816053360816801000124601316018060
Станция S10 4* Стандарт, шведский стол5816053360816801000124601316018060
Катарина 4* Смарт/Мансарда, шведский стол53420-678961000903010822-
Катарина 4* Комфорт, шведский стол5853049070780461000115501334216702

Скидка на ребенка до 14 лет — 1000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Трио 2

4 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

Трио 2Трио 2Трио 2Трио 2Трио 2
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Москва 4

4 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег 3

4 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Экспресс Садовая 4

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Станция L1 3

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Театральная площадь

4 ночи

«Театральная площадь» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Охтинская

4 ночи

Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.

Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.

Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.

В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.

Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.

ОхтинскаяОхтинскаяОхтинскаяОхтинскаяОхтинскаяОхтинская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Станция М19

4 ночи

Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.

Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежий продуктов, которые заряжают на новый день.

В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.

Станция М19Станция М19Станция М19
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Станция Премьер S12

4 ночи

Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.

Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.

Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».

Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Station Premier S10

4 ночи

Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.

Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.

По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.

В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.

Station Premier S10Station Premier S10Station Premier S10Station Premier S10Station Premier S10Station Premier S10
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Catherine Art Hotel

4 ночи

Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.

Catherine Art HotelCatherine Art HotelCatherine Art HotelCatherine Art HotelCatherine Art HotelCatherine Art HotelCatherine Art Hotel
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице на 4 ночи, при выборе тарифа с проживанием (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
  • Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер - по запросу
  • Экскурсия в Карелию не включает в себя стоимость обеда и катание на упряжках и санях, а также посещение экспозиции «Карелия в миниатюре»
  • Билеты в театр приобретаются по Вашему желанию, но в зависимости от наличия на момент бронирования. Возможны доплаты
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на ребенка до 14 лет: 1000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Родители с детьми в Петербург. Осенне-зимний тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Родители с детьми в Петербург. Осенне-зимний тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
22 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 29 370 ₽ за человека
Новый год в Петербурге с детьми
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новый год в Петербурге с детьми
Экскурсионный тур «Новый год в Петербурге с детьми» на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 28 290 ₽ за человека
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
25 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 37 405 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга