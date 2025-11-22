Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей Фаберже
Самостоятельный заезд в отель после 15:00. Встреча с гидом в центре города.
Встреча с гидом на Московском вокзале. Отправление на экскурсию в 12:00.
Вы увидите улицы Петербурга, которые утопают в сказочной атмосфере, наполняются светом и ожиданием чудес. Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим все основные достопримечательности и памятные места Северной столицы, которые в новогодний период выглядят особенно великолепно.
Вы сможете полюбоваться грандиозными архитектурными ансамблями Дворцовой и Сенатской площадей, припорошенных снегом в отражении сверкающих гирлянд.
Мы насладимся красотой залитой огнями Университетской набережной, где величественные здания в праздничной подсветке поприветствуют нас.
Затем мы окажемся на Стрелке Васильевского острова, которая вся, в ослепительной иллюминации, создает удивительное зрелище. Во время этой экскурсии Вы не только узнаете имена великих зодчих, творивших в Петербурге, но и почувствуете атмосферу веселья и радости, которая витает в воздухе.
Это идеальный вариант для знакомства с городом: каждый двор, мостовая, набережная которого наполнены вековой историей.
Экскурсия в музей Фаберже. Музей Фаберже распахнет перед Вами двери в сокровищницу ювелирного искусства, где блистает знаменитая на весь мир коллекция пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России!
Представьте себе великолепие «Коронационного» пасхального яйца, сверкающего платиной и золотом, созданного в память о торжественной церемонии восшествия на престол Николая II!
А нежное пасхальное яйцо «Ландыши», подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне на Пасху — миниатюрные цветы из жемчуга, алмазы, бриллианты и сюрприз в виде скрытых портретов членов императорской семьи!
Пасхальные шедевры Фаберже — произведения искусства, наполненные смыслом и эмоциями. Ведь они связаны с важнейшими событиями в жизни императорской семьи и хранят память о знаковых событиях в истории России.
И это еще не все! Также Вы полюбуетесь многими другими роскошными украшениями, сотворенными в мастерских гениального мастера Фаберже. А после экскурсии в кафе музея Вы сможете попробовать уникальный десерт.
Продолжительность экскурсии 4-4,5 часа. Трансфер по гостиницам.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию и трансфер по отелям.
За дополнительную оплату: Новогодняя автобусная экскурсия(стоимость на взрослого – 3 500 руб., ребенок до 14 лет – 3 100 руб.).
Украсьте свое новогоднее торжество невероятным приключением. Нарядный, украшенный, новогодний Петербург предстанет перед Вами во всей своей праздничной иллюминации, в атмосфере фейерверков, брызг шампанского и огней пушистых елок.
Зарядитесь положительными эмоциями на весь предстоящий год!
Встреча Нового года в ресторане гостиницы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!
Свободный день без экскурсионного обслуживания
Завтрак в ресторане гостиницы.
За дополнительную оплату: Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов (стоимость на взрослого – 4 000 руб., ребенок до 14 лет – 2 585 руб.).
Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга.
Здесь уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.
Внутренний двор Никольских Рядов – уникальное пространство в центре города. В бывших «обжорных рядах» отреставрированного гостиного двора создано удивительное место, где царит атмосфера Нового года.
Зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где можно побаловать себя вкусным горячим глинтвейном.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт не предоставляется.
Автобусная экскурсия в зимнюю Карелию в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко, к удивительным ездовым собакам хаски и к северным оленям
Завтрак — сухой паек.
Встреча с гидом у ст. метро «Площадь восстания». Отправление на экскурсию в 06:00.
Сегодня Вы увидите красоту северной природы нашей страны Карелии — края озёр, рек и бесконечных лесов. Вас ждут увлекательные истории, легенды, а также традиции народов, испокон веков живущих на этой суровой, но такой прекрасной земле.
Мы сделаем остановку на деревенском фермерском комплексе, где Вы сможете перекусить перед дальней дорогой. А далее мы отправимся на вотчину к карельскому Деду Морозу. Обязательно напишите ему заранее письмо!
Только не перепутайте, его зовут по-карельски Талви Укко. Помощник Талви Укко, опытный каюр, познакомит Вас с удивительными ездовыми собаками.
Вы подружитесь с энергичными и общительными аляскинскими и сибирскими хаски, добродушными маламутами, и настоящим самоедом, узнаете много интересного о гонках на собачьих ездовых упряжках. Самые любимые животное северных народов Вас тоже встретят в Вотчине Талви Укко.
Северный олень — самый выносливый путешественник, наделённый суперспособностями переплывать ледяные реки, находить пищу полярной ночью и выдерживать мороз до -72 градусов.
После новых карельских знакомств обязательно попробуйте прокатиться на оленей или собачей упряжке, а может, Вас заинтересуют национальные финские сани и экспозиция «Карелия в миниатюре»?
Выбор за Вами! Красивые фотографии останутся навсегда в Вашем альбоме.
