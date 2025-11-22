1 день

Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей Фаберже

Самостоятельный заезд в отель после 15:00. Встреча с гидом в центре города.

Встреча с гидом на Московском вокзале. Отправление на экскурсию в 12:00.

Вы увидите улицы Петербурга, которые утопают в сказочной атмосфере, наполняются светом и ожиданием чудес. Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим все основные достопримечательности и памятные места Северной столицы, которые в новогодний период выглядят особенно великолепно.

Вы сможете полюбоваться грандиозными архитектурными ансамблями Дворцовой и Сенатской площадей, припорошенных снегом в отражении сверкающих гирлянд.

Мы насладимся красотой залитой огнями Университетской набережной, где величественные здания в праздничной подсветке поприветствуют нас.

Затем мы окажемся на Стрелке Васильевского острова, которая вся, в ослепительной иллюминации, создает удивительное зрелище. Во время этой экскурсии Вы не только узнаете имена великих зодчих, творивших в Петербурге, но и почувствуете атмосферу веселья и радости, которая витает в воздухе.

Это идеальный вариант для знакомства с городом: каждый двор, мостовая, набережная которого наполнены вековой историей.

Экскурсия в музей Фаберже. Музей Фаберже распахнет перед Вами двери в сокровищницу ювелирного искусства, где блистает знаменитая на весь мир коллекция пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России!

Представьте себе великолепие «Коронационного» пасхального яйца, сверкающего платиной и золотом, созданного в память о торжественной церемонии восшествия на престол Николая II!

А нежное пасхальное яйцо «Ландыши», подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне на Пасху — миниатюрные цветы из жемчуга, алмазы, бриллианты и сюрприз в виде скрытых портретов членов императорской семьи!

Пасхальные шедевры Фаберже — произведения искусства, наполненные смыслом и эмоциями. Ведь они связаны с важнейшими событиями в жизни императорской семьи и хранят память о знаковых событиях в истории России.

И это еще не все! Также Вы полюбуетесь многими другими роскошными украшениями, сотворенными в мастерских гениального мастера Фаберже. А после экскурсии в кафе музея Вы сможете попробовать уникальный десерт.

Продолжительность экскурсии 4-4,5 часа. Трансфер по гостиницам.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию и трансфер по отелям.

За дополнительную оплату: Новогодняя автобусная экскурсия(стоимость на взрослого – 3 500 руб., ребенок до 14 лет – 3 100 руб.).

Украсьте свое новогоднее торжество невероятным приключением. Нарядный, украшенный, новогодний Петербург предстанет перед Вами во всей своей праздничной иллюминации, в атмосфере фейерверков, брызг шампанского и огней пушистых елок.

Зарядитесь положительными эмоциями на весь предстоящий год!

Встреча Нового года в ресторане гостиницы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160