За дополнительную оплату (оплачивается на месте) – обед (ориентировочная стоимость 900-1200 руб.).
Продолжительность экскурсии 17 часов.
Транспорт не предоставляется.
День театра
Завтрак в ресторане гостиницы.
После увлекательной и длительной поездки в снежные леса на встречу к природе останемся в городе. Вы сможете прогуляться по новогодним улочкам, новогодним ярмаркам и магазинчикам, ведь надо купить подарки родным и близким.
Но Вы же находитесь в Петербурге – культурной столице России. Поэтому мы предлагаем Вам сходить в театр. На выбор предлагаем Вам несколько вариантов новогодних представлений в театрах нашего города:
- большой театр Кукол – «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум» (начало в 11:30 или в 14:00);
- театр Сказки – «Снежная королева» (начало в 13:00 и в 17:00);
- театр «Драм. площадка» – «Заяц, Фрося и Енот» (начало в 13:00 и в 15:00);
- театр эстрады им. Райкина – «Золушка» (начало в 12:00);
- театр LDM – «Чудо-Юдо» (начало в 14:00).
За дополнительную оплату можно сходить на ледовые представления наших знаменитых фигуристов:
- ледовое Шоу Татьяны Навки – «Вечер на Хуторе» (доплата от 3500 руб., в зависимости от наличия билетов);
- ледовый дворец – «Бременские музыканты на льду» (доплата от 3500 руб., в зависимости от наличия билетов).
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Автобусная загородная экскурсия в Новогодний Кронштадт
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.
На новогодние каникулы мы подготовили для Вас необыкновенную экскурсию в Кронштадт. Она начнется со знакомства с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка.
Увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор.
А также целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Далее мы посетим интерактивный музей «Дом маяков». Здесь Вы узнаете все о жизни на маяке, что такое фарватер и где он проходит в Финском заливе, что такое створный знак, увидите макеты маяков и даже сможете подать сигнал судну с маяка.
А потом Вас ждет чаепитие с угощением и кое-что еще…
Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Стоимость тура без проживания — 31070 руб.
|Размещение
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|41980
|41980
|52340
|1000
|5180
|5180
|7770
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|53050
|-
|70970
|1000
|9800
|10640
|-
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|47660
|45460
|61940
|1000
|7560
|7980
|11200
|Невский берег 3*, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|48650
|44550
|62790
|1000
|7770
|8470
|11270
|Невский берег 3*, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|54330
|46230
|74070
|1000
|10570
|11270
|14070
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|54180
|44580
|70980
|1000
|9800
|11200
|13440
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|59290
|46090
|81130
|1000
|12320
|13720
|15960
|Театральная площадь 4* Премиум (четырёхместное размещение), завтрак шведский стол
|49930
|1000
|18200
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|53050
|46250
|68730
|1000
|9240
|10640
|13580
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|57870
|47670
|78310
|1000
|11620
|13020
|15960
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|49930
|-
|62530
|1000
|7700
|9100
|-
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|52770
|53770
|68170
|1000
|9100
|10500
|16100
|Охтинская 3* Стандарт, Завтрак шведский стол
|43550
|41050
|54610
|1000
|5740
|5950
|8050
|Станция L1 3* Мансарда, шведский стол
|49360
|48760
|65880
|1000
|8540
|8820
|13020
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|50210
|49010
|67570
|1000
|8960
|9240
|13440
|Станция M19 3* Стандарт, континентальный завтрак
|52770
|49770
|70970
|1000
|9800
|10500
|14700
|Станция S12 4* Классик, шведский стол
|59860
|53860
|82260
|1000
|12600
|14000
|18900
|Станция S12 4* Классик Мансарда, шведский стол
|58160
|53360
|81680
|1000
|12460
|13160
|18060
|Станция S10 4* Стандарт, шведский стол
|58160
|53360
|81680
|1000
|12460
|13160
|18060
|Катарина 4* Смарт/Мансарда, шведский стол
|53420
|-
|67896
|1000
|9030
|10822
|-
|Катарина 4* Комфорт, шведский стол
|58530
|49070
|78046
|1000
|11550
|13342
|16702
Скидка на ребенка до 14 лет — 1000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Трио 2
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Москва 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Невский берег 3
Трехзвездочный отель «Невский берег» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Станция L1 3
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Театральная площадь
«Театральная площадь» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Охтинская
Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.
Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.
Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.
В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.
Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.
Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежий продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Станция Премьер S12
Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.
Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.
Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».
Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Station Premier S10
Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.
Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.
По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.
В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.
Catherine Art Hotel
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице на 4 ночи, при выборе тарифа с проживанием (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
- Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды и ужины
- Индивидуальный трансфер - по запросу
- Экскурсия в Карелию не включает в себя стоимость обеда и катание на упряжках и санях, а также посещение экспозиции «Карелия в миниатюре»
- Билеты в театр приобретаются по Вашему желанию, но в зависимости от наличия на момент бронирования. Возможны доплаты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет: 1000 руб